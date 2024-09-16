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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar yaygınlaşırken lityum iyon batarya fiyatları da düşmeye devam ediyor. Nikel, kobalt ve lityum gibi batarya hammaddelerinin fiyatlarındaki düşüşle beraber batarya fiyatları da tarihin en düşük seviyesinde seyrediyor.

Pazar araştırma şirketi Trendforce'ın raporuna göre, Ağustos ayında geçtiğimiz çeyreğe göre %16 düşüşün gerçekleştiği lityum konsantresinin fiyatı 800 dolar/ton seviyesine geriledi. Lityum karbonat fiyatları da 11.280 dolar/ton gibi tarihi seviyeye geriledi. Kobalt ve nikel tuzlarındaki düşüşler de katot, elektrolit ve diğer pil bileşenlerinin fiyatlarında düşüşlere neden oldu.

Lityum iyon pil fiyatları düşmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Bütün bunların sonucunda prizmatik lityum demir fosfat (LFP) bataryaların fiyatı geçtiğimiz aya göre %4 azalarak 56 dolar/kWh'ın altına düştü. NMC tipindeki lityum iyon batarya fiyatları ise prizmatik hücrelerde 65 dolar/kWh, kese tipi hücrelerde 68 dolar/kWh seviyesine geriledi. Geçtiğimiz sene ortalama lityum iyon batarya fiyatlarının 107 dolar/kWh seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, düşüşün seviyesi daha net olarak anlaşılacaktır.

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Trendforce, şebeke ölçeğindeki batarya depolama tesislerine olan talebin artmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda fiyatlardaki düşüşün sürdüğünü söylüyor. Enerji depolamada kullanılan LFP tipi bataryaların fiyatının aylık %6 düşüşle ortalama 49 dolar/kWh seviyesine gerilediğini belirtiyor.

Trendforce, batarya üretiminde kullanılan materyallerin aşırı arzı nedeniyle düşen fiyatların üretim kesintileriyle düz seyir izleyebileceğini belirtiyor. Ancak uzun vadede fiyatların aşağı yönlü olacağı tahmininde bulunuyor. Dolayısıyla, yakın zamanda elektrikli araçların üretim maliyetinin içten yanmalı araçlar seviyesine düşmesi bekleniyor.

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Lityum iyon batarya fiyatları tarihin en düşük seviyesinde