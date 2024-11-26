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    Anlık Bildirim

    Qualcomm ve Intel arasındaki tarihi anlaşma ihtimali azaldı

    Qualcomm'un Intel'i devralma ilgisinin artık azaldığı söyleniyor. Olası bir anlaşma muhtemelen teknoloji alanında şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan biri olacaktı.
    Qualcomm ve Intel arasındaki tarihi anlaşma ihtimali azaldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açabilecek Qualcomm’un Intel’in tamamını satın alma ilgisinin azaldığı bildirildi. Bloomberg ve diğer kaynaklara dayandırılan haberlere göre olası dev anlaşma, taraflar arasındaki karmaşık dinamikler ve operasyonel zorluklar nedeniyle beklenenden daha zorlayıcı hale geldi.

    Tarihin en büyük teknoloji satın alımlarından olabilirdi

    Intel’in mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında, bu satın alma gerçekleşmiş olsaydı, tarihin en büyük teknoloji anlaşmalarından biri olacaktı. Aynı zamanda, Broadcom’un 2023’te VMWare’i satın alarak gerçekleştirdiği 61 milyar dolarlık dev anlaşmayı gölgede bırakabilirdi. Ancak bu tür bir birleşme, yalnızca finansal yükümlülüklerle değil, aynı zamanda küresel çapta yoğun antitröst incelemeleriyle de beraberinde getirecekti.

    Intel’in yaklaşık 50 milyar dolarlık borcu ve zarar eden yarı iletken üretim birimi, Qualcomm’un bu devasa operasyonun altından kalkmasını zorlaştıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Qualcomm’un yarı iletken üretiminde deneyimi olmaması da ek bir risk faktörü olarak değerlendirilmekte.

    Qualcomm ve Intel arasındaki tarihi anlaşma ihtimali azaldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan olası bir satın alma ihtimali bitmiş değil. Qualcomm’un Intel’in tamamını olmasa da bazı bölümlerini almakla ilgilenebileceği belirtiliyor. Bu bölümler arasında en tepede ise çip üretim bölümü yer alıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Intel’in çip tasarım ve çip üretim bölümlerini ayırması böylesi bir anlaşmayı kolaylaştırabilir.

    Qualcomm, 2029 mali yılına kadar yıllık 22 milyar dolar ek gelir elde etmek için kişisel bilgisayarlar, ağ ve otomotiv çipleri de dahil olmak üzere yeni pazarlara yöneliyor. Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, geçtiğimiz hafta Bloomberg’e verdiği röportajda, “şu anda, 22 milyar dolarlık bu rakamı gerçekleştirmemiz için gerekli olan büyük bir satın alma durumu söz konusu değil” dedi.

    Intel’in yeniden yapılanma mücadelesi

    Intel cephesinde ise CEO Pat Gelsinger, şirketin mevcut yapısını koruyarak yeniden yapılanmaya odaklandıklarını belirtmişti. Yeniden yapılanma kapsamında iş gücünün yüzde 15’ini işten çıkaracak olan Intel’in piyasa değeri ise 107 milyar dolar seviyesinde. Firmanın hisse değeri yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 düşmüş durumda.

    Intel, yeniden yapılanma kapsamında programlanabilir çip birimi Altera için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte, Lattice Semiconductor gibi şirketler tüm birimi satın alma konusunda ilgi gösterirken, bazı özel sermaye şirketlerinin de azınlık hisseleriyle ilgilendiği belirtiliyor.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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