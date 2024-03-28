Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını devreye aldı

Tam Boyutta Gör Koç Holding, 2016 yılından bu yana devam eden Dijital Dönüşüm Programı kapsamında son dönemin öncül teknolojisi olan üretken yapay zeka alanına KoçGPT ile giriş yaptı. Yapılan açıklamaya göre Koç Topluluğu çalışanları, üretken yapay zeka (Generative-AI) teknolojisini, KoçGPT uygulaması ile iş süreçlerinde kullanmaya başladı.

Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını kullanmaya başladı

Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşırken aynı zamanda etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorulara da hızlıca yanıt alabiliyor. KoçGPT’nin güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkanları sunduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ChatGPT lansmanından sonra bu teknolojinin potansiyelini keşfetmek ve Topluluk içinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, KoçGPT’nin hayata geçiş sürecini şöyle anlattı: “Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. ‘Boost Your Business Ideathon’ etkinliğiyle Koç Topluluğu’nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600’den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik.”

OpenAI GPT-4 Turbo üzerinde inşa edildi

Kimyonok, KoçGPT uygulamasının amacının üretken yapay zekâ teknolojisini çalışanlara ulaştırmak olduğunu, bunu yaparken de veri güvenliğini ve gizliliğini ön planda tuttuklarını dile getirdi. Kimyonok, “Geniş kapsamlı bir program olarak kurguladığımız KoçGPT’ye çalışma arkadaşlarımız kendi ekranları üzerinden kolayca erişebiliyor, eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.

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Bununla birlikte KoçGPT, özgün bir yapay zeka algoritması değil. Yapılan açıklamaya göre KoçGPT uygulamasının, Microsoft Azure OpenAI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla destekleniyor. Kimyonok ayrıca, KoçGPT programının devamlılığını sağlamak ve özel çözümler üretebilmek adına KoçDigital bünyesinde ‘GenAI Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduklarını aktardı.

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