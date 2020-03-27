Koronavirüs tespiti Drone ile yapılacak

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını rekor bir hızda yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte koronavirüs vakalarını hızlı tespit etmek çok önemli. İnsanların belirti gösterinde test yaptırması nedeniyle de tespit zorlaşıyor.

Pandemic Drone nedir?

Güney Avusturalya Üniversitesi bilim adamları ve Draganfly Inc. firması bir araya gelerek kalabalıklar üzerinde test yapabilecek bir Drone teknolojisi geliştirdi. Pandemic Drone adındaki projede özel sensörler ve algoritmalar ile solunum yolu hastalığını kapmış insanların tespit edilmesi amaçlanıyor.

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Drone izlediği kişilerin vücut ısısı, nabız değeri, öksürme, burun çekme ve soluk alıp verme hızı gibi verileri topluyor. Daha sonra veri tabanı ile karşılaştırma yaparak vakayı tahmin etmeye çalışıyor.

Proje aslında 2017 yılında Drone kamerası ve sabit kameralardan insanların grip tarzındaki hastalıklarını anlayabilmek amacıyla başlatılmıştı. Yüzde 100 sonuçlar veremiyor ancak yayılım hızı ve sayı gib tahminlerin yapılmasını sağlıyor. Böylece daha hızlı müdahale yapılabiliyor.

Hastalık tespitinin yanında bebek solunumunu takip etme, savaş bölgeleri ve doğal felaket alanlarında çalışma gibi amaçları da mevcut. Pandemic Drone için şimdiden tıbbi ve hükümet müşterilerinin sipariş verdiği ifade ediliyor.

https://newatlas.com/drones/pandemic-drone-detect-infections-crowds-coronavirus/

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