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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından yarından itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da güncellendi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu
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    2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak. Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" olarak tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. 

    Alkollü olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşan sürücüler 1339 lirayla cezalandırılacak.

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    Hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 652 lirayla cezalandırılacak.

    2021 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu

    Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa bisiklet ve elektrikli skuteri taşıt yolunda sürenlere, bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanması için ayrılan yerlerde sürenlere, elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlara da 314 lira ceza kesilecek.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye pazarına giriş yapıyor"

    Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara 551 lira ceza verilecek. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ya da yabancı sürücü belgesiyle şartlara aykırı araç kullananlar 543 lirayla cezalandırılacak.

    Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 687 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 700 lira ceza uygulaması yapılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanan kişiler 6 bin 909 lirayla cezalandırılacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/2021in-trafik-cezalari-belli-oldu/2094495 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    16 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    23 saat önce
    ccc231

    guzel

    1 gün önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    1 gün önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    CrowMeister (Furkan ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    şu motorbisikletin arkasına ses sistemi bağlayan, mahalleyi ayağa kaldıranlara da idam falan gelse keşke.
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    daswagen (D DD) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha ağır müeyyideleri olmalı, sayın içişleri bakanımız inşallah gereğini yapar.
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    1ses1 (hasan türk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    341 lira kırmızı ışık ihlali. Şaka mı bunlar. Kırmızı ışıklara uymuyarak kaçtane ölümlü kaza oldu. Dikkate almıyorlar ki .

    Yap şunu 20.000 lira bak bakalım Türkiyede kırmızıda geçen olacak mı. Cezalar caydırmak için , ödenebilir bir gelir kapısı değil.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine zamımıza koymuşlar desene...
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    zeytunk (kamil zeytun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 YILININ ZAMNSIZ BELLİ OLAN BİŞİ VAR MI BE
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