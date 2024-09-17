Quantum 3: Konteyner şeklinde şebeke düzeyinde enerji depolama sistemi

Konteyren yapısında enerji depolama
Geleneksel standart ISO konteynerine yerleştirilmiş bir sistem olan Quantum 3, bu sayede dünyanın her noktasına mevcut sistemler ile rahatlıkla taşınabiliyor ve sahaya ulaştığında hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Bu tasarım, özellikle artan güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle birlikte daha fazla yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye dahil olması gerektiği bir dönemde büyük önem taşıyor.
Quantum 3, tam entegre edilmiş bataryalar ve string tabanlı güç dönüştürme sistemleri (PCS) ile donatılmış bir AC blok çözümü olarak ön plana çıkıyor. Wartsila, string bazlı inverterler kullanarak merkezi olmayan kontrol sağlayarak sistemin güvenilirliğini ve verimliliğini de artırdığını söylüyor.
Quantum 3'ün tasarımında sürdürülebilirlik ön planda tutulmuş. Konteynerin hafifliği ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutma sisteminin kullanılması çevresel etkiyi minimuma indiriyor. Ayrıca enerji depolama sistemi, bir batarya yönetim sistemi (BMS) ile donatılmış durumda; bu sayede sadece termal yönetim ve hücre dengeleme değil, aynı zamanda artırılmış siber güvenlik önlemleri de sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...