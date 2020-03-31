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    Koronavirüs salgınında bugünkü vaka sayısı 2704 oldu

    31 Mart tarihi itibariyle koronavirüs salgınında 2704 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 15422 oldu. 46 yeni vefat ile birlikte toplam vefat sayısı da 214’e yükseldi.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında bugünkü vaka sayısı 2704 oldu
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizde de ağır bir şekilde hissediliyor. Günlük vaka sayıları adeta patlama yapmış durumda. Son 24 saatte yapılan testlerle yeni bir rekor kırıldı.

    31 Mart koronavirüs vaka sayıları

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülkemizde 15422 koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerde 2704 yeni vakaya rastlandı. İlk vakanın tespit edildiği günden bu yana en büyük günlük vaka rakamı bu oldu. Toplam vaka sayısı ise 13531 oldu.

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    Salgından ölenlerin sayısı da katlanarak artıyor. Son 24 saatte 46 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam hayatını kaybedenlerini sayısı 214 oldu. Yoğun bakımda 847 kişi yatarken 622 hasta ise entube durumunda.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcrew (kemal kemal) 7 dk.
    Bugünki vaka sayısı aşırı fazla. Böyle artarak giderse ciddi sıkınti.
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    addidas_85 1 sa.
    Ben ilk günlerde evde oturduğum için herkesi de öyle sanıyordum ama 5 gün önce çarşıya çıkmam gerekti ve sıradan bir günden farkı olmadığını görünce korku duymaya başladım. Umarım diğer bölgeler daha iyi durumdadır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 55 dk. addidas_85
    Aynı şeyi bugün bende yaşadım. Yaklaşık 2 haftadır evdeyim bugün işlerim için dışarı çıkmam gerekti. Herkes normal hayatına devam ediyor sanki sadece işyerleri kapalı.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Şuan yayılma hızlı görülüyor. 1 aya 100 bin olabilir.
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    WB 2 sa.
    Bir kisim dikkat etse de bakiyorum bir kisim insanimiz hala hic bir sey yokmus gibi yasamaya devam ediyor. Bir amerika, italya, ispanya olmayiz umarim..
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