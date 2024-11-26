Qualcomm ve Intel arasındaki tarihi anlaşma ihtimali azaldı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında büyük bir sarsıntıya yol açabilecek Qualcomm’un Intel’in tamamını satın alma ilgisinin azaldığı bildirildi. Bloomberg ve diğer kaynaklara dayandırılan haberlere göre olası dev anlaşma, taraflar arasındaki karmaşık dinamikler ve operasyonel zorluklar nedeniyle beklenenden daha zorlayıcı hale geldi.

Tarihin en büyük teknoloji satın alımlarından olabilirdi

Intel’in mevcut piyasa değeri göz önüne alındığında, bu satın alma gerçekleşmiş olsaydı, tarihin en büyük teknoloji anlaşmalarından biri olacaktı. Aynı zamanda, Broadcom’un 2023’te VMWare’i satın alarak gerçekleştirdiği 61 milyar dolarlık dev anlaşmayı gölgede bırakabilirdi. Ancak bu tür bir birleşme, yalnızca finansal yükümlülüklerle değil, aynı zamanda küresel çapta yoğun antitröst incelemeleriyle de beraberinde getirecekti.

Intel’in yaklaşık 50 milyar dolarlık borcu ve zarar eden yarı iletken üretim birimi, Qualcomm’un bu devasa operasyonun altından kalkmasını zorlaştıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. Qualcomm’un yarı iletken üretiminde deneyimi olmaması da ek bir risk faktörü olarak değerlendirilmekte.

Tam Boyutta Gör Öte yandan olası bir satın alma ihtimali bitmiş değil. Qualcomm’un Intel’in tamamını olmasa da bazı bölümlerini almakla ilgilenebileceği belirtiliyor. Bu bölümler arasında en tepede ise çip üretim bölümü yer alıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Intel’in çip tasarım ve çip üretim bölümlerini ayırması böylesi bir anlaşmayı kolaylaştırabilir.

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Qualcomm, 2029 mali yılına kadar yıllık 22 milyar dolar ek gelir elde etmek için kişisel bilgisayarlar, ağ ve otomotiv çipleri de dahil olmak üzere yeni pazarlara yöneliyor. Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, geçtiğimiz hafta Bloomberg’e verdiği röportajda, “şu anda, 22 milyar dolarlık bu rakamı gerçekleştirmemiz için gerekli olan büyük bir satın alma durumu söz konusu değil” dedi.

Intel’in yeniden yapılanma mücadelesi

Intel cephesinde ise CEO Pat Gelsinger, şirketin mevcut yapısını koruyarak yeniden yapılanmaya odaklandıklarını belirtmişti. Yeniden yapılanma kapsamında iş gücünün yüzde 15’ini işten çıkaracak olan Intel’in piyasa değeri ise 107 milyar dolar seviyesinde. Firmanın hisse değeri yıl başından bu yana neredeyse yüzde 50 düşmüş durumda.

Intel, yeniden yapılanma kapsamında programlanabilir çip birimi Altera için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreçte, Lattice Semiconductor gibi şirketler tüm birimi satın alma konusunda ilgi gösterirken, bazı özel sermaye şirketlerinin de azınlık hisseleriyle ilgilendiği belirtiliyor.

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Qualcomm ve Intel arasındaki tarihi anlaşma ihtimali azaldı