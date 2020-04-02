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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store, toplam değerleri 56 TL olan iki farklı oyunu ücretsiz yaptı. Hemen şimdi oyunları indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
    6 gün
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    11
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 56 TL olan iki farklı oyun ücretsiz oldu. Bağımsız yapımlar olan Hob ve Gone Home oyunlarını önümüzdeki bir hafta ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Zelda benzeri bir aksiyon-macera oyunu olan Hob, bu haftanın dikkat çeken yapımı olmuş. Torchlight serisinin yaratıcıları Runic Games tarafından hazırlanan Hob, 2017 yılında yayınlanmış ve oyunseverlerden büyük övgüler almayı başarmıştı. Kendine has sanat tasarımı, etkileyici oyun mekanikleri ve müzikleriyle dikkat çeken Hob'u özellikle de bu tarz oyunları sevenlere şiddetle tavsiye ediyoruz.

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    İkinci oyunumuz Gone Home ise interaktif bir keşif simülasyonu olarak dikkat çekiyor. The Fullbright Company tarafından hazırlanan Gone Home ilk olarak 2013 yılında PC için çıkış yapmıştı. Çıkışının ardından yakaladığı müthiş başarının ardından oyun PS4, Switch ve mobil platformlar gibi neredeyse her cihaza geldi.

    "7 Haziran 1995. 01.15

    Yurt dışında bir yıl geçirdikten sonra eve dönüyorsun. Ailenin seni karşılamasını bekliyorsun ama ev boş. Bir şeyler ters. Herkes nerede? Ve burada ne oldu? Gone Home'da bu gizemi tek başına çöz."

    Hob ve Gone Home'u hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 9 Nisan 18.00'da sona erecek. Bu iki oyun haricinde ayrıca Totally Reliable Delivery Service ve Drawful 2 oyunları da şu anda Epic Store'da ücretsiz.

    Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Sherlock Holmes Crimes and Punishments.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    ben zaten bir epig games kullanıcısıyım ve bu oyunları satın aldım ve çok memnunum
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    epig games bu konuda epey cömert davranıyor bildiğiniz üzere yıl başında da bir çok oyunu ücretsiz yaparak dikkatleri üzerine toplmayı çok iyi bir şekilde başarmıştı
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 4 gün
    Totally Reliable Delivery Service
    TAM BİR ÇÖP
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    xsw 5 gün
    Hob güzel oyuna benziyor.
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    my precious (Ege Bey ) 5 gün
    Bi güzellik yapsa bannerlord u ücretsiz yapsalar herkesin kalbini çalarlar
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 6 gün
    Hob'u yarıya kadar oynayıp bıraktım. Fena bir oyun değil ama bir süre sonra puzzle'lar ve yavan vuruş hissi sıkıyor. Grafikler tatlı, bağımsız oyun severler bir baksın. Ama bu oyuna gelene kadar 10 bağımsız oyun bitirin sonra bu oyuna kalın :) Katana zero, gris, limbo, inside, ori, undertale, transistor vs.
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    cand. 6 gün
    Yeni pc alınca oynarım diye kaydediyorum hepsini artık dolar kuru ne zaman düşerse kaderimiz:D
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 6 gün cand.
    2012 yılından beri yükseliyor dolar. Hem küresel hem yerel durumlar göz önüne alınırsa bi 20 yıl daha beklemen gerekecek gibi.
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    bullx 4 gün cand.
    bence dahada yükselmeden almaya bak
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    XanthiN (Ozan ) 6 gün
    Hob

    epicgames.com/...



    Gone Home

    epicgames.com/...



    Drawful 2 (hala Steam'de de ücretsiz)

    epicgames.com/...



    Totally Reliable Delivery

    epicgames.com/...
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    loradona (Mustafa Yaman) 6 gün
    Hob güzel oyundur bu arada
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