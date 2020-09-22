Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey

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Koronavirüs kaosu tüm hızıyla sürerken Faz-3 aşamasına gelmiş aşıların gönüllü insanlar üzerindeki denemeleri de başlıyor. 16 Eylül’de ülkemizdeki ilk 3 aşılama yapılmış ve sonrasında daha büyük ölçekli aşılama çalışmalarına başlanacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülen süreçte hali hazırdaki potansiyel aşıların ülkemizdeki genetik harita üzerinde nasıl bir etki ortaya koyacağının araştırılması adına son derece önemli.

Hacettepe’de 3 gönüllü sağlık çalışanına yapılan Çinli Sinovac şirketine ait aşı sonrasında ülkemizde 25 merkezde öncelikli olarak 1300 gönüllü sağlık çalışanına yapılacak. Ölü tam virüs hücresi olarak ifade edilen Çinli aşı, uzmanlar tarafından teknik olarak en güvenilir yöntem olarak ifade edilse de olası olumsuz etkileri ve başarısı henüz bir parça soru işareti. Türkiye Sağlık Bakanlığı, bu aşı başarıya ulaşır ve onay verilirse 50 milyon adetlik ön alım hakkına sahip.

Aşılama süreci nasıl yürüyecek?

Aşılama sürecinde onay alınan sayıda kişiye gerçek aşı yapılacak. Seçilecek ve habersiz aynı miktarda kişiye de hiçbir etkisi bulunmayan plasebo etkilerini araştırma amaçı içeriği boş aşılar uygulanacak ve aşının etkileri izlenecek. 14 gün sonra yani 15. gün aynı aşı tekrar uygulanacak ve izlemeler devam edecek. Bu esnada deneklerin aşıların yapıldığı hastanelerde birden fazla kez kontrol amaçlı gitmesi gerekebilecek ve durumları yakından izlenecek. 28. - 29. gün antikor gelişiminin gözlenmesi bekleniyor.

İlk sonuçlara dair açıklamaların en erken Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Çin, Almanya veya sonrasında gelecek tüm aşılarda aynı uygulama prosedürleri izlenecek. Aşılama sonrasında başarısız olan aşılar için gönüllü olan kişiler, sonrasında başarısı kanıtlanmış aşıları olabilmek adına da ilk önceliğe sahip olacak. Plasebo etkilerinin araştırılması için içeriği boş aşılar enjekte edilenler de sonrasında aşılama için öncelik sahibi olacak.

Ayrıca Bkz. "Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı"

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Çin’in koronavirüs aşısına nasıl gönüllü olunur?

50 yaş altı, 50-65 yaş arası ve 65 yaş üstü gibi 3 yaş aralığı için aşılama yapılabilecek. 18 yaşın altındakiler gönüllü olamayacak. Aşılama ağırlıklı olarak 18-50 yaş aralığına yapılacak. Çinli şirket bugüne kadar aşı olanların %90’dan fazlasında antikor oluştuğu iddiasında. Ülkemizde denenecek aşının düşük dozlu versiyon olduğu ifade ediliyor. Çalışmada gönüllü olacak 10 bin + 10 bin denekten biri olmak için aşağıdaki hastanelere başvuruda bulunulabiliyor. (Rakamlar ne yazık ki resmi olarak kesinlik taşımıyor.) Testlerin sonrasında denek olunup olunamayacağını yetkili doktorlar tarafından karar verilecek. Hipertansiyon, diyabet, astım gibi kronik hastalığı olanlar aşı olamıyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Tıp Fakültesi

Ankara Şehir Hastanesi

İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya, Antalya, Trabzon, Van illerindeki şehir hastaneleri ile bazı özel hastanelerde de gönüllü başvuruları yapılabilecek.

Gönüllü olmak isteyenler hastanelere telefon, e-posta veya bizzat giderek başvuru yapabilecek.

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BiONTech firmasının Türk CEO'su Uğur Şahin ve CMO'su Özlem Türeci

Almanya’nın koronavirüs aşısına nasıl gönüllü olunur?

Alman BiONTech ile ABD menşeili Pfizer ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşçısının gönüllü denemeleri de yakında ülkemizde başlayacak. Bu aşının ülkemiz adına sevindirici hususlarından bir tanesi de BiONTech şirketinin başında bir Türk’ün olması. CEO Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde Almanya’nın en zenginleri listesine de giren ilk Türk olmuştu. Hatta şirketin tepe kadrosundaki 5 isimden 2 tanesi Türk. Özlem Türeci de şirkette Baş Tıp Sorumlusu olarak görev yapıyor.

Almanya menşeili aşının operasyonlarını İstanbul Tıp Fakültesi yürütecek. BNT162 kod adlı aşı onay süreçlerinden sonra başlangıçta 100 gönüllüye yapılacak. Aşı sonuçları için gönüllülerden alınan kan örnekleri Türkiye’deki Almanya tarafından onaylı bir laboratuvar tarafından izlenecek. Çin aşısından olduğu gibi bu aşıda da farklı yaş aralığındaki gönüllülere aşılama yapılacak.

Gönüllü olarak aşı yaptırmak isteyenler 0212 414 30 00 / 65700 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde başvuru yapabiliyor.

Güncelleme: Türkiye'de uygulanan tüm aşılar için Sağlık Bakanlığı'nın tüm telefonlardan aranabilen 184 numaralı hattını da arayabiliyorsunuz. Aradığınzıda önce koronavirüsü seçeceksiniz. Sonrasında Tıbbi Olmayan Meseleler seçeneğine ilerleyip bir yetkiliye ulaşacaksınız. Yetkili bir dizi sorudan sonra telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerinizi alıp sizi gönüllü aşı denemeleri için sürece dahil ediyor. Aradığınızda ailenizdeki diğer bireyler için de kayıt başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu adım zorunlu olarak aşı yaptıracağınız anlamına da gelmiyor. Yetkililer sizi uygun bulmayabilir veya uygun bulunsanız da sonradan vazgeçebilirsiniz.

Siz koronavirüs aşısı için gönüllü olmayı düşünür müsünüz? Evet, düşünürüm. Hayır, düşünmüyorum. Emin değilim. Oy Ver 430 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Siz koronavirüs aşısı için gönüllü olmayı düşünür müsünüz? Evet, düşünürüm. Hayır, düşünmüyorum. Emin değilim. Anket Sonlandı 430 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Siz koronavirüs aşısı için gönüllü olmayı düşünür müsünüz? 21% Evet, düşünürüm. 92 oy 68% Hayır, düşünmüyorum. 292 oy 11% Emin değilim. 46 oy 430 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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