Tam Boyutta Gör Google, kullanıcılara konum verileri üzerinde kontrol sahibi olduklarını söylese de gerçekte öyle olmadığı ortaya çıktı. Konum takibi kapatılsa dahi Google’ın verileri toplayabildiği ortaya çıktı.

Google, sahte reklamlar nedeniyle 8 milyon dolar ceza ödeyecek! 5 gün önce eklendi

30 milyon dolarla dava kapanacak

Washington eyaletinin iddialarına göre, Google, konum takibi devre dışı bırakılmış olsa dahi kullanıcının konum verilerini toplayıp bundan kazanç sağlıyor. Devlet, buna kullanıcı mahremiyetinin ihlali olarak bakıyor.

Google, iddiaları yalanladı ancak King County Yüksek Mahkemesi’nde uzlaşma kararı çıktığı bildirildi. Şartlar gereği, Google’ın kullanıcıları nasıl izlediği konusunda daha şeffaf olması ve konum teknolojilerini açıklayan detaylı bir web sayfası sunması gerekiyor.

Geçen yıl da Arizona eyaletinde, devlet, takip uygulamaları nedeniyle Google’a dava açmıştı. Google’ın 85 milyon dolar ödemesiyle sonuçlanmıştı. Yakın zamanda da aldatıcı Pixel 4 reklamları için şirket, 8 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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Konumunuz kapalı olsa dahi verileriniz Google'a gidiyor