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    MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi

    Xiaomi yeni mobil cihaz arayüzünü Çin'den sonra dünya genelinde de test etmeye başlıyor. MIUI 12.5'in global test sürümünün yüklenebileceği akıllı telefonların listesi resmen açıklandı.
    04 Şubat 2021, 12:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    46,8b
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    76
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi
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    Xiaomi, MIUI 12.5'i bir süredir ana vatanı Çin'de test ediyordu. Şirket şimdi de güncellemenin global sürümünün testlerine başlayacağını duyurdu. Ayrıca test programına katılabilecek cihazların listesini yayınladı.

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    Ayrıca Bkz. "2021 yılının ilk Nokia akıllı telefonu tanıtıldı: Nokia 1.4"

    MIUI 12.5'in duyurusu, Aralık ayında amiral gemisi Mi 11'in tanıtımı sırasında gerçekleşmişti. Yeni arayüzü indirmek isteyenlerin bu linkteki ön kayıt prosedüründen geçmesi gerekiyor. Başvuru için son tarih 1 Mart 2021.

    MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi

    Hangi cihazlara indirilebilecek?

    Xiaomi geliştiricileri, MIUI 12.5'in test sürümünün yüklenebileceği cihazların listesini paylaştı. Aşağıdaki akıllı telefonları kullananlar yeni arayüzü test etme şansına sahip olacaklar:

    • Xiaomi Mi 10T/10T Pro
    • Xiaomi Mi 9T
    • Redmi K20
    • Xiaomi Mi Note 10
    • Xiaomi Mi 9 SE
    • Redmi Note 9T
    • Xiaomi Mi 10T Lite
    • Xiaomi Mi 10i
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9 Pro Max
    • POCO M2 Pro
    • POCO X3
    • Redmi Note 9
    • Redmi 9
    • Redmi 9 Prime
    • POCO M2
    • Redmi 9C
    • POCO C3
    • Redmi 9C NFC
    • Redmi 9A
    • Redmi Note 8
    • Redmi Note 8T
    • Redmi 9T
    • POCO M3

    Yukarıda listelenen modellerin aynı zamanda arayüzün final versiyonunu ilk alan cihazlar olacağını belirtelim. Xiaomi'nin önümüzdeki Nisan ayında MIUI 12.5'in ilk kararlı sürümünü yayınlaması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Frobisher (Orhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Fortune 4
    Bilginiz yok rom nedir, açık kaynak nedir ne sallasamda tutar mantığıyla konuşmayın lütfen. Bişey bilmiyorsunuz alışmışınız kapalı kaynak ios kullanmaya şirket ne derse ona inanıyorsun devam et böyle. Bir sistem kapalı kaynak ise arkada spy mı, keylogger mi varmı yokmu hiçbir şekilde bilemezsin, şirketin açıklamalarına mahkumsundur.
    Bilginiz yok rom nedir, açık kaynak nedir ne sallasamda tutar mantığıyla konuşmayın lütfen. Bişey bilmiyorsunuz alışmışınız kapalı kaynak ios kullanmaya şirket ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Fortune 4 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    cöp ve cöplük dolu bir rom.. veri hırsızlıgı, spyware, reklam, bloatware, adware.. meshur cin cöpü xiaomi'nin evil rom'u..
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    MencRarin 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Togrul99
    Mediatek yazılım desteği konusunda muhteşem bir firmadır! Kesinlikle sürücü desteği vermezler, piyasada android güncellemesi alabilmiş Mediatek işlemcili ürün görmek neredeyse imkansızdır.
    Mediatek yazılım desteği konusunda muhteşem bir firmadır! Kesinlikle sürücü desteği vermezler, piyasada android güncellemesi alabilmiş Mediatek işlemcili ürün g...
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sana android 11 geldi mi
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    La cidden redmi note 9 var 9 pro var 9 pro Max var ama 9S yokmu
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim telefonum redmi note 8 pro ve bende 12.0.6 var
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Redmi note 8 pro yok hakaret gibi bir şey
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başvuru yapmasak yine de güncelleme gelir mi, veya başvuran var mı varsa yardımcı olabilir mi?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    redmi note 8 var,redmi note 8 pro neden yok.saçma sapan birşey olmuş
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    9S'i Telefon yerine koymadığınızı öğrendiğim iyi oldu...
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi 8 suçu ne güncelleme vermiyorsunuz bir zamanlar amira gemisi idi gemi battimi redmilerin nerdeyse hepsine güncelleme var mı 8 yok yazıklar olsun sana xiamoi
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    yasakbölge 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Bu test sürümü. Stabil verilecektir. Miui 12 alan cihazlar 12.5 alır.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkez çok biliyor konuşuyor. Mi 10T aldım 128gb -110gb dolu cihazda hiç bir tekleme, kasma, donma yok. 144hz görenler bu telefon ne diyor elindeki cihaza bir bakıyor. Boş sallamayı bırakın gerçekçi olun.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi note 8 pro neden yok?
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    MIUI 12.5, global ve
    4 etiket daha test arayüz xiaomi Mobil Teknolojiler
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