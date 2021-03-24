Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı



Bütün Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli firmalar ve şirketler ilaç geliştirime çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise dünyaca ünlü Pfizer firması Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kovid-19 için geliştirdiği oral ( ağız yoluyla ) antiviral ilacın klinik denemelerine başlayacağını duyurdu.

Firmanın açıklamalarına göre yeni aday ilaç oldukça güçlü in vitro ( laboratuvar ortamında ) antiviral etkinlik gösteriyor ve bu sebeple aday ilacın potansiyel olarak etkili olabileceği öne sürülüyor.

Proteaz inhibitörleri

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Proteaz inhibitörleri sınıfına ( Hepatit B ve HIV ilaçlarından bazıları da bu sınıftadır ) giren aday ilacın virüsün replike olmasında ( çoğalmasında ) oldukça kritik öneme sahip olan enzimi bloke ederek etki gösterdiğini belirtelim.

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Firma yetklileri pandeminin her konudan ele alınmasını gerektiğini ve hem aşıların hem de terapötik ( tedavi edici ) ilaçların kullanılması sayesinde pandeminin yönetilmesinin gerekliliğini vurguladı zira pandemi sona erse bile görülebilecek olan sporadik ( tek tük ) vakalarda da etkin tedavi yöntemlerinin uygulanması oldukça önemli.

İlaç çalışmaları

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Şu anda halihazırda FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylı olan tek antiviral ilacın Gilead Sciences adlı firmaya ait ‘’Remdesivir’’ olduğunu ekleyelim. FDA birkaç antikor tedavisine ( Regeneron Pharmaceuticals ve Eli Lilly and Company firmalarına ait ) acil kullanım onayı vermişti.

Ayrıca Bkz. "Son araştırmalara göre AstraZeneca aşısının herhangi bir pıhtılışma riski taşımadığı öne sürüldü"

Son olarak yeni ilacın Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri gösteren hastalara reçete edilecek ilk ilaç olmak için aday olduğunu ve aynı zamanda Pfizer firmasının intravenöz ( damar içine ) olarak da çeşitli proteaz inhibitörlerini Kovid-19 sebebiyle hastanede yatan hastalar üzerinde test ettiğini belirtelim.









https://thehill.com/policy/healthcare/544531-pfizer-starts-early-stage-trial-for-oral-covid-drug

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