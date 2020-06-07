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    Koronavirüs, Türkiye'deki hangi teknolojik ürünlerin satışını artırdı?

    Türkiye'de birinci çeyrekte tüketici teknolojisi satışları geçen yıla göre yüzde 20.8 arttı. En çok artış bilgi teknolojisi ürünlerinde oldu. Bilgisayar, webcam, TV gibi ürünlere talep arttı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs, Türkiye'deki hangi teknolojik ürünlerin satışını artırdı?
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    Koronavirüs ile birlikte başlayan karantina yaşamımızda pek çok alışkanlığımız değişti. Alışveriş alışkanlıkları bunlardan birisi. Anadolu Ajansı, GFK verilerine göre teknolojik ürün satışlarındaki değişimi derledi. 

    2020’nin ilk çeyreğinde (Ocak-Mart), geçen yılın aynı dönemine göre tüketici teknolojisi satışları yüzde 20,8 büyüdü ve 17,2 milyar TL ciroya ulaştı. En yüksek büyüme ise masaüstü bilgisayar, web cam ve dizüstü bilgisayar satışlarında oldu. 

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    Koronavirüs nedeniyle evden çalışma ve evden eğitimin etkisiyle bilgi teknolojileri ürünlerinde yüzde 82,4’lük artış gerçekleşti ve toplam ciro 1,9 milyar TL’yi buldu. TV ürünleri cirosal olarak yüzde 18 büyüme elde etti. Evde daha fazla vaktimiz olduğu için dizi ve filmlere yöneldik, aynı zamanda gençler EBA TV platformundan derslerini işliyor. Bu iki etmenden dolayı Akıllı TV ve UHD TV satışları geçen seneye göre yüzde 37 artış gösterdi.

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    Telefon satışları ise geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 16,1 büyüme gösterdi ve 7,4 milyar TL ciro sağladı. Geçen yıla göre büyüme gerçekleşti ancak büyüme hızında düşüş olduğu görülüyor. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar çift basamaklı büyümeyle geçen yılın aynı çeyreğindeki pozitif performanslarını sürdürdü.

    Koronavirüsün asıl etkisi 2. çeyrekte ortaya çıkacak

    Türkiye'de ilk vaka 11 Mart tarihinde tespit edildi. Birinci çeyrek verileri ise 1 Ocak ile 31 Mart arasını kapsıyor. Karantinanın alışveriş alışkanlıklarımıza asıl etkisini 2020'nin ikinci çeyreğinde daha belirgin bir şekilde göreceğiz. Teknolojik ürün satışlarındaki asıl büyüme 2. çeyrekte gerçekleşecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tuketici-teknolojisi-pazarinda-kovid-19-etkisi-bilgisayar-ve-webcam-satislari-artti/1868161 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    wolf silver (wolf silver) 2 sa. en beğenilen
    Hangi teknolojik ürünlerin Vergisi arttırildiysa, onların satışı da artmıştır. Sonuçta çok satan ürünlere vergiler getiriliyor. Kimse ejder meyvesine %180 vergi koyacak değil ya.
    Hangi teknolojik ürünlerin Vergisi arttırildiysa, onların satışı da artmıştır. Sonuçta çok satan ürünlere vergiler getiriliyor. Kimse ejder meyvesine %180 ver...
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    encuni (mesut karas) 2 sa.
    şahsım farketti dayadı vergiyi. Bi bana bi bilal oğlana
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    alemburda34 3 dk.
    yeni konsol satışları yerlerde
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    haQQo (hakkı haQQo) 14 dk.
    Canı sıkılan UHD Tv almış. Bir de para yok dersiniz 😒
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    encuni (mesut karas) 2 sa.
    şahsım farketti dayadı vergiyi. Bi bana bi bilal oğlana
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    Kampaku 2 sa. yeni yorumcu
    Birçok şey alasım geldi karantinada ama param yok.
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    wolf silver (wolf silver) 2 sa. en beğenilen
    Hangi teknolojik ürünlerin Vergisi arttırildiysa, onların satışı da artmıştır. Sonuçta çok satan ürünlere vergiler getiriliyor. Kimse ejder meyvesine %180 vergi koyacak değil ya.
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    deoks 2 sa.
    Hayret tablet satışları artmamış. Bu çocuklarla nasıl bütün gün başa çıkıyorlar acaba?
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    Rachsuchtig 1 sa. deoks
    Onların tabletleri var zaten
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