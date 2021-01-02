Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı

2021 yılına giriş yapmamızın ardından pek çok alanda zam haberleri gelmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınladığı tarife listesine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 26 oranında zam yapıldı.
İstanbul'da en sık kullanılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan yüzde 26'lık zamla birlikte otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13,25 liraya yükseldi. Söz konusu köprülerdeki motosiklet geçiş ücreti ise gördüğü yüzde 23.5'lik zamla 5,25 liraya yükseldi.İlginizi Çekebilir 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller
Üçüncü köprü olarak da bildiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de aynı durum söz konusu. Otomobillerin sadece köprüden geçiş ücreti yapılan zamla birlikte 21,90 liradan 27,5 liraya yükseldi. Yine bu köprüyü kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri de artık sadece geçiş için 19,90 lira ödeyecek.
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Osmangazi Köprüsü'nde de 2020 yılında 117,90 lira olan otomobil geçiş ücreti yeni yılda 147,50 liraya yükseldi. Motosiklet sürücüleri bu köpriden geçiş için artık 103 lira ödeyecek. Osmangazi Köprüsü'ndeki en yüksek tutar olan tır geçiş ücreti ise yeni yılda 468,50 liraya yükselmiş durumda.
Bunların yanında otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 2020'de 292 lira olan geçiş ücreti 367 liraya yükseldi.
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Otoyollar/UcretlerYeni.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Cananın tayfası nasıl ikna olacak,bak gördün banane diyor savunma sanayinden çıkarıma bakarım diyor.
Öteki kınayamıyor bile
Ermeni soykırımı diyor ypg ye dokunma diyor katil devlet diyor teröriste anma yapıyor
Sen mansur beyin bunlara ikna olacağını mı düşünüyorsun?
Ben kendisini uzaktan da olsa tanırım,canan ablanız başta olmak üzere
alayınız soluğu mahkeme koridorlarında alırsınız:D
Yada ben sana güzel güzel empati yapmaya devam ederim:D
Bak banane dediğin sihalar azerbaycanla sınırımızı birleştirdi,ablanı da alıp gidip erivanda eylem yapsana,çıkarlarına da uygun
Fransadan deli para geliyor
Chp nin oyu yüzde 19a bunlar gibi "partinin içinde pkk li terörist olsa sesini çıkarma alkışla" diyenler yüzünden düştü
Yapmayın yahu şunu. Bu sorunun parti ile alakası yok bizim milletin benim de hoşuma gitmeyen bir özelliği ile alakası var.
İşimizi hep tanıdığa eşe dosta yaptıralım onlar sebeplensin demiyor muyuz en ufak şeyde?
"Ben yapmıyorum" diyen çıkacak şimdi. Seni konuşmyoruz arkadaş burada biz.
Yapılan hizmet pahalı dimi?
Güzel değiştirelim ucuzlasın
Kimi seçecek millet?
Sen soykirimi tanıyın koridor kurulsun ypg ye karışmayın,kibristan çekilin,banane la yerli savunma sanayinden ben çıkarıma bakarım,biden bize demokrasi getirecek,darbeler yapıldı evet gayet doğruydu diyen birine oy verir misin?
Bak yukarda iki tanesi var,kaç gündür şu saydığım söylemlere tek söz etmediler.hatta biri direk söylem sahibi:)
Ekonomi yeni yönetim gelince düzelmeyecek mi ?
E madem öyle o yönetim nasıl seçilecek kim oy verecek bu fikirlere onu yazsanıza madem?
siyasilerin hiç biri değmez ama olmadı değiştirirsin olmadı değiştirirsin sistem düzgün olursa kim gelirse hiç bir halt yiyemez sadece işini yapar .
tek adayım var Mansur Yavaş . cevap veripte vaktini harcama lütfen
Ülkenize bakişinizi şahane özetlemişsiniz
Sormaya devam
Canan hanımın görüşlerine KATILIYOR MUSUNUZ LANETLİYOR MUSUNUZ?
Madem beslenme yok,o zaman cevabını alalım
Bak medeni insanlar gibi soru soruyoruz:)
Sende üzülme,bak vanished arkadaşın ne diyor?
"Savunma sanayiine ne gerek var yaa,alalım abd abimizden dolarla,onlar da bize avanta yollasın,ekonomi düzelir:("
seçim zamanı bunlar önünüze konulunca "ama işsizlik ama ekonomi" diye açıklama yaparsınız
Eğer ahmak değilseniz bilmeniz lazım
Türk milleti "çıkarına bakan,soykırıma teröre selam çakan,ordusuna bana ne diyen,canan ablaya particilik ayağına ses çıkaramayan" adamları başına getirmez.
Buda burda dursun,zamanı gelince sizi etiketlerim;)
Yahu sana yazdıklarımı yok sayıp kafandan uydurup uydurup yazıyorsun. Para uğruna ya da dalga geçmek için yapmıyorsan çok kötü durumdasın.
Yok illa bu şekilde davranırım diyorsan ben de aynısını sana yapacağım, o zaman kızmak yok.
Benim bir sürü chp li arkadaşım var,o kadının adı geçtiğinde lanet okumayanini görmedim duymadım.
Siz,bu terörist sevici siyasetle bu partiyi ekonomik kriz ortamımda bile %19a indirdiniz,daha beteri de görülmemiştir
nickinde Türkiye geçen biri olarak Kendinden utanmalısın
Millete bu şekilde davranıp, bu tarz mesajlar yazıp sonra karşınızdakinin düzgün tartışmasını istiyorsunuz. Merak ediyorum kendinin farkında mı değilsin yoksa böyle olmak seni mutlu mu ediyor. Yerinde olmak istemezdim.
Canana dokunan akpli,vay ki ne vay
Atatürk 'ün kurduğu partide dolaşan adamlara bak.
Allah size fırsat vermesin,askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin
Dagdakilerin kökü kurudu inşallah alayını cehenneme gönderirler de yoldaşın canan ablanız karalar bağlamaya devam eder,utanır insan diyeceğim de utanmak için insanda biraz olsun değer yargısı gerek.
En ufak zorlamada gerçek yüzünüz böyle ortaya çıkıyor. Lafı çevirdin çevirdin sonra başa gelip saldırmaya başladın. Şaşırmadım.
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