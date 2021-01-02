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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı

    Her zaman olduğu gibi bu yıl da köprü ve otoyol geçişlerine zam geldi. Gelen yüzde 26'lık zamla birlikte 2021 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne durumda? İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    48

    Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2021 zammı

    2021 yılına giriş yapmamızın ardından pek çok alanda zam haberleri gelmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınladığı tarife listesine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 26 oranında zam yapıldı.

    İstanbul'da en sık kullanılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan yüzde 26'lık zamla birlikte otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13,25 liraya yükseldi. Söz konusu köprülerdeki motosiklet geçiş ücreti ise gördüğü yüzde 23.5'lik zamla 5,25 liraya yükseldi.

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    Üçüncü köprü olarak da bildiğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de aynı durum söz konusu. Otomobillerin sadece köprüden geçiş ücreti yapılan zamla birlikte 21,90 liradan 27,5 liraya yükseldi. Yine bu köprüyü kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri de artık sadece geçiş için 19,90 lira ödeyecek.

    Ayrıca Bkz. "2021 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu"

    Osmangazi Köprüsü'nde de 2020 yılında 117,90 lira olan otomobil geçiş ücreti yeni yılda 147,50 liraya yükseldi. Motosiklet sürücüleri bu köpriden geçiş için artık 103 lira ödeyecek. Osmangazi Köprüsü'ndeki en yüksek tutar olan tır geçiş ücreti ise yeni yılda 468,50 liraya yükselmiş durumda.

    Bunların yanında otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 2020'de 292 lira olan geçiş ücreti 367 liraya yükseldi.



    https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Otoyollar/UcretlerYeni.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mhasturk (Mustafa H.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık Türkiye yapılan hiç bir yol, köprü, bina hizmet değildir. Vergiler bize bu şekilde geri dönse hizmet diyebilirdik ama bunlar belli zengin kesimin düzenini kurduğu ticarethanedir.
    Artık Türkiye yapılan hiç bir yol, köprü, bina hizmet değildir. Vergiler bize bu şekilde geri dönse hizmet diyebilirdik ama bunlar belli zengin kesimin ...
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    emreyil75 (emre yıl) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu konuyu ak parti sevdalısı birisiyle konuşabilirsiniz, sonuç olarak ,40 yıl önceki geçmiş, heykel, ve chpkk söylemi ile sona erer.. Siz kendinizi yordugunuz sinirinizle kalırsiniz .. o mutlu mesut parayı öder ,sizde seve seve ödersiniz çünkü, sesin anca burda Twitter da yazmakla çıkar , ilerisi için toplumsal birlik bile kuramıyoruz, kendimize yanalım .
    Bu konuyu ak parti sevdalısı birisiyle konuşabilirsiniz, sonuç olarak ,40 yıl önceki geçmiş, heykel, ve chpkk söylemi ile sona erer.. Siz kendinizi yordugunuz s...
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    Birseyadam (Fatih *****) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enflasyon yüzde %14 derler yapılan zamlar %25 üzeri olur. Yıl sonu asgari ücrete zam vermemek için türlü türlü oyun çevirip, kurullar toplayıp toplantı yaparlar, ama iş köprüye arabaya ekmeğe suya elektriğe dogalgaza vs. Hemen karar alınır laps diye yapistirirlar. Kendilerine 5-10 bin arası zam yaparken meclise herkesin eli havaya kalkar ama iş düşük gelirli insana gelince gözlerini fakir fukaranın 400 500 TL sine dikerler. Bu hükumetin artık pili bitti. Vergiler ve zamanlar yuzunden her geçen gün eziliyoruz ve fakirlesiyoruz.
    Enflasyon yüzde %14 derler yapılan zamlar %25 üzeri olur. Yıl sonu asgari ücrete zam vermemek için türlü türlü oyun çevirip, kurullar toplayıp toplantı yaparlar...
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    Yorumlar (107) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skayn (Ahmet Mehmet) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ankara-Niğde otoyolunu kullandım. 120 TL ücret çıktı. Kesinlikle değmez eski yoldan gidin. Ben bir daha kullanmam gereksiz pahalı. Üstelik Adana'ya kadar 21 tl daha karayolları ücreti var.
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    en1gma (zaza kamil) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bak hala canana tık yok
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    en1gma (zaza kamil) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek adayın mansur yavaş adam ülkücü

    Cananın tayfası nasıl ikna olacak,bak gördün banane diyor savunma sanayinden çıkarıma bakarım diyor.

    Öteki kınayamıyor bile

    Ermeni soykırımı diyor ypg ye dokunma diyor katil devlet diyor teröriste anma yapıyor

    Sen mansur beyin bunlara ikna olacağını mı düşünüyorsun?

    Ben kendisini uzaktan da olsa tanırım,canan ablanız başta olmak üzere

    alayınız soluğu mahkeme koridorlarında alırsınız:D
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    en1gma (zaza kamil) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslanlar gibi " canan ablamın fikirlerine katılıyorum,veya lanetliyorum" yazarsın

    Yada ben sana güzel güzel empati yapmaya devam ederim:D

    Bak banane dediğin sihalar azerbaycanla sınırımızı birleştirdi,ablanı da alıp gidip erivanda eylem yapsana,çıkarlarına da uygun

    Fransadan deli para geliyor
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    en1gma (zaza kamil) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Buradaki konu akp chp değil ki,bunlar altı ok dediğimiz kavrama alenen karşı çıkıyorlar.Bunu beyan eden vanish nickli arkadaş,öteki de el altından canan gibileri savunarak yapıyor

    Chp nin oyu yüzde 19a bunlar gibi "partinin içinde pkk li terörist olsa sesini çıkarma alkışla" diyenler yüzünden düştü
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en1gma
    Yav ne olduklarını ben çok iyi biliyorum, artık kaale bile almıyorum bunları da ihale muhabbeti gördüm onun için yazdım.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanki CHP başa gelse kendi adamlarına değil de hakediyor diye Ak Partili olduğu bilinen birine ihale verecek.
    Yapmayın yahu şunu. Bu sorunun parti ile alakası yok bizim milletin benim de hoşuma gitmeyen bir özelliği ile alakası var.
    İşimizi hep tanıdığa eşe dosta yaptıralım onlar sebeplensin demiyor muyuz en ufak şeyde?
    "Ben yapmıyorum" diyen çıkacak şimdi. Seni konuşmyoruz arkadaş burada biz.
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    en1gma (zaza kamil) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşım,ekonomiyi kötü yönetiyorlar dimi?

    Yapılan hizmet pahalı dimi?

    Güzel değiştirelim ucuzlasın

    Kimi seçecek millet?

    Sen soykirimi tanıyın koridor kurulsun ypg ye karışmayın,kibristan çekilin,banane la yerli savunma sanayinden ben çıkarıma bakarım,biden bize demokrasi getirecek,darbeler yapıldı evet gayet doğruydu diyen birine oy verir misin?

    Bak yukarda iki tanesi var,kaç gündür şu saydığım söylemlere tek söz etmediler.hatta biri direk söylem sahibi:)

    Ekonomi yeni yönetim gelince düzelmeyecek mi ?

    E madem öyle o yönetim nasıl seçilecek kim oy verecek bu fikirlere onu yazsanıza madem?
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    hakanhan68 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en1gma
    aynı hataları tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemek ile ilgili bir söz vardı tam ona uyuyorsun .kısaca sanane istediğime oy veririm de daha iyi.

    siyasilerin hiç biri değmez ama olmadı değiştirirsin olmadı değiştirirsin sistem düzgün olursa kim gelirse hiç bir halt yiyemez sadece işini yapar .

    tek adayım var Mansur Yavaş . cevap veripte vaktini harcama lütfen
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    en1gma (zaza kamil) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sihandan bana ne? Füzeden bana ne? "Ben kendi çıkarımı düşünürüm."

    Ülkenize bakişinizi şahane özetlemişsiniz

    Sormaya devam

    Canan hanımın görüşlerine KATILIYOR MUSUNUZ LANETLİYOR MUSUNUZ?

    Madem beslenme yok,o zaman cevabını alalım

    Bak medeni insanlar gibi soru soruyoruz:)

    Sende üzülme,bak vanished arkadaşın ne diyor?

    "Savunma sanayiine ne gerek var yaa,alalım abd abimizden dolarla,onlar da bize avanta yollasın,ekonomi düzelir:("

    seçim zamanı bunlar önünüze konulunca "ama işsizlik ama ekonomi" diye açıklama yaparsınız

    Eğer ahmak değilseniz bilmeniz lazım

    Türk milleti "çıkarına bakan,soykırıma teröre selam çakan,ordusuna bana ne diyen,canan ablaya particilik ayağına ses çıkaramayan" adamları başına getirmez.

    Buda burda dursun,zamanı gelince sizi etiketlerim;)
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    captain_turkiye 2 gün ( Mesaj Silindi ) en1gma
    Medeni mi?
    Yahu sana yazdıklarımı yok sayıp kafandan uydurup uydurup yazıyorsun. Para uğruna ya da dalga geçmek için yapmıyorsan çok kötü durumdasın.

    Yok illa bu şekilde davranırım diyorsan ben de aynısını sana yapacağım, o zaman kızmak yok.
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    en1gma (zaza kamil) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Taktik falan yok dostum,basitçe terör örgütü sempatizanı,diaspora yandaşı bir şahsı alenen kolluyorsun

    Benim bir sürü chp li arkadaşım var,o kadının adı geçtiğinde lanet okumayanini görmedim duymadım.

    Siz,bu terörist sevici siyasetle bu partiyi ekonomik kriz ortamımda bile %19a indirdiniz,daha beteri de görülmemiştir

    nickinde Türkiye geçen biri olarak Kendinden utanmalısın
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    captain_turkiye 3 gün ( Mesaj Silindi ) en1gma
    Ooo şimdi de "koruyorsun" demeye başladın. Diyorum ya hakaret etmeden, laf atmadan, kendi kafasından bir şeyler uydurmadan duramıyor senin gibiler, hepiniz aynısınız. Yazık.

    Millete bu şekilde davranıp, bu tarz mesajlar yazıp sonra karşınızdakinin düzgün tartışmasını istiyorsunuz. Merak ediyorum kendinin farkında mı değilsin yoksa böyle olmak seni mutlu mu ediyor. Yerinde olmak istemezdim.
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    en1gma (zaza kamil) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ee artık sen de tanırsın ermeni soykırımı ile sınırımızdaki koridoru,ablanız öyle istiyor madem:)

    Canana dokunan akpli,vay ki ne vay

    Atatürk 'ün kurduğu partide dolaşan adamlara bak.

    Allah size fırsat vermesin,askerimizin polisimizin ayağına taş değdirmesin

    Dagdakilerin kökü kurudu inşallah alayını cehenneme gönderirler de yoldaşın canan ablanız karalar bağlamaya devam eder,utanır insan diyeceğim de utanmak için insanda biraz olsun değer yargısı gerek.
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    captain_turkiye 3 gün ( Mesaj Silindi ) en1gma
    Cidden dönüp dönüp aynı taktiklerle saldırmak seni yormuyor mu? Hakaret etmeyene hakaret etmem diyen senin yazdıklarına bak. İşte siz busunuz aslında.

    En ufak zorlamada gerçek yüzünüz böyle ortaya çıkıyor. Lafı çevirdin çevirdin sonra başa gelip saldırmaya başladın. Şaşırmadım.
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