KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı

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KOVİD-19 pandemisinin sıfır noktası olan Çin’in Wuhan kentinde 76 gündür devam eden karantina uygulamasına son verildiği açıklandı. The Global Times’ta yer alan habere göre 11 milyon nüfuslu şehrin sakinleri artık izin almadan kentten ayrılabilecek.

Şehirdeki kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların kapalı kalmaya devam edeceğini ve eğitim-öğretim süreciyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceğini belirtti.

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Ülkenin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu. KOVİD-19 vakalarının sayılmaya başladığı Ocak ayından bugüne kadarki süreci kapsayan dönem kapsamında gelen bu haber haliyle oldukça önemli.

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32 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini de aktaran yetkililer, bu vakaların yurtdışı kaynaklı olduğunu ve ülkedeki toplam vaka sayısının 81 bin 740'a yükseldiğini ayrıca 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.

Kaldırılan karantina sonrası ise Wuhan havalimanı yolcu uçuşlarına yeniden başladı. Bu kapsamda Xiamen Airlines'a ait #MF8095 uçuşu Wuhan'a inen ilk uçak oldu.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cinin-vuhan-kentinde-karantina-kaldirildi/1796445

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