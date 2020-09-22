Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey

    16 Eylül’de ülkemizde ilk koronavirüs aşısı denemelerinin başlamasının gönüllü arayışları başladı. Peki nasıl gönüllü olunur? Süreç nasıl işleyecek? İşte aşılama hakkında bilinen her şey:
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    2,2b
    11
    36
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs kaosu tüm hızıyla sürerken Faz-3 aşamasına gelmiş aşıların gönüllü insanlar üzerindeki denemeleri de başlıyor. 16 Eylül’de ülkemizdeki ilk 3 aşılama yapılmış ve sonrasında daha büyük ölçekli aşılama çalışmalarına başlanacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülen süreçte hali hazırdaki potansiyel aşıların ülkemizdeki genetik harita üzerinde nasıl bir etki ortaya koyacağının araştırılması adına son derece önemli.

    Hacettepe’de 3 gönüllü sağlık çalışanına yapılan Çinli Sinovac şirketine ait aşı sonrasında ülkemizde 25 merkezde öncelikli olarak 1300 gönüllü sağlık çalışanına yapılacak. Ölü tam virüs hücresi olarak ifade edilen Çinli aşı, uzmanlar tarafından teknik olarak en güvenilir yöntem olarak ifade edilse de olası olumsuz etkileri ve başarısı henüz bir parça soru işareti. Türkiye Sağlık Bakanlığı, bu aşı başarıya ulaşır ve onay verilirse 50 milyon adetlik ön alım hakkına sahip.

    Aşılama süreci nasıl yürüyecek?

    Aşılama sürecinde onay alınan sayıda kişiye gerçek aşı yapılacak. Seçilecek ve habersiz aynı miktarda kişiye de hiçbir etkisi bulunmayan plasebo etkilerini araştırma amaçı içeriği boş aşılar uygulanacak ve aşının etkileri izlenecek. 14 gün sonra yani 15. gün aynı aşı tekrar uygulanacak ve izlemeler devam edecek. Bu esnada deneklerin aşıların yapıldığı hastanelerde birden fazla kez kontrol amaçlı gitmesi gerekebilecek ve durumları yakından izlenecek. 28. - 29. gün antikor gelişiminin gözlenmesi bekleniyor.

    İlk sonuçlara dair açıklamaların en erken Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Çin, Almanya veya sonrasında gelecek tüm aşılarda aynı uygulama prosedürleri izlenecek. Aşılama sonrasında başarısız olan aşılar için gönüllü olan kişiler, sonrasında başarısı kanıtlanmış aşıları olabilmek adına da ilk önceliğe sahip olacak. Plasebo etkilerinin araştırılması için içeriği boş aşılar enjekte edilenler de sonrasında aşılama için öncelik sahibi olacak.

    Ayrıca Bkz. "Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı

    Çin’in koronavirüs aşısına nasıl gönüllü olunur?

    50 yaş altı, 50-65 yaş arası ve 65 yaş üstü gibi 3 yaş aralığı için aşılama yapılabilecek. 18 yaşın altındakiler gönüllü olamayacak. Aşılama ağırlıklı olarak 18-50 yaş aralığına yapılacak. Çinli şirket bugüne kadar aşı olanların %90’dan fazlasında antikor oluştuğu iddiasında. Ülkemizde denenecek aşının düşük dozlu versiyon olduğu ifade ediliyor. Çalışmada gönüllü olacak 10 bin + 10 bin denekten biri olmak için aşağıdaki hastanelere başvuruda bulunulabiliyor. (Rakamlar ne yazık ki resmi olarak kesinlik taşımıyor.) Testlerin sonrasında denek olunup olunamayacağını yetkili doktorlar tarafından karar verilecek. Hipertansiyon, diyabet, astım gibi kronik hastalığı olanlar aşı olamıyor.

    • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
    • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
    • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
    • Hacettepe Tıp Fakültesi
    • Ankara Şehir Hastanesi
    • İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya, Antalya, Trabzon, Van illerindeki şehir hastaneleri ile bazı özel hastanelerde de gönüllü başvuruları yapılabilecek.

    Gönüllü olmak isteyenler hastanelere telefon, e-posta veya bizzat giderek başvuru yapabilecek.

    Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey
    Tam Boyutta Gör

    BiONTech firmasının Türk CEO'su Uğur Şahin ve CMO'su Özlem Türeci

    Almanya’nın koronavirüs aşısına nasıl gönüllü olunur?

    Alman BiONTech ile ABD menşeili Pfizer ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşçısının gönüllü denemeleri de yakında ülkemizde başlayacak. Bu aşının ülkemiz adına sevindirici hususlarından bir tanesi de BiONTech şirketinin başında bir Türk’ün olması. CEO Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Almanya’nın en zenginleri listesine de giren ilk Türk olmuştu. Hatta şirketin tepe kadrosundaki 5 isimden 2 tanesi Türk. Özlem Türeci de şirkette Baş Tıp Sorumlusu olarak görev yapıyor.

    Almanya menşeili aşının operasyonlarını İstanbul Tıp Fakültesi yürütecek. BNT162 kod adlı aşı onay süreçlerinden sonra başlangıçta 100 gönüllüye yapılacak. Aşı sonuçları için gönüllülerden alınan kan örnekleri Türkiye’deki Almanya tarafından onaylı bir laboratuvar tarafından izlenecek. Çin aşısından olduğu gibi bu aşıda da farklı yaş aralığındaki gönüllülere aşılama yapılacak.

    Gönüllü olarak aşı yaptırmak isteyenler 0212 414 30 00 / 65700 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde başvuru yapabiliyor.

    Güncelleme: Türkiye'de uygulanan tüm aşılar için Sağlık Bakanlığı'nın tüm telefonlardan aranabilen 184 numaralı hattını da arayabiliyorsunuz. Aradığınzıda önce koronavirüsü seçeceksiniz. Sonrasında Tıbbi Olmayan Meseleler seçeneğine ilerleyip bir yetkiliye ulaşacaksınız. Yetkili bir dizi sorudan sonra telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerinizi alıp sizi gönüllü aşı denemeleri için sürece dahil ediyor. Aradığınızda ailenizdeki diğer bireyler için de kayıt başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu adım zorunlu olarak aşı yaptıracağınız anlamına da gelmiyor. Yetkililer sizi uygun bulmayabilir veya uygun bulunsanız da sonradan vazgeçebilirsiniz.

    Siz koronavirüs aşısı için gönüllü olmayı düşünür müsünüz? Oy Ver 430 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    DonanımHaber Android uygulaması AppGallery'e eklendi
    1 gün
    Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında
    3 ay
    Editörün Seçimi Yorum
    Zorla mı gönüllü yaptırıyorlar kardeşim. Ne saçma bir yorumdur bu. Elbette insanlar bilgilendirilecek bu konuda. Ben şahsen gönüllü olmayı düşünüyorum. Bu bilgi...
    Yorumu gör »     hollowman_
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    N20 (Cebrail İlhan) 5 sa. en beğenilen
    Kobayların bu işten çıkarı ne olacak
    2 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Uurcan5170 5 sa. yeni yorumcu
    Windows insider gibi ama daha az risklisi 😮
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tornado of Souls 5 sa. N20
    Bekçi yaparlar.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    wertasd (Abdurrahman Dönmez) 1 sa.
    Geçen hafta araştırdığım ama ulaşamadığım bir bilgiydi. Teşekkür ederim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kaazto28 (ahmet doğan) 2 sa.
    Bu aşıyı ilk yaptıranın bu millete hizmet etmeye gelen kişi kim ise onun olması gerekir kanaatindeyim.

    Şahsım böyle düşünüyor. Aşıyı da halktan birisi aşılardan rastgele biryerden alarak kendi eliyle vurursa daha inandırıcı olur.

    Hoş farketmiyor ben yine de aşı olmam inşallah.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. (düzenlendi)
    Aklı başında birisi bilmediği aşıyı olmaz. Hadi para verseler bir nebze anlarım ama bu haliyle saçmalık.



    Edit: Burada aşıyı savunanların hiçbiri aşı olmayacak ona emin olun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bethesta 2 sa. 12 Angry Men
    Allahtan ana akım medyaya inanan tipler var... onlar denesin, uzun vadeli sonuçlarını görelim önce... ki bence gerek yok, Korona yüzünden dünya'da daha fazla insan ölmüyor, ölmedi de... Hatta 2017 ve 2018'de daha fazla insan ölmüş...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nucro 3 sa.
    Deneme aşısından zarar görenler için tazminat hakkı, yüzde kaç engelli olunca başlıyor? İlaç şirketleri mi yoksa devlet mi karşılayacak? İlaç şirketleri tazminata yaklaşmıyor diye biliyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    İngiltere devletinin sağlık sitesinde aşıdan tazminat almak için %60 engelli olmanın yeterli(!) olduğu yazıyor. Türkiye'deki durumu bilen varsa yazsın lütfen.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akordiyon 4 sa. (düzenlendi)
    "hali hazırdaki potansiyel aşıların ülkemizdeki genetik harita üzerinde nasıl bir etki ortaya koyacağının araştırılması adına son derece önemli."kardeş burayı koyu yapmayı unutmuşsun bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MustafaC5 5 sa.
    Kobay olmak için kaç para veriyorlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bossa 5 sa.
    Bu nasıl bir yönlendirmedir !?. Bu forum tamamiyle propaganda seviyesine kadar düştü mü ? Yemin ediyorum size olan tüm saygımı yitirdiniz artık, ayıptır yemin ediyorum. Haberin kendisi bile git gönüllü ol diyor.

    Gitsin, haberi buraya koyan ve koymasını sağlayan kişiler yaptırsın öncelikle. Sn.Mesut bey ve haberi yazan arkadaşımız Sn.Ahmet bey, sizi bu gönüllüler arasında görmek istiyoruz.
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmet. (Ahmet Gözütok) 5 sa. Bossa
    Öncelikle bir yönlendirme yok, bilgilendirme var. Ben gönüllü olma konusunda ortadayım. Kesin bir karar veremedim ancak kararını verip olmak isteyenler de kirli bilgi yığınında kaybolmasın istediğim için bu içeriği ürettim. Tepkiniz yersiz ve amaçsız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 3 sa. Bossa
    Zorla mı gönüllü yaptırıyorlar kardeşim. Ne saçma bir yorumdur bu. Elbette insanlar bilgilendirilecek bu konuda. Ben şahsen gönüllü olmayı düşünüyorum. Bu bilgi benim için yerinde oldu. Sen gitme, adama bak ya. Bütün dünyanın gündemi olan, bizzat devletin yürüttüğü sürece merdiven altı muamelesi yapıyor, neyin kafasını yaşıyorsunuz bilmemki.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 5 sa.
    Ben olmak istiyorum Çin aşısı için başvurulabilecek bir telefon numarası filan var mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    3qzotix (bekir yıldız) 5 sa. gun
    Kabul olursanız bir inceleme konusu bekleriz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TabldotLife (aydın arkan) 5 sa.
    Normalde test yaptıranlara para verirlerdi sanırım o paralar da fona devredilecek mavi marmaradan gelen tazminatlar gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N20 (Cebrail İlhan) 5 sa. en beğenilen
    Kobayların bu işten çıkarı ne olacak
    2 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tornado of Souls 5 sa. N20
    Bekçi yaparlar.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 4 sa. N20
    Hasta olmadan antikor gelişecek ve hasta olmayarak hayatları kurtulabilecek.



    Zaten sizde 6 ay sonra aynı aşıyı olacaksınız denekler erkenden oluyor.
    3 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ilkerinanç +76 kuzgun_ +45 Sawasson +44 kmlrzy +42 Yanfo +36 trooe199 +34 N20 +34 gokhanvai +33 DPLALİ +32 Guhong01 +31
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 AwJeezRick ilk kez +653 2 Guhong01 2. kez +227 3 lazer__ 2. kez +218
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    11 Kişi Okuyor (1 Üye, 10 Misafir) 7 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2201 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    covid-19, aşı ve
    8 etiket daha koronavirüs koronavirüs aşısı sinovac biontech uğur şahin özlem türeci Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,4b
    Twitter Profili91,5b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus 45 dk. TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor 1 sa. Sistem Toplayanların En Büyük Yardımcısı: Hazır Sistemler 1 sa. Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir 1 sa. İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza 2 sa. iPhone 12 mini ortaya çıktı 2 sa. Araştırmacılar GPT-3 teknolojisinden daha iyi bir yapay zeka geliştirdi 2 sa. Makyajlı 2020 Citroen C3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. Işık sihirbazı | Elgato Ring Light video inceleme 3 sa. Xbox Game Pass abone sayısı son beş ayda %50 arttı 3 sa. Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek? 4 sa. Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu 4 sa. EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak! 5 sa. Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey Sonraki iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir? 7 sa. Alcatel 3X 2020 satışa başladı 7 sa. Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı] 8 sa. Amerikan Havayolları, Boeing 737 MAX pilot eğitimine başlamaya hazırlanıyor 8 sa. Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar 20 sa. Şarjı fiyatına göre çok iyi "1More Stylish TWS incelemesi" 21 sa. Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi 22 sa. Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı 23 sa. Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı" 23 sa. Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor 1 gün RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride 1 gün Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı 1 gün Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor 1 gün Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek 1 gün Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı 1 gün Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare 1 gün Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor 1 gün Windows sunucularda kritik açık 1 gün Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı 1 gün e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    💰 Dolar=7,63 - Euro=8,98 - Altın=470 | 21 EYLÜL 💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS5 Çıkış Tarihi, Fiyatları ve Birinci Parti Çıkış Oyunları Aç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız