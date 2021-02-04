MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi

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Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink

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Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu

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2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih

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Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu

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Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu

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Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma

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Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor"

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Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor

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Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor

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HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı

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Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri

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Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik

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Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı

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Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor

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God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması

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Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak

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Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199

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Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu

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Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu

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Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı!

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GÖRÜNTÜLENEN MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi

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Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor

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EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı

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DLSS 2.0, Unreal Engine’e kolayca entegre edilebiliyor, %180’e kadar performans artışı mümkün

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PlayStation oyunlarında %60 indirim fırsatı: Eleştirmenlerin Seçimi İndirimi

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Intel pazar payında artış yaşadı

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Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı

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Embracer Group; Borderlands ve Godfall ile tanınan Gearbox şirketini 1.3 milyar dolara satın aldı

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Google Arama ve YouTube, Alphabet'e para kazandırmaya devam ediyor

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George R.R. Martin, yeni kitabı Winds of Winter'ın bu yıl çıkmasını umuyor: "Yüzlerce sayfa daha yazmam lazım"

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Nokia 3650 küllerinden doğuyor

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iOS 14.5 güncellemesi ile hızlı uygulama kapatma geliyor

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BioWare yıllar önce Han Solo'dan ilham alınan yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışıyormuş

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Dark’ın yapımcısının yeni Netflix dizisi Tribes of Europa'dan fragman paylaşıldı

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Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı

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Steam Oyun Festivali başladı! Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz

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78. Altın Küre adayları açıklandı: Netflix yapımları açık ara önde

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Elektrikli Peugeot e-Traveller'ın menzili yüzde 40 arttı

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Zack Snyder's Justice League'in +18 bir film olacağı resmi olarak açıklandı

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Adobe web sitesi PDF yeteneklerini geliştiriyor

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Huawei Mate X2 katlanabilir telefonu 22 Şubat tarihinde tanıtılacak

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