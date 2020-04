56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 56 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Bağımsız yapımlar olan Hob ve Gone Home oyunlarını önümüzdeki bir hafta ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Zelda benzeri bir aksiyon-macera oyunu olan Hob, bu haftanın dikkat çeken yapımı olmuş. Torchlight serisinin yaratıcıları Runic Games tarafından hazırlanan Hob, 2017 yılında yayınlanmış ve oyunseverlerden büyük övgüler almayı başarmıştı. Kendine has sanat tasarımı, etkileyici oyun mekanikleri ve müzikleriyle dikkat çeken Hob'u özellikle de bu tarz oyunları sevenlere şiddetle tavsiye ediyoruz.

İkinci oyunumuz Gone Home ise interaktif bir keşif simülasyonu olarak dikkat çekiyor. The Fullbright Company tarafından hazırlanan Gone Home ilk olarak 2013 yılında PC için çıkış yapmıştı. Çıkışının ardından yakaladığı müthiş başarının ardından oyun PS4, Switch ve mobil platformlar gibi neredeyse her cihaza geldi.

"7 Haziran 1995. 01.15

Yurt dışında bir yıl geçirdikten sonra eve dönüyorsun. Ailenin seni karşılamasını bekliyorsun ama ev boş. Bir şeyler ters. Herkes nerede? Ve burada ne oldu? Gone Home'da bu gizemi tek başına çöz."

Hob ve Gone Home'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 9 Nisan 18.00'da sona erecek. Bu iki oyun haricinde ayrıca Totally Reliable Delivery Service ve Drawful 2 oyunları da şu anda Epic Store'da ücretsiz.

Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Sherlock Holmes Crimes and Punishments.

