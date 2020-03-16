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    Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi

    ABD film endüstrisi 2000 yılından bu yana en kötü hafta sonunu geride bıraktı. Yayınlanan yeni raporlara göre Koronavirüs'ün şimdiye kadar Hollywood'a maliyeti 7 milyar doları aştı.
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    Sinema ve Dizi
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi
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    Hollywood Reporter, Koronavirüs salgınının Hollywood'a finansal etkilerini gösteren yeni bir rapor yayınladı. Şirketler üretim kesintileri nedeniyle para kaybederken, sinemaların boş kaldığı ve 2000 yılından bu yana ABD film endüstrisinin yaşadığı en büyük krizin patlak verdiği ifade ediliyor.

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    İnsanlar çevrimiçi akışa yöneldi

    Geçtiğimiz haftanın sonunda Hollywood, Koronavirüs salgını nedeniyle 7 milyar doların üzerinde para kaybetti. Film setlerinin boş kalmasının bir günlük maliyetinin 350 bin dolar olduğu belirtilirken, bu durumun değişmemesi halinde ise Mayıs ayına kadar bu kayıpların 20 milyar doları aşacağına dikkat çekiliyor. Zira birçok film şirketi, bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandıkları filmlerini önümüzdeki yıla ertelemiş durumdalar.

    Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi
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    Fakat madalyonun diğer tarafında ise işler yolunda gidiyor denilebilir. Zira çevrimiçi akış hizmetlerinde izleyici sayılarının yükseldiği belirtiliyor. Buna paralel olarak geçtiğimiz gün, Steam üzerinde çevrimiçi oyuncu rekoru kırılmıştı. Dolayısı ile özellikle Netflix ve Amazon gibi çevrimiçi akış sunan şirketlerde beklenenin üzerinde bir büyüme yaşanması bekleniyor.



    https://upnewsinfo.com/2020/03/15/hollywood-box-office-plummets-to-lowest-level-in-20-years-amid-coronavirus-panic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chebu (Sedef Pamuk) 8 sa.
    1-2 film ile toparlarlar.
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    -Blue- 2 gün yeni yorumcu
    Salgın bir an önce bitse de kurtulsak
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    Whoisthat (AKY ) 2 gün yeni yorumcu
    Daha fazlası da olur bu gidişle
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    drjacob (... ) 3 gün
    Hollywood öldü yaşasın Netflix
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 4 gün
    Bir virüs dünyayı nasıl dize getiriyor. Bazı ülkeler ölen vatandaşları için o kadar saçma bir yaklaşım sergiliyor ki, doğal seleksiyon tanımı yapıyor. İngiltere, Almanya, Fransa sanki 14. 15. Yüzyılda olan veba salgınlarında olan o çaresizlik içine düşmüşler gibi bir psikoloji içine girmişler.
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    Faıthful (Oğuzhan ) 4 gün
    Netflix yaşadı o zaman
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