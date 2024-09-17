Quantum 3: Konteyner şeklinde şebeke düzeyinde enerji depolama sistemi

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Tam Boyutta Gör Finlandiyalı enerji şirketi Wärtsilä/ Wartsila yeni nesil enerji depolama sistemini tanıttı: Quantum 3. Şirketin açıklamasına göre, bu sistem, önceki modellerine kıyasla daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yapıda.

Konteyren yapısında enerji depolama

Geleneksel standart ISO konteynerine yerleştirilmiş bir sistem olan Quantum 3, bu sayede dünyanın her noktasına mevcut sistemler ile rahatlıkla taşınabiliyor ve sahaya ulaştığında hemen kullanılmaya başlanabiliyor. Bu tasarım, özellikle artan güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle birlikte daha fazla yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye dahil olması gerektiği bir dönemde büyük önem taşıyor.

Quantum 3, tam entegre edilmiş bataryalar ve string tabanlı güç dönüştürme sistemleri (PCS) ile donatılmış bir AC blok çözümü olarak ön plana çıkıyor. Wartsila, string bazlı inverterler kullanarak merkezi olmayan kontrol sağlayarak sistemin güvenilirliğini ve verimliliğini de artırdığını söylüyor.

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Quantum 3'ün tasarımında sürdürülebilirlik ön planda tutulmuş. Konteynerin hafifliği ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutma sisteminin kullanılması çevresel etkiyi minimuma indiriyor. Ayrıca enerji depolama sistemi, bir batarya yönetim sistemi (BMS) ile donatılmış durumda; bu sayede sadece termal yönetim ve hücre dengeleme değil, aynı zamanda artırılmış siber güvenlik önlemleri de sunuluyor.

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