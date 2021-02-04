Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı

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Araştırma şirketi Strategy Analytics'in yayınlandığı verilere göre koronavirüs pandemisi ve salgına bağlı üretim sorunlarına rağmen küresel tüketici elektroniği sevkiyatları 2020 yılında %7 oranında arttı.

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Tüketici elektroniği satışlarından elde edilen gelir 358.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Toplam gelirin 199 milyar dolarlık kısmı kişisel bilgisayar ve tablet satışlarından geldi. Bu kategorideki sevkiyatların %11 arttığı belirtilirken, satılan toplam cihaz sayısının 396 milyon adet olduğu açıklandı.

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Yeni nesil konsollar hareketlilik getirdi

Oyun konsolları tarafında ise nispeten bir hareketlilik söz konusu. Yayınlanan rapor yeni nesil konsolların piyasaya sürülmesiyle birlikte sevkiyatların %18 artarak 11.9 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl televizyon satışları %2 düşüş gösterdi ancak uzmanlar bu sonucun daha önce yapılan tahminlere göre iyi olduğu görüşünde. 240 milyon adet satış gerçekleştirilen kablosuz hoparlör kategorisinde de %3'lük gerileme söz konusu.

https://www.businesswire.com/news/home/20210203005846/en/Strategy-Analytics-Despite-Pandemic-Global-Consumer-Electronics-Revenues-Rose-7-in-2020

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