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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs enfeksiyonu neticesinde gelişen antikor yanıtı ve seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir

    Singapurlu araştırmacılar daha önceden koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş 164 hastaya ait kan örneklerini inceledi. Antikor yanıtının takibi için kan örnekleri 6 ila 9 aylık süreç boyunca takip edildi.
    25 Mart 2021, 18:15 (1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koronavirüs enfeksiyonu neticesinde gelişen antikor yanıtı ve seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir

    Bütün Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken koronavirüs enfeksiyonunun veya aşıların immünite yani bağışıklık sistemi ile ilişkisi üzerinde de araştırmalar ve çeşitli meta analizler yapılmaya devam ediyor. Şimdi ise Singarpur’da bulunan Duke-Nus adlı Tıp Fakültesi araştırmacıları daha önceden koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş 164 hastaya ait kan örneklerini inceledi. Hastaların kan örnekleri 6 ay ila 9 aylık süreç boyunca takip edildi.

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    Antikor yanıtı

    Yapılan çalışmalar neticesinde koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerinin bağışıklık düzeylerinin varyasyon ( tür içindeki çeşitlilik ) gösterdiği yani diğer bir deyişle kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği fikri desteklenmekle birlikte katılımcıların %11’inin kanında; tespit edilebilen antikor titresine rastlanmadığı ve katılımcıların %55’inin antikor yanıtının ise ilk 6 ay içerisinde giderek azaldığı tespit edildi. Geriye kalan yaklaşık 3’te 1’lik grubun 6 ay süren antikor yanıtına sahip olduğu ve bazı kişilerin ise antikor seviyelerinin 6 ay geçmesine rağmen yükseldiği belirtiliyor. Antikor yanıtı gelişen veya gelişmeyen hastaların çoğunda T hücre seviyelerinin yüksek olduğu araştırmanın ek bulguları arasında.

    Koronavirüs enfeksiyonu neticesinde gelişen antikor yanıtı ve seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir

    Katılımcılar nötralize edici antikorların kalıcılığına göre 5 ana gruba ayrılmakla birlikte yukarıdaki grafikten de anlaşılabileceği üzere katılımcıların %11.6’sında antikor yanıtı hiç gelişmemiş veya tespit edilebilir düzeyde değil, %26.8’inde antikor yanıtı hızlı ( birkaç gün içinde ) bir düşüş göstermiş, %29’unda ise söz edilen antikor titresi düşüsü daha yavaş ( 6 aylık süreç içerisinde ) bir biçimde gerçekleşmiş, %31.7’sinde kalıcı antikor yanıtı ( 6 ay süren ) mevcut ve %1.8’inde ise gecikmiş antikor yanıtı mevcut durumda bulunuyor yani diğer bir deyişle koronavirüs karşı gelişen bağışıklık yanıtı hiç oluşmayabiliyor; günler veya haftalar sürebiliyor ya da oldukça uzun dönem kalabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı"

    Son olarak yeni çalışmada negatif grup da dahil olmak üzere birçok kişide yüksek T hücresi seviyelerinin görüldüğünü ekleyelim. Çalışmaların da gösterdiği üzere koronavirüs açısından antikor ve bağışıklık yanıtı kişiler arasında değişkenlik göstermekle birlikte yüksek T hücre seviyeleri antikor seviyleri negatif olarak tespit edilen bireylerde de koruyuculuk üzerinde etkin rol oynayabilir ancak yine de söz edilen durumlar yapılacak olan klinik çalışmalarda daha da netleşecek.



    https://www.dailymail.co.uk/health/article-9394875/Coronavirus-immunity-DECADES-people-days-others.html
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her bir şey oluyor yani.
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    interwap (Volkan ) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yok canım, herkeste %100 aynı seviyede değil mi?
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