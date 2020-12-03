Kolay yükseltme için Lexar 2.5 inç SSD sürücüsü tanıtıldı

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Yeni nesil konsolların performans testlerinin de etkisiyle bilgisayar dünyasında SSD geçişi hızlanmış gibi görünüyor. M.2 formatında SSD sürücüler tercih edilse de sisteminde 2.5 inç yuva olanlar için bu format aranır hale geliyor. Lexar da bunun farkında.

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Lexar NQ100 özellikleri ve fiyatı

Lexar tarafından tanıtılan NQ100 SSD sürücüsü 2.5 inçlik SATA III bağlantı birimi sayesinde kolay bir yükseltme arayışı içerisinde olanları hedefliyor. Kasa darbelere ve şoklara karşı da dayanıklı malzemeden imal edilmiş.

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SSD sürücüsü 550MB/s veri aktarım hızlarına kadar ulaşabiliyor. Elbette NVMe SSD sürücülerinde olduğu gibi çok yüksek aktarım hızları söz konusu değil ancak maliyeti düşünenler için tatmin edici düzeyde.

Lexar NQ100 2.5 inç SSD sürücüsü 3 farklı kapasite ile sunuluyor. 240GB kapasite 37$ isterken 480GB kapasite ise 66$ seviyesinde. 960GB kapasiteli versiyon için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/275496/lexar-announces-new-nq100-2-5-sata-iii-ssd

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