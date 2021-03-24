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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı

    Pfizer, Kovid-19 için geliştirdiği oral antiviral ilacın klinik denemelerine başlayacağını duyurdu. Firmanın açıklamalarına göre yeni aday ilaç oldukça güçlü in vitro antiviral etkinlik gösteriyor.
    24 Mart 2021, 13:15 (10 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı


    Bütün Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken çeşitli firmalar ve şirketler ilaç geliştirime çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise dünyaca ünlü Pfizer firması Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kovid-19 için geliştirdiği oral ( ağız yoluyla ) antiviral ilacın klinik denemelerine başlayacağını duyurdu.

    Firmanın açıklamalarına göre yeni aday ilaç oldukça güçlü in vitro ( laboratuvar ortamında ) antiviral etkinlik gösteriyor ve bu sebeple aday ilacın potansiyel olarak etkili olabileceği öne sürülüyor.

    Proteaz inhibitörleri

    Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı
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    Proteaz inhibitörleri sınıfına ( Hepatit B ve HIV ilaçlarından bazıları da bu sınıftadır ) giren aday ilacın virüsün replike olmasında ( çoğalmasında ) oldukça kritik öneme sahip olan enzimi bloke ederek etki gösterdiğini belirtelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Araştırmalara göre Kovid aşıları ölümleri %85, hastane yatışlarını %80 oranında azaltıyor

    Firma yetklileri pandeminin her konudan ele alınmasını gerektiğini ve hem aşıların hem de terapötik ( tedavi edici ) ilaçların kullanılması sayesinde pandeminin yönetilmesinin gerekliliğini vurguladı zira pandemi sona erse bile görülebilecek olan sporadik ( tek tük ) vakalarda da etkin tedavi yöntemlerinin uygulanması oldukça önemli.

    İlaç çalışmaları

    Pfizer oral koronavirüs ilacının testlerine başladı
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    Şu anda halihazırda FDA yani Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylı olan tek antiviral ilacın Gilead Sciences adlı firmaya ait ‘’Remdesivir’’ olduğunu ekleyelim. FDA birkaç antikor tedavisine ( Regeneron Pharmaceuticals ve Eli Lilly and Company firmalarına ait ) acil kullanım onayı vermişti.

    Ayrıca Bkz. "Son araştırmalara göre AstraZeneca aşısının herhangi bir pıhtılışma riski taşımadığı öne sürüldü"

    Son olarak yeni ilacın Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri gösteren hastalara reçete edilecek ilk ilaç olmak için aday olduğunu ve aynı zamanda Pfizer firmasının intravenöz ( damar içine ) olarak da çeşitli proteaz inhibitörlerini Kovid-19 sebebiyle hastanede yatan hastalar üzerinde test ettiğini belirtelim.


     


     



    https://thehill.com/policy/healthcare/544531-pfizer-starts-early-stage-trial-for-oral-covid-drug
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    2 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    aşı kesmedi şimdi ise ilaç ile piyasaya yer yapmaya çalışıyorlar.
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    gun (Gün Oksay) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Salgını bitirmez ama ölümü biraz azaltır. Sonuçta açılımlara yardımcı olacağı için dünyadaki tüm hükümetler saldıracaktır.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 50 sn. ( Mesaj Silindi ) gun
    zaten bu salgın için en az 10 yıl diyenler var. kaynak
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