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    Anlık Bildirim

    Konumunuz kapalı olsa dahi verileriniz Google'a gidiyor

    Google'ın kullanıcıların rızası olmadan konum bilgilerini takip ettiği ve bundan kazanç sağladığı iddia ediliyor. Şirket, davayı kapatmak için milyonlarca dolar ödeyecek.
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    google konum takibi dava milyonlarca dolar Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcılara konum verileri üzerinde kontrol sahibi olduklarını söylese de gerçekte öyle olmadığı ortaya çıktı. Konum takibi kapatılsa dahi Google’ın verileri toplayabildiği ortaya çıktı.

    30 milyon dolarla dava kapanacak

    Washington eyaletinin iddialarına göre, Google, konum takibi devre dışı bırakılmış olsa dahi kullanıcının konum verilerini toplayıp bundan kazanç sağlıyor. Devlet, buna kullanıcı mahremiyetinin ihlali olarak bakıyor.

    Google, iddiaları yalanladı ancak King County Yüksek Mahkemesi’nde uzlaşma kararı çıktığı bildirildi. Şartlar gereği, Google’ın kullanıcıları nasıl izlediği konusunda daha şeffaf olması ve konum teknolojilerini açıklayan detaylı bir web sayfası sunması gerekiyor.

    Geçen yıl da Arizona eyaletinde, devlet, takip uygulamaları nedeniyle Google’a dava açmıştı. Google’ın 85 milyon dolar ödemesiyle sonuçlanmıştı. Yakın zamanda da aldatıcı Pixel 4 reklamları için şirket, 8 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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