Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsün son durumu hakkında güncel rakamları açıkladı. Güncel rakamlara göre ülkemizde koronavirüs nedeniyle toplam 9 kişi hayatını kaybetti ve 670 kişide koronavirüs tespit edildi.

Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, hasta sayısının 359 olduğunu açıklamıştı. Bu akşamki rakamlara göre ölü sayısı 5, hasta sayısı 311 kişi artış gösterdi. Son 24 saatte 3656 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Maalesef Koronavirüs ülkemizdeki hızlı artışını sürdürüyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 255 bini aştı

Bugün itibariyle koronavirüs testlerinin Çin'den getirilen hızlı test kiti ile yapılması planlanıyor. Yarın test sayısının çok daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. Test sayısındaki artış nedeniyle yarın açıklanacak vaka sayısında büyük artış olması bekleniyor. Johns Hopkins University verilerine göre dünya genelinde koronavirüslü vaka sayısı 255 bini aştı. Bu vakalardan yaklaşık 87 bini virüsü vücudundan atmayı başarırken, 10 bini koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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