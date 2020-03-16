Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi

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Hollywood Reporter, Koronavirüs salgınının Hollywood'a finansal etkilerini gösteren yeni bir rapor yayınladı. Şirketler üretim kesintileri nedeniyle para kaybederken, sinemaların boş kaldığı ve 2000 yılından bu yana ABD film endüstrisinin yaşadığı en büyük krizin patlak verdiği ifade ediliyor.

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İnsanlar çevrimiçi akışa yöneldi

Geçtiğimiz haftanın sonunda Hollywood, Koronavirüs salgını nedeniyle 7 milyar doların üzerinde para kaybetti. Film setlerinin boş kalmasının bir günlük maliyetinin 350 bin dolar olduğu belirtilirken, bu durumun değişmemesi halinde ise Mayıs ayına kadar bu kayıpların 20 milyar doları aşacağına dikkat çekiliyor. Zira birçok film şirketi, bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandıkları filmlerini önümüzdeki yıla ertelemiş durumdalar.

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Fakat madalyonun diğer tarafında ise işler yolunda gidiyor denilebilir. Zira çevrimiçi akış hizmetlerinde izleyici sayılarının yükseldiği belirtiliyor. Buna paralel olarak geçtiğimiz gün, Steam üzerinde çevrimiçi oyuncu rekoru kırılmıştı. Dolayısı ile özellikle Netflix ve Amazon gibi çevrimiçi akış sunan şirketlerde beklenenin üzerinde bir büyüme yaşanması bekleniyor.

https://upnewsinfo.com/2020/03/15/hollywood-box-office-plummets-to-lowest-level-in-20-years-amid-coronavirus-panic/

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