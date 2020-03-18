Koronavirüs havada yarım saat asılı kalabiliyor

Uzmanlar, insanlara diğer kişilerle aralarında 1-2 metre mesafe kalmasını öneriyor ancak araştırmacılar, otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini keşfetti.
Çin'de yapılan bir araştırmaya göre; koronavirüs güvenli mesafenin iki katı kadar yayılabilir edebilir ve 30 dakika havada kalabilir.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre; yetkililer, insanlara diğer kişilerle aralarında 1-2 metre mesafe kalmasını öneriyor ancak araştırmacılar, otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini keşfetti. Öte yandan araştırmanın arkasındaki bilim insanları, yaptıkları araştırmanın yüz maskesi giymenin de önemini vurguladını söyledi.İlginizi Çekebilir Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi
Virüs 4.5 metre uzağa yayılabilir
Çin'in epidemiyologlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Covid-19'a neden olan koronavirüs en az 30 dakika havada kalabilir ve 4.5 metreye kadar hareket edebilir. Bu süre, dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilen güvenli mesafe dışında.
Virüs yüzeylerde saatlerce barınabiliyor
Araştırmacılar ayrıca, damlacıkların bulunduğu bir yüzeyde günlerce kalabileceğini, insanların bu yüzeylere dokunması ve ellerini yüzlerine sürmesi sonucunda virüsün bulaşma riskinin arttığını dile getirdiler.
Virüsün bulunduğu yüzeyde kalma süresi, sıcaklık ve yüzey tipi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Örneğin; virüs yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki bir ortamda cam, kumaş, metal, plastik veya kağıt üzerinde 2 ila 3 gün barınabiliyor kalabiliyor.
Araştırmacılar, bir otobüsteki yolcuların virüsten nasıl etkileneceğini de örneklerle açıkladı. Buna göre; otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı"
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Kaynak Yeniçağ: Araştırma raporu açıklandı: Virüs havada kaç saat yaşıyor?
Havada 3 saat yaşıyor
Yapılan testlere göre, virüs taşıyan bir kişinin hapşırması veya öksürmesi sonucu saçılan damlacıklar, havada 3 saat boyunca yaşamaya devam edebiliyor. Ancak buna karşın havada kalan virüslerin, 66 dakika içerisinde fonksiyonlarını yitirdikleri ortaya çıktı.
Uzmanlar buna göre 1 saat 6 dakika sonra virus partiküllerinin aktif olamadıklarını ancak yüzde 25’inin halen yaşamaya devam ettiğini tespit ettiler. 3 saatlik sürenin sonunda yaşamaya devam edebilen virüs sayısı yüzde 12,5’e düşüyor.
En kısa yaşam süresi bakır en uzun çelik ve plastik yüzeyler
Virüsün plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde 3 gün süreyle canlı kalabildikleri tespit edildi. Karton yüzeylerde de virüs 24 saat süreyle aktif kalabiliyor. Bakır yüzeylerdeyse 4 saat canlı kalabiliyor.
Virüsün paslanmaz çelik yüzeylerde 5 saat 38 dakika sonra yarısının aktif olma yeteneğini kaybettikleri ortaya çıktı. Plastik yüzeylerde de virüsün yarılanma ömrünün 6 saat 49 dakika olduğu belirlendi.
Virüs en kısa sürede bakır üzerinde fonksiyonlarını kaybediyor. Uzmanlar bu sürenin de 46 dakika olduğunu belirtti.
Benim merak ettiğim diğer bir şey ise mikrodalganın bu virüsü öldürüp öldürmediği? Böylece dezenfektan edilecek araç gereçler için sağlıklı bir önlem alınabilir belki. Berberlerde vardı galiba böyle cihazlar.
hurriyet.com.tr/...
ABD'de yapılan bir araştırma, mikrodalga fırının, mutfakta kullanılan bulaşık bezleri ve fırçalardaki hastalık kaynağı virüs ve bakterileri öldürdüğünü ortaya koydu.
Araştırma Florida Üniversitesi’nde yapıldı. Araştırmada, insanların, bulaşık bezlerini ve fırçalarını temizlemek için onları sık sık bulaşık makinesinde yıkadıkları, ancak bu gereçlerin gerçekten dezenfekte edilebilmesi için mikrodalga fırının kullanılması gerektiğini söylendi.
Araştırmacılar bu amaçla, bezleri ve fırçaları, içi bakteri, virüs ve parazit dolu bulaşık suyunun içine batırdı. Suyun içinde yüksek derece ısı ve hatta radyasyonla bile öldürülmesi zor bakteri sporlarının da bulunduğu belirtildi.
Araştırmacılar, daha sonra bu mikroplu sudan çıkardıklarını mikrodalgaya yerleştirdi.
Tam kapasitede 2 dakika çalıştırılan mikrodalgadan çıkarılan gereçlerdeki patojenlerin yüzde 99'unun öldüğü belirlendi.