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    Anlık Bildirim

    Mastercard, NFT tasarımlı kredi kartlarını duyurdu

    Mastercard'dan yapılan duyuruya göre Bored Ape ve Moonsbirds NFT sahipleri, sahip oldukları NFT'lerin görsellerini, kredi kartları üzerine basabilecek.             
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    Mastercard, NFT tasarımlı kredi kartlarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Mastercard, NFT ve Blockchain sektörüne ilgi gösteren şirketlerin başında geliyor. Kripto sektörüne yönelik yatırımlar ve teknolojik altyapı adımları atan ödeme devi, bu kez biraz daha eğlence odaklı bir adım attı. Kullanıcılar sahip oldukları NFT'lerin tasarımlarını, kredi kartılarının ön yüzüne ekleyebilecek. NFT tasarımlı kartlar için Hi isimli şirket ile iş birliği yapıldı. Şu an için Bored Ape ve Moonsbirds NFT'leri destekleniyor.

    Konu hakkında konuşan Mastercard Kripto ve Fintech Başkan Yardımcısı Christian Ra şu ifadelere yer verdi: 

    “Kripto ve NFT’lere olan tüketici ilgisi artmaya devam ederken, onları kullanmak isteyen topluluklar için erişilebilir bir ödeme seçeneği haline getirmeye kararlıyız. Piyasadaki yenilikleri sürdürmeye devam etmek ve bu özelleştirilebilir kartları Mastercard’dan bekleyeceğiniz güvenlik ve güvenlikle birlikte etkinleştirmek için Hi ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

    Hi kredi kartlarla yapılan alışverişlerde gerçek para birimlerinin yanı sıra, stablecoin ve kripto para birimleri de kullanılabilecek. Ancak bunun yapılabilmesi için ödeme yerlerinin Mastercard uyumlu ve kripto kabul ediyor olması gerekiyor.

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    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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