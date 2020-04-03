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    Koç Holding’in online dersleri koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz

    Koç Holding koronavirüs salgınına karşı desteklerini arttırmaya devam ediyor. Teknolojiden kişisel gelişime pek çok konuda online eğitimin bulunduğu Koç Akademi herkese ücretsiz olarak sunuluyor.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    12,4b
    1
    12
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren online eğitim platformu Koç Akademi, koronavirüs nedeniyle ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıldı. Daha öncesinde yalnızca Koç Topluluğu üyeleri platformu kullanabiliyordu.

    Koç Akadami’de teknolojiden kişisel gelişime, sağlıklı yaşamdan aileye ve hobilere kadar binlerce eğitim bulunuyor. Karantina günlerinde kendini geliştirmek, yeni bilgiler edinmek ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen kişilerin sitedeki eğitimleri kullanabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar DonanımHaber YouTube kanalı kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi

    Ayrıca Bkz. "56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu"

    Sitedeki eğitimler “bilişim teknolojileri”, “aile”, “hobi”, “kişisel gelişim”, “sağlık ve yaşam“ olarak 5 farklı kategori altında toplanmış. Bilişim teknolojileri kategorisinde programlama, Photoshop, Wordpress, YouTube içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi gibi eğitimler yer alıyor.

    Koç Akademi’ye kocakademi.com adreslerinden, App Store ve Google Play Store’daki mobil uygulamalardan ulaşabilirsiniz.

    Koç Akademi Koç Akademi Koç Akademi Koç Akademi KOC HOLDING ANONIM SIRKETI Eğitim Ücretsiz 24.4 MB

    Koç Akademi – Video Eğitim Koç Akademi – Video Eğitim Koç Akademi – Video Eğitim Koç Akademi – Video Eğitim Koç Holding A.S. Eğitim Ücretsiz 6,7M



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 gün en beğenilen Schtroumpf Grognon
    Saygısızlık yapmayın. 1 cümle yazarak konu açtınız diye bu haberi yazmayalım mı yani? Forumda günde binlerce konu açılıyor. Forum ayrı, anasayfa ayrı.
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün theJuDGe_41
    konuyu ben acmadim ama acani da bi cumleyle acti diye ezmek ayri egoymus
    Yanıtla +15
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    atraban 3 gün theJuDGe_41
    Insanlarin size saygisizlik yapmasini istemiyorsaniz ilk once uyelerinize karsi hangi uslupla konusulmasi gerektigini google da search yapip ogrenmenizi tavsiye ederim
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün theJuDGe_41
    konuyu ben acmadim ama acani da bi cumleyle acti diye ezmek ayri egoymus
    Yanıtla +15
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün
    donanimhaber gercekten kendi forumundan haber calacak kadar dustu mu?
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 gün Schtroumpf Grognon
    Saygısızlık yapmayın. 1 cümle yazarak konu açtınız diye bu haberi yazmayalım mı yani? Forumda günde binlerce konu açılıyor. Forum ayrı, anasayfa ayrı.
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    bytradm (adem ademy) 1 gün
    sırf beleş diye bikaç konu bitirdim.
    sömürün hoştır. :-))
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    wtersad (ersad ) 3 gün
    önce gitsin kovduğu hocamızın hesabını versin k o.ç. üniversitesi neymiş adam vatan perver ve hükümeti övücü konuşmuş cnn de yazıklar olsun. işgal ettiğin beleş orman arazisinden çık koç üniversitesi !!!!
    Yanıtla +2
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    koç ailesine biz türk halkına böyle bir yardımda bulunduğu için çok teşekkür ederim
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    eba ,morpa kampus gibi uygulamalar üzerindeki yoğunluğu azaltmak için böyle bir karar veren koç holdinge tüm türk halkı adına teşekkür ediyorum
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    huzzeyin (Hu Gu) 5 gün
    Nasıl ücretsiz olmuş merak ettim. Pomodoro tekniği dersine tıkladım. Tanıtım viddosundan öte gitmiyor. 5dk lık 2nci videoya geçmiyor. Tanıtımlar mı ücretsiz? Zaten giriş yapmak için ya koç çalışanı ya da yakını olmak lazım üyelik ekranı da göremedim
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    tobepeople 4 gün huzzeyin
    Pomodoro tekniği dediği zaten genel olarak 2 saat çalışıp yarım saat ara vermektir. Bunu ne kadar anlatabilirler ki! Benim tekniğim en iyisi ; saatte 1 bölüm anime ya da bir el oyun oynamak(DotA oynuyorum ben ama kişiye göre değişebilir) 12 saat çalışmak bile koymuyor böyle olunca 4-5 saat eğlenebiliyorsun kalanı uyku! Oyun ararken de hafif spor yapabilirsin(Plank,makas,bisiklet çevirme,yengeç, yarım mekik vs..) :D

    Ha bu arada ben uygulamıyorum bunları ama sonuçta yapılabilir şeyler :)
    Sadece Dota oynarken bunları kullanarak 6 ayda 6 dilim baklama karın kası yaptım bir ara orası ayrı ama o zamanlar eşleştime sistemi cidden çok geç buluyordu :)
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün
    donanimhaber gercekten kendi forumundan haber calacak kadar dustu mu?
    mobile.donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 gün Schtroumpf Grognon
    Saygısızlık yapmayın. 1 cümle yazarak konu açtınız diye bu haberi yazmayalım mı yani? Forumda günde binlerce konu açılıyor. Forum ayrı, anasayfa ayrı.
    2 Yanıt Yanıtla +34
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    gorush 5 gün
    Normal zamanda da eğitime açın bu tarz dersleri. İmkanı olan herkes uzaktan eğitim ile kendini geliştirebilsin. Herkesin yararlanabileceği ücretsiz ders içerikleri, diğer üniversiteler tarafından da paylaşılmalı.
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