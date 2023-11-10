Koç Holding, Ford ve LG'nin Ankara'daki batarya fabrikası yatırımı iptal oldu!

İptalinin gerekçesi ne?
Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.
Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir."
Daha önce de anlaşma olmuş ve Güney Koreli firma çekilmişti
Koç Holding, Ford ve LG şubat ayında Ankara'da 25 GW kapsiteli batarya hücresi üretmek üzere anlaşma sağlamışlardı. 2026'da hizmete girmesi planlanan tesisin kapasitesinin 45 GW'a kadar çıkarılması planlanıyordu. Daha önce de bir başka Güney Koreli batarya şirketi SK On, Ford ve Koç Holding ile anlaşma imzalamış ancak anlaşmadan çekilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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