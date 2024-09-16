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    Lityum iyon batarya fiyatları tarihin en düşük seviyesinde

    Elektrikli araçlar yaygınlaşırken lityum iyon batarya fiyatları da düşmeye devam ediyor. Batarya hammaddelerinin fiyatlarındaki düşüş, batarya fiyatlarının tarihi seviyelere gerilemesine sebep oldu.
    Lityum iyon batarya fiyatları tarihin en düşük seviyesinde Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar yaygınlaşırken lityum iyon batarya fiyatları da düşmeye devam ediyor. Nikel, kobalt ve lityum gibi batarya hammaddelerinin fiyatlarındaki düşüşle beraber batarya fiyatları da tarihin en düşük seviyesinde seyrediyor.

    Pazar araştırma şirketi Trendforce'ın raporuna göre, Ağustos ayında geçtiğimiz çeyreğe göre %16 düşüşün gerçekleştiği lityum konsantresinin fiyatı 800 dolar/ton seviyesine geriledi. Lityum karbonat fiyatları da 11.280 dolar/ton gibi tarihi seviyeye geriledi. Kobalt ve nikel tuzlarındaki düşüşler de katot, elektrolit ve diğer pil bileşenlerinin fiyatlarında düşüşlere neden oldu.

    Lityum iyon pil fiyatları düşmeye devam ediyor

    Lityum iyon batarya fiyatları tarihin en düşük seviyesinde Tam Boyutta Gör
    Bütün bunların sonucunda prizmatik lityum demir fosfat (LFP) bataryaların fiyatı geçtiğimiz aya göre %4 azalarak 56 dolar/kWh'ın altına düştü. NMC tipindeki lityum iyon batarya fiyatları ise prizmatik hücrelerde 65 dolar/kWh, kese tipi hücrelerde 68 dolar/kWh seviyesine geriledi. Geçtiğimiz sene ortalama lityum iyon batarya fiyatlarının 107 dolar/kWh seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, düşüşün seviyesi daha net olarak anlaşılacaktır.

    Trendforce, şebeke ölçeğindeki batarya depolama tesislerine olan talebin artmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda fiyatlardaki düşüşün sürdüğünü söylüyor. Enerji depolamada kullanılan LFP tipi bataryaların fiyatının aylık %6 düşüşle ortalama 49 dolar/kWh seviyesine gerilediğini belirtiyor.

    Trendforce, batarya üretiminde kullanılan materyallerin aşırı arzı nedeniyle düşen fiyatların üretim kesintileriyle düz seyir izleyebileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede fiyatların aşağı yönlü olacağı tahmininde bulunuyor. Dolayısıyla, yakın zamanda elektrikli araçların üretim maliyetinin içten yanmalı araçlar seviyesine düşmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 7 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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