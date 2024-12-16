Qualcomm’dan Intel’in iddialarına “cihazlar seviliyor” yanıtı geldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel'in geçici CEO'su Michelle Johnston Holthaus’un Qualcomm’un Snapdragon işlemcili Windows dizüstü bilgisayarlarının “yüksek oranda iade edildiğini” iddia etmesinin ardından yanıtın gelmesi gecikmedi. Qualcomm, yaptığı açıklamada müşterilerin memnun olduğunu ifade etti.

"Kullanıcılar memnun"

Qualcomm, cihazlarının müşteri memnuniyeti açısından son derece iyi bir performans sergilediğini ve kullanıcıların ürünlere 4+ yıldız değerlendirmesi bıraktığını belirtti. Qualcomm, Snapdragon X Elite ve Snapdragon X Plus işlemcili dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürdüğünden bu yana yaklaşık 720.000 birim sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirketin bir sözcüsü, bu ürünlerin iade oranlarının sektör normlarına uygun olduğunu ifade etti ancak kesin bir oran paylaşmadı.

Qualcomm, “Ürünlerimiz, tüketici değerlendirmelerinde 4+ yıldız almayı sürdürüyor ve Fast Company, TechRadar gibi birçok prestijli yayın tarafından ödüllendirildi. Cihazlarımızın iade oranları sektör normlarına uygun” ifadelerini kullanırken Snapdragon X işlemcili dizüstülerin performans ve pil ömrü açısından Apple Silicon’a rakip oldukları belirtiliyor.

Intel'in CEO'su: Snapdragon'lu PC'lerin iade oranının yüksek 1 gün önce eklendi

Öte yandan Snapdragon işlemcili dizüstü bilgisayarların beklenenden düşük sevkiyat rakamlarının, yüksek lansman fiyatlarından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte her ne kadar çevrimiçi platformlardaki “4+ yıldızlı” değerlendirme söylemi doğru gibi görünüyor olsa da uyumluluk sorunları yaşayan kullanıcıların bulunduğunu da belirtmek gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.