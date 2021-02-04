MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi

Xiaomi, MIUI 12.5'i bir süredir ana vatanı Çin'de test ediyordu. Şirket şimdi de güncellemenin global sürümünün testlerine başlayacağını duyurdu. Ayrıca test programına katılabilecek cihazların listesini yayınladı.İlginizi Çekebilir MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı
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MIUI 12.5'in duyurusu, Aralık ayında amiral gemisi Mi 11'in tanıtımı sırasında gerçekleşmişti. Yeni arayüzü indirmek isteyenlerin bu linkteki ön kayıt prosedüründen geçmesi gerekiyor. Başvuru için son tarih 1 Mart 2021.
Hangi cihazlara indirilebilecek?
Xiaomi geliştiricileri, MIUI 12.5'in test sürümünün yüklenebileceği cihazların listesini paylaştı. Aşağıdaki akıllı telefonları kullananlar yeni arayüzü test etme şansına sahip olacaklar:
- Xiaomi Mi 10T/10T Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Redmi K20
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi Note 9T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10i
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- POCO M2 Pro
- POCO X3
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9 Prime
- POCO M2
- Redmi 9C
- POCO C3
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 9T
- POCO M3
Yukarıda listelenen modellerin aynı zamanda arayüzün final versiyonunu ilk alan cihazlar olacağını belirtelim. Xiaomi'nin önümüzdeki Nisan ayında MIUI 12.5'in ilk kararlı sürümünü yayınlaması bekleniyor.
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