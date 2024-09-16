Lityum iyon batarya fiyatları tarihin en düşük seviyesinde

Pazar araştırma şirketi Trendforce'ın raporuna göre, Ağustos ayında geçtiğimiz çeyreğe göre %16 düşüşün gerçekleştiği lityum konsantresinin fiyatı 800 dolar/ton seviyesine geriledi. Lityum karbonat fiyatları da 11.280 dolar/ton gibi tarihi seviyeye geriledi. Kobalt ve nikel tuzlarındaki düşüşler de katot, elektrolit ve diğer pil bileşenlerinin fiyatlarında düşüşlere neden oldu.
Lityum iyon pil fiyatları düşmeye devam ediyor
Trendforce, şebeke ölçeğindeki batarya depolama tesislerine olan talebin artmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda fiyatlardaki düşüşün sürdüğünü söylüyor. Enerji depolamada kullanılan LFP tipi bataryaların fiyatının aylık %6 düşüşle ortalama 49 dolar/kWh seviyesine gerilediğini belirtiyor.
Trendforce, batarya üretiminde kullanılan materyallerin aşırı arzı nedeniyle düşen fiyatların üretim kesintileriyle düz seyir izleyebileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede fiyatların aşağı yönlü olacağı tahmininde bulunuyor. Dolayısıyla, yakın zamanda elektrikli araçların üretim maliyetinin içten yanmalı araçlar seviyesine düşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...