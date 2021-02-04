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    Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı

    Strategy Analytics tarafından yayınlanan son rapor, küresel tüketici elektroniği satışları salgına rağmen 2020'de %7 artarak 358.5 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu.
    04 Şubat 2021, 21:30 (1 hf.)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı
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    Araştırma şirketi Strategy Analytics'in yayınlandığı verilere göre koronavirüs pandemisi ve salgına bağlı üretim sorunlarına rağmen küresel tüketici elektroniği sevkiyatları 2020 yılında %7 oranında arttı.

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    Tüketici elektroniği satışlarından elde edilen gelir 358.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Toplam gelirin 199 milyar dolarlık kısmı kişisel bilgisayar ve tablet satışlarından geldi. Bu kategorideki sevkiyatların %11 arttığı belirtilirken, satılan toplam cihaz sayısının 396 milyon adet olduğu açıklandı.

    Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı
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    Yeni nesil konsollar hareketlilik getirdi

    Oyun konsolları tarafında ise nispeten bir hareketlilik söz konusu. Yayınlanan rapor yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle birlikte sevkiyatların %18 artarak 11.9 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl televizyon satışları %2 düşüş gösterdi ancak uzmanlar bu sonucun daha önce yapılan tahminlere göre iyi olduğu görüşünde. 240 milyon adet satış gerçekleştirilen kablosuz hoparlör kategorisinde de %3'lük gerileme söz konusu.



    https://www.businesswire.com/news/home/20210203005846/en/Strategy-Analytics-Despite-Pandemic-Global-Consumer-Electronics-Revenues-Rose-7-in-2020 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık yanlış olmuş. Zaten salgın yüzünden insanlar bu tür ürünlere yöneliyor. Evde oturmaktan canları sıkılıyor.
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Mr.Legend (Berkin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık yanlış. Koronavirüs sayesinde olmalıydı rağmen degil
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    virüs nedeniyle arttı desek daha doğru olur.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzaktan çalışabilmek için bu sayı normal...
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