Koronavirüs salgınında bugünkü vaka sayısı 2704 oldu

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizde de ağır bir şekilde hissediliyor. Günlük vaka sayıları adeta patlama yapmış durumda. Son 24 saatte yapılan testlerle yeni bir rekor kırıldı.

31 Mart koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülkemizde 15422 koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerde 2704 yeni vakaya rastlandı. İlk vakanın tespit edildiği günden bu yana en büyük günlük vaka rakamı bu oldu. Toplam vaka sayısı ise 13531 oldu.

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Salgından ölenlerin sayısı da katlanarak artıyor. Son 24 saatte 46 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam hayatını kaybedenlerini sayısı 214 oldu. Yoğun bakımda 847 kişi yatarken 622 hasta ise entube durumunda.

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