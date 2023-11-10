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    Koç Holding, Ford ve LG'nin Ankara'daki batarya fabrikası yatırımı iptal oldu!

    Koç Holding'in Ford ve LG ile ortaklaşa Ankara'da kurmayı planladıkları 25 GW kapasiteli batarya hücre fabrikası yatırımı iptal oldu. Peki iptal kararının gerekçesi ne?
    Koç Holding'in, Ankara'daki batarya fabrikası yatırımı iptal oldu Tam Boyutta Gör
    Koç Holding'in Ford ve LG ile ortaklaşa kurmayı planladıkları batarya hücre fabrikası yatırımı iptal oldu.​​​​​​

    İptalinin gerekçesi ne?

    Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

    "Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.

    Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir."

    Daha önce de anlaşma olmuş ve Güney Koreli firma çekilmişti

    Koç Holding, Ford ve LG şubat ayında Ankara'da 25 GW kapsiteli batarya hücresi üretmek üzere anlaşma sağlamışlardı. 2026'da hizmete girmesi planlanan tesisin kapasitesinin 45 GW'a kadar çıkarılması planlanıyordu. Daha önce de bir başka Güney Koreli batarya şirketi SK On, Ford ve Koç Holding ile anlaşma imzalamış ancak anlaşmadan çekilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1082 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    lg, ford ve
    5 etiket daha elektrikli otomobil koç holding batarya fabrikası Teknoloji Haberleri Yaşam
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