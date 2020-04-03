Koç Holding’in online dersleri koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz

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Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren online eğitim platformu Koç Akademi, koronavirüs nedeniyle ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıldı. Daha öncesinde yalnızca Koç Topluluğu üyeleri platformu kullanabiliyordu.

Koç Akadami’de teknolojiden kişisel gelişime, sağlıklı yaşamdan aileye ve hobilere kadar binlerce eğitim bulunuyor. Karantina günlerinde kendini geliştirmek, yeni bilgiler edinmek ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen kişilerin sitedeki eğitimleri kullanabilir.

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Sitedeki eğitimler “bilişim teknolojileri”, “aile”, “hobi”, “kişisel gelişim”, “sağlık ve yaşam“ olarak 5 farklı kategori altında toplanmış. Bilişim teknolojileri kategorisinde programlama, Photoshop, Wordpress, YouTube içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi gibi eğitimler yer alıyor.

Koç Akademi’ye kocakademi.com adreslerinden, App Store ve Google Play Store’daki mobil uygulamalardan ulaşabilirsiniz.

Koç Akademi KOC HOLDING ANONIM SIRKETI Eğitim Ücretsiz 24.4 MB

Koç Akademi – Video Eğitim Koç Holding A.S. Eğitim Ücretsiz 6,7M

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