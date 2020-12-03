Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kolay yükseltme için Lexar 2.5 inç SSD sürücüsü tanıtıldı

    Lexar NQ100 2.5 inç SSD sürücüsü biraz daha maliyete odaklanan ve kolay bir depolama yükseltmesi isteyen sistem sahiplerine hitap ediyor. Lexar NQ100 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf.
    1,2b
    1
    4
    HDD / SSD
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kolay yükseltme için Lexar 2.5 inç SSD sürücüsü tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil konsolların performans testlerinin de etkisiyle bilgisayar dünyasında SSD geçişi hızlanmış gibi görünüyor. M.2 formatında SSD sürücüler tercih edilse de sisteminde 2.5 inç yuva olanlar için bu format aranır hale geliyor. Lexar da bunun farkında.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lexar üst seviye SL100 Pro taşınabilir SSD modelini duyurdu

    Lexar NQ100 özellikleri ve fiyatı

    Lexar tarafından tanıtılan NQ100 SSD sürücüsü 2.5 inçlik SATA III bağlantı birimi sayesinde kolay bir yükseltme arayışı içerisinde olanları hedefliyor. Kasa darbelere ve şoklara karşı da dayanıklı malzemeden imal edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone"

    SSD sürücüsü 550MB/s veri aktarım hızlarına kadar ulaşabiliyor. Elbette NVMe SSD sürücülerinde olduğu gibi çok yüksek aktarım hızları söz konusu değil ancak maliyeti düşünenler için tatmin edici düzeyde.

    Lexar NQ100 2.5 inç SSD sürücüsü 3 farklı kapasite ile sunuluyor. 240GB kapasite 37$ isterken 480GB kapasite ise 66$ seviyesinde. 960GB kapasiteli versiyon için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/275496/lexar-announces-new-nq100-2-5-sata-iii-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bi ara iyice ucuzladı derken kur ve fırsatçılar yüzünden yine fırladı ssd ve m2 ler.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sata ssd mi kaldı ya nvme deyiz 2 yıldır
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Haklısınız ama her dizüstü bilgisayarda M2 giriş olmuyor. Bu ürün laptopunda eski HDD olup SSD'ye geçmek isteyenler için uygun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bi ara iyice ucuzladı derken kur ve fırsatçılar yüzünden yine fırladı ssd ve m2 ler.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı 2 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor 2 hf. Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO) 2 hf. 3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil! 2 hf. Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı 2 hf. Fortnite sezon 5 Türkçe seslendirme ve Mandalorian görünümü ile geldi 2 hf. The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak 2 hf. Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu 2 hf. Wacom sanal gerçeklik kalemini duyurdu 2 hf. Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı 2 hf. Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil 2 hf. FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir 2 hf. Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler? 2 hf. Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti 2 hf. 5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor 2 hf. Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunu erişime açıldı; haftaya toplam 150 TL değerinde iki oyun ücretsiz olacak 2 hf. Hikaye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti 2 hf. LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!) 2 hf. Bulmaca oyunu Delta0, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kolay yükseltme için Lexar 2.5 inç SSD sürücüsü tanıtıldı Sonraki Google Haritalar'a rakip Petal Haritalar artık Huawei AppGallery'den indirilebiliyor 2 hf. İmmünoterapi uygulamalarında T hücrelerine destek olabilecek antineoplastik ilaç mekanizması geliştirildi 2 hf. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk kez toplandı 2 hf. Psikoteknik test raporu ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor 2 hf. Hawkeye dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı 2 hf. Visa gelecek yıl kripto para ödemelerini kabul edecek 2 hf. 2021 Ducati Monster tanıtıldı: Daha güçlü, daha hafif 2 hf. FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series için hazırlanan özel sürümü yayınlandı 2 hf. Samsung Galaxy Buds Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı 2 hf. Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor 2 hf. Yılan toksinlerine karşı genel antidot geliştirildi 2 hf. Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi 2 hf. Tüm vücudu çalıştıran sıra dışı bisiklet: Cardigo 2 hf. Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor 2 hf. Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı 2 hf. Snapdragon 888 yonga seti detaylandı 2 hf. Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak? 2 hf. iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor 2 hf. Chang'e 5'in Ay'a iniş anlarından müthiş video 2 hf. The Game Awards etkinliği esnasında oyuncular birçok çıkmamış oyunun demosunu deneyebilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız