Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı

2021 yılına giriş yapmamızın ardından pek çok alanda zam haberleri gelmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınladığı tarife listesine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 26 oranında zam yapıldı.

İstanbul'da en sık kullanılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan yüzde 26'lık zamla birlikte otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13,25 liraya yükseldi. Söz konusu köprülerdeki motosiklet geçiş ücreti ise gördüğü yüzde 23.5'lik zamla 5,25 liraya yükseldi.

İlginizi Çekebilir

2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Üçüncü köprü olarak da bildiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de aynı durum söz konusu. Otomobillerin sadece köprüden geçiş ücreti yapılan zamla birlikte 21,90 liradan 27,5 liraya yükseldi. Yine bu köprüyü kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri de artık sadece geçiş için 19,90 lira ödeyecek.

Ayrıca Bkz. "2021 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu"

Osmangazi Köprüsü'nde de 2020 yılında 117,90 lira olan otomobil geçiş ücreti yeni yılda 147,50 liraya yükseldi. Motosiklet sürücüleri bu köpriden geçiş için artık 103 lira ödeyecek. Osmangazi Köprüsü'ndeki en yüksek tutar olan tır geçiş ücreti ise yeni yılda 468,50 liraya yükselmiş durumda.

Bunların yanında otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 2020'de 292 lira olan geçiş ücreti 367 liraya yükseldi.

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Otoyollar/UcretlerYeni.aspx

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.