Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını devreye aldı

- Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını kullanmaya başladı
- OpenAI GPT-4 Turbo üzerinde inşa edildi
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Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını kullanmaya başladı
Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşırken aynı zamanda etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorulara da hızlıca yanıt alabiliyor. KoçGPT’nin güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkanları sunduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor.
OpenAI GPT-4 Turbo üzerinde inşa edildi
Kimyonok, KoçGPT uygulamasının amacının üretken yapay zekâ teknolojisini çalışanlara ulaştırmak olduğunu, bunu yaparken de veri güvenliğini ve gizliliğini ön planda tuttuklarını dile getirdi. Kimyonok, “Geniş kapsamlı bir program olarak kurguladığımız KoçGPT’ye çalışma arkadaşlarımız kendi ekranları üzerinden kolayca erişebiliyor, eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.
Bununla birlikte KoçGPT, özgün bir yapay zeka algoritması değil. Yapılan açıklamaya göre KoçGPT uygulamasının, Microsoft Azure OpenAI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla destekleniyor. Kimyonok ayrıca, KoçGPT programının devamlılığını sağlamak ve özel çözümler üretebilmek adına KoçDigital bünyesinde ‘GenAI Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduklarını aktardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...