Konumunuz kapalı olsa dahi verileriniz Google'a gidiyor

30 milyon dolarla dava kapanacak
Washington eyaletinin iddialarına göre, Google, konum takibi devre dışı bırakılmış olsa dahi kullanıcının konum verilerini toplayıp bundan kazanç sağlıyor. Devlet, buna kullanıcı mahremiyetinin ihlali olarak bakıyor.
Google, iddiaları yalanladı ancak King County Yüksek Mahkemesi’nde uzlaşma kararı çıktığı bildirildi. Şartlar gereği, Google’ın kullanıcıları nasıl izlediği konusunda daha şeffaf olması ve konum teknolojilerini açıklayan detaylı bir web sayfası sunması gerekiyor.
Geçen yıl da Arizona eyaletinde, devlet, takip uygulamaları nedeniyle Google’a dava açmıştı. Google’ın 85 milyon dolar ödemesiyle sonuçlanmıştı. Yakın zamanda da aldatıcı Pixel 4 reklamları için şirket, 8 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.