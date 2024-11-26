Qualcomm ve Intel arasındaki tarihi anlaşma ihtimali azaldı

- Tarihin en büyük teknoloji satın alımlarından olabilirdi
- Intel’in yeniden yapılanma mücadelesi
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Tarihin en büyük teknoloji satın alımlarından olabilirdi
Intel’in mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında, bu satın alma gerçekleşmiş olsaydı, tarihin en büyük teknoloji anlaşmalarından biri olacaktı. Aynı zamanda, Broadcom’un 2023’te VMWare’i satın alarak gerçekleştirdiği 61 milyar dolarlık dev anlaşmayı gölgede bırakabilirdi. Ancak bu tür bir birleşme, yalnızca finansal yükümlülüklerle değil, aynı zamanda küresel çapta yoğun antitröst incelemeleriyle de beraberinde getirecekti.
Intel’in yaklaşık 50 milyar dolarlık borcu ve zarar eden yarı iletken üretim birimi, Qualcomm’un bu devasa operasyonun altından kalkmasını zorlaştıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Qualcomm’un yarı iletken üretiminde deneyimi olmaması da ek bir risk faktörü olarak değerlendirilmekte.
Qualcomm, 2029 mali yılına kadar yıllık 22 milyar dolar ek gelir elde etmek için kişisel bilgisayarlar, ağ ve otomotiv çipleri de dahil olmak üzere yeni pazarlara yöneliyor. Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, geçtiğimiz hafta Bloomberg’e verdiği röportajda, “şu anda, 22 milyar dolarlık bu rakamı gerçekleştirmemiz için gerekli olan büyük bir satın alma durumu söz konusu değil” dedi.
Intel’in yeniden yapılanma mücadelesi
Intel cephesinde ise CEO Pat Gelsinger, şirketin mevcut yapısını koruyarak yeniden yapılanmaya odaklandıklarını belirtmişti. Yeniden yapılanma kapsamında iş gücünün yüzde 15’ini işten çıkaracak olan Intel’in piyasa değeri ise 107 milyar dolar seviyesinde. Firmanın hisse değeri yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 düşmüş durumda.
Intel, yeniden yapılanma kapsamında programlanabilir çip birimi Altera için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte, Lattice Semiconductor gibi şirketler tüm birimi satın alma konusunda ilgi gösterirken, bazı özel sermaye şirketlerinin de azınlık hisseleriyle ilgilendiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.