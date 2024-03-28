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    Anlık Bildirim

    Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını devreye aldı

    Koç Holding, yapay zeka aracı KoçGPT’yi duyurdu. Koç Topluluğu çalışanları, üretken yapay zeka (Generative-AI) teknolojisini, KoçGPT uygulaması ile iş süreçlerinde kullanmaya başladı.
    Koç Holding, yapay zeka aracı KoçGPT’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    Koç Holding, 2016 yılından bu yana devam eden Dijital Dönüşüm Programı kapsamında son dönemin öncül teknolojisi olan üretken yapay zeka alanına KoçGPT ile giriş yaptı. Yapılan açıklamaya göre Koç Topluluğu çalışanları, üretken yapay zeka (Generative-AI) teknolojisini, KoçGPT uygulaması ile iş süreçlerinde kullanmaya başladı.

    Koç Holding, KoçGPT yapay zekasını kullanmaya başladı

    Koç Topluluğu çalışanları, KoçGPT ile e-posta ve toplantı yönetimi, metin düzenleme, kurumsal terimler, dil çeviri gibi modülleriyle ofis çözümlerine ulaşırken aynı zamanda etik ilkeler ve uyum politikaları alanındaki sorulara da hızlıca yanıt alabiliyor. KoçGPT’nin güvenlik, hız, kapasite ve özellikle veri analizi performansıyla kurumsal ihtiyaçlara yönelik özelleştirme imkanları sunduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre KoçGPT, Koç Topluluğu bünyesindeki farklı sektörlere, kurumsal bir yapıda tek GPT modeli üzerinden hizmet vermesi açısından dünyadaki benzer uygulamalar arasında farklılaşıyor.

    Koç Holding, yapay zeka aracı KoçGPT’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    2022 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen ChatGPT lansmanından sonra bu teknolojinin potansiyelini keşfetmek ve Topluluk içinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Alphan Kimyonok, KoçGPT’nin hayata geçiş sürecini şöyle anlattı: “Özellikle veri paylaşımının gerçekleştiği ve bu verilerle modellerin eğitildiği bir ortamda, kurumsal senaryoların belirlenmesi zorlu bir süreçti. Bu nedenle, hangi senaryoların açık veriler üzerinden çalışabileceğini belirlemek üzere katılımcı bir yaklaşımla ilerledik. ‘Boost Your Business Ideathon’ etkinliğiyle Koç Topluluğu’nda farklı şirketlerde görev alan çalışma arkadaşlarımızdan operasyonel anlamda farklılaşan kullanım senaryoları topladık. 600’den fazla fikri gruplandırıp öne çıkanları projelendirme sürecine girdik.”

    OpenAI GPT-4 Turbo üzerinde inşa edildi

    Kimyonok, KoçGPT uygulamasının amacının üretken yapay zekâ teknolojisini çalışanlara ulaştırmak olduğunu, bunu yaparken de veri güvenliğini ve gizliliğini ön planda tuttuklarını dile getirdi. Kimyonok, “Geniş kapsamlı bir program olarak kurguladığımız KoçGPT’ye çalışma arkadaşlarımız kendi ekranları üzerinden kolayca erişebiliyor, eğitimlerle bu yenilikçi teknolojiden iş süreçlerinde en üst düzeyde faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.

    Bununla birlikte KoçGPT, özgün bir yapay zeka algoritması değil. Yapılan açıklamaya göre KoçGPT uygulamasının, Microsoft Azure OpenAI servisi ile entegre edilen GPT-4 Turbo alt yapısıyla destekleniyor. Kimyonok ayrıca, KoçGPT programının devamlılığını sağlamak ve özel çözümler üretebilmek adına KoçDigital bünyesinde ‘GenAI Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduklarını aktardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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