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    Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında güncel bilançoyu açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a ulaştı.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsün son durumu hakkında güncel rakamları açıkladı. Güncel rakamlara göre ülkemizde koronavirüs nedeniyle toplam 9 kişi hayatını kaybetti ve 670 kişide koronavirüs tespit edildi.

    Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, hasta sayısının 359 olduğunu açıklamıştı. Bu akşamki rakamlara göre ölü sayısı 5, hasta sayısı 311 kişi artış gösterdi. Son 24 saatte 3656 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Maalesef Koronavirüs ülkemizdeki hızlı artışını sürdürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği"

    Dünya genelinde vaka sayısı 255 bini aştı

    Bugün itibariyle koronavirüs testlerinin Çin'den getirilen hızlı test kiti ile yapılması planlanıyor. Yarın test sayısının çok daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. Test sayısındaki artış nedeniyle yarın açıklanacak vaka sayısında büyük artış olması bekleniyor. Johns Hopkins University verilerine göre dünya genelinde koronavirüslü vaka sayısı 255 bini aştı. Bu vakalardan yaklaşık 87 bini virüsü vücudundan atmayı başarırken, 10 bini koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



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    Formani 10 sa. en beğenilen
    Dedeler geziyorlar dünya umurlarında değil
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    omeronline 10 sa.
    Yurtdışından gelip karantinaya uymayanlar, bana bir şey olmaz diyip çarşıda otobüste cirit atan yaşlılar, camiler de kapıyı zorlayanlar, emniyet güçlerine direnenler bence Küresel suç işliyor
    Yurtdışından gelip karantinaya uymayanlar, bana bir şey olmaz diyip çarşıda otobüste cirit atan yaşlılar, camiler de kapıyı zorlayanlar, emniyet güçlerine dire...
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    Yanıtla +42
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    blackzeros 10 sa.
    bir an önce sokağa çıkma yasağı gelmeli, 2 hafta sıkın dişinizi cok mu zor.
    yaslilar kesinlikle laf dinlemiyor.
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    Fakirdepocu (Yusuf ) 10 sa. blackzeros
    Bu salginin 2 haftada gececegini zannetmiyorum. Asil olay ekonominin kaldirip kaldirmayacagi. Uzun sureli sokaga cikma yasaginin uygulanacagini zannetmiyorum cunku ekonomimiz cok iyi degil. Kaldiracagini zannetmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Sphygmus 3 sa. blackzeros
    2 hafta sonra aşı mı bulunacakmiş
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    Yorumlar (49) Yorum Yaz Forumda Gör
    fractal design (Evren ) 6 dk.
    İnsanlar evlerinde kalmadığı sürece sağlık sistemi iflas edecek. Herkes evde kalırsa da ekonomi çökecek. Birinden biri gidecek bu şartlarda.

    Yarın öbür gün hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolduğu zaman anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak ozaman. Şu an marketler ciddi bulaşı kaynağı. Markete gitmeye bile korkar oldum. Ne maske ne eldiven bulunamıyor.
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    Kraaz (Altan CAN) 12 dk.
    Dün turizmde tüm turlar, kapadokya balon turları 30 nisana kadar ertelendi , siz ona göre vaziyet alın.

    Sonra neden mart sonu hala açılmadı diye şaşırmayın.
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    Vaz 15 dk.
    Yeterince önlem alınmıyor, ülke insanı da durumu hala ciddiye almış değil, bana bir şey olmaz kafasıyla takılmaya devam ediyor, ne yazılsa boş doğrusu.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 21 dk.
    Her geçen gün 2 katı artıyor Allah sonumuzu hayır etsin
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    [email protected] (Uğur Doğan) 3 sa.
    Çalıştığım iş yeri de hala bizi pazar mesaisine çağırıyor 🤪
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 sa.
    Virüs yaşayan kültürü yok etti etmeye devam ediyor.
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    Captain Kirk (Han Solo) 3 sa.
    Sokağa çıkma yasağı çığırtkanlığı yapanlar yorumlarina dikkat etsin sosyal medya ortaminda halki galeyana getirmekten haklarında işlem yapilanlar olmuş.
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    Mr. Jingles 4 sa.
    Hastalığın en kötü olduğu yer İtalya olmasına rağmen İtalya ile karşılaştırıldığımızda yayılma hızı bizde yaklaşık iki kat daha hızlı. İtalya şu an bir aydır bu dertle boğuşuyor. Üç hafta sonra bizde de bir ay olacak ve veriler aynı oranda devam ederse şu an İtalya’nın düştüğü durumdan çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalacağımız çok açık.



    Allah yar ve yardımcımız olsun.
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    Vict0ry (Tunahan .) 5 sa.
    Sokağa çıkma yasağının olmamasının hiç bir mantıklı yanı yok şuan. Kimse korkudan çıkamıyor her yer zaten kapalı. Sadece fabrikalar iş yapıyordur ki onlarda ürettikleri malları nereye satacaklar her şey durgun şuanda. Sokağa çıkma yasağı neden olmuyor birisi mantıklı şekilde açıklasın lütfen. 2 hafta yasak yaparsın sonra bakarsın keyfine.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 sa.
    Çalışanlar harici sokağa çıkmanın yasak olması mantıklı.
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    5727 kez okundu.
    47 kişi, toplam 49 yorum yazdı.

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