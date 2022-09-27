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Mastercard, NFT ve Blockchain sektörüne ilgi gösteren şirketlerin başında geliyor. Kripto sektörüne yönelik yatırımlar ve teknolojik altyapı adımları atan ödeme devi, bu kez biraz daha eğlence odaklı bir adım attı. Kullanıcılar sahip oldukları NFT'lerin tasarımlarını, kredi kartılarının ön yüzüne ekleyebilecek. NFT tasarımlı kartlar için Hi isimli şirket ile iş birliği yapıldı. Şu an için Bored Ape ve Moonsbirds NFT'leri destekleniyor.

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Konu hakkında konuşan Mastercard Kripto ve Fintech Başkan Yardımcısı Christian Ra şu ifadelere yer verdi:

“Kripto ve NFT’lere olan tüketici ilgisi artmaya devam ederken, onları kullanmak isteyen topluluklar için erişilebilir bir ödeme seçeneği haline getirmeye kararlıyız. Piyasadaki yenilikleri sürdürmeye devam etmek ve bu özelleştirilebilir kartları Mastercard’dan bekleyeceğiniz güvenlik ve güvenlikle birlikte etkinleştirmek için Hi ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

Hi kredi kartlarla yapılan alışverişlerde gerçek para birimlerinin yanı sıra, stablecoin ve kripto para birimleri de kullanılabilecek. Ancak bunun yapılabilmesi için ödeme yerlerinin Mastercard uyumlu ve kripto kabul ediyor olması gerekiyor.

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Mastercard, NFT tasarımlı kredi kartlarını duyurdu