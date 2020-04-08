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    KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı

    Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde karantina kaldırıldı. Şehirdeki karantina uygulaması 76 gündür devam ediyordu.
    13 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı
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    KOVİD-19 pandemisinin sıfır noktası olan Çin’in Wuhan kentinde 76 gündür devam eden karantina uygulamasına son verildiği açıklandı. The Global Times’ta yer alan habere göre 11 milyon nüfuslu şehrin sakinleri artık izin almadan kentten ayrılabilecek.

    Şehirdeki kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların kapalı kalmaya devam edeceğini ve eğitim-öğretim süreciyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde verileceğini belirtti.

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    Ülkenin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu. KOVİD-19 vakalarının sayılmaya başladığı Ocak ayından bugüne kadarki süreci kapsayan dönem kapsamında gelen bu haber haliyle oldukça önemli.

    KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı
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    32 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini de aktaran yetkililer, bu vakaların yurtdışı kaynaklı olduğunu ve ülkedeki toplam vaka sayısının 81 bin 740'a yükseldiğini ayrıca 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.

    Kaldırılan karantina sonrası ise Wuhan havalimanı yolcu uçuşlarına yeniden başladı. Bu kapsamda Xiamen Airlines'a ait #MF8095 uçuşu Wuhan'a inen ilk uçak oldu.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cinin-vuhan-kentinde-karantina-kaldirildi/1796445 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pspoor (hasan gündoğdu) 13 sa. en beğenilen
    Cin virusu dunyaya yaydi, simdi digerleri batarken keyif yapacaklar. Biyolojik savas olsa ancak bu kadar kazancli cikabilirdi cin...
    Yanıtla +12
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    KaleyDeskop (ali ) 13 sa.
    bedelini ödemek zorundalar eb azından öleblerin ailelerine tazminat ödemeleri gerek. her b.ku yiyip virüs üretip dünya ile dalga geçer gibi salgın bitti karantina yok demeleri de ayrı bir ironi..
    bedelini ödemek zorundalar eb azından öleblerin ailelerine tazminat ödemeleri gerek. her b.ku yiyip virüs üretip dünya ile dalga geçer gibi salgın bitti karanti...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 11 sa. KaleyDeskop
    Bir çok yer de durumu kritik olanların, ceset poşetlerine konup fırınları verildiği haberi var. Binlerce kişinin evlerinde öldüğü haberleri dolaşıyor. Bence onların böyle bir şey yapacağını sanmam.

    Hayvanları canlı canlı yiyenlerin olduğu bir ülkede pek şaşırtıcı şeyler değil aslında.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 5 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Komünist hükümetler = Baskı, zorlama, yokluk, soykırım, acı, göz yaşıdır.

    Stalin'in soykırımları, Çin'in soykırımları, Kuzey Kore'nin kardeşi kardeşten ayırması, SSCB'nin liyakatsız adam kayırmalı ve vurdumduymaz yönetimi sonucu Kiştim ve Çernobil nükleer faciası, Çin'in kendisi dışındaki ülkelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlalleri sonucu emeğe saygısızlık ve batan nice KOBİ'ler, Çin'in kendi insanını dünyanın kölesi yapıp zerre değer vermemesi, Çin'de sokaklardaki yüz tanıma kameraları ile yakın takip ve özel hayata saygısızlık, tarih boyunca salgın hastalıkların başlangıç noktası olması, SARS-COV 1 ve şimdide SARS-COV 2 ...

    Komünist bir hükümet tarafından yönetilmek bir milletin başına gelebilecek en kötü şeydir.


    Ülkemizinde içinde bulunduğu Batı Bloku (Kapitalist Blok, Özgür Dünya) ülkeleri, fabrikalarını Çin dışına taşımak yerine hala ürün üretme peşindeler. Bu kadar mühendislik öğrettiğiniz yeter Çin'e. Bu millet, dünyaya asırlardır salgın hastalık yayıyor, aynı zamanda tabiatı kirletiyor. Bunun hiç mi bedeli olmayacak.Bir bedel ödetme zamanı değil midir? Çin'in gelişmesi ve büyümesi bu hızla devam ederse sonunda Batı Bloku ülkelerinin tamamı Çin'in hegemonyasına girecek ve bizler bunu kendi elimizle yapmış olacağız. Batılı üreticiler olarak Çin'de ürün üretme furyasını bir an önce bırakın artık. Tüketiciler olarak ise bize düşen, hem tasarımı hem de üretimi Çin'e ait olan Çinli şirketlere ait ürünleri almamaya, kullanmamaya özen göstermemiz lazım. Yoksa hepimiz bir gün ya Çinli olacağız ya da Çin'in sömürgesi olacağız. Ucuz iş gücünüz batsın. Ucuz iş gücü elzemse illa ki alternatifleri vardır.

    Asırlardır salgın hastalıkların merkezi olan Çin, bir gün uygarlığımızın çöküşüne neden olacak. Çinlilere destek olmayı bırakmayıp, üretimini Çin dışına kaydırmayan şirketlere yazıklar olsun.

    Asırladır dünyaya salgın hastalık salan bu yam yam milleti dünyanın üretim üssü yaptığımız güne lanet olsun.




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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 12 sa.
    Orda bile 76 gün sürdüyse bizde ne kadar sürer acaba. Çin çok güçlü. Çok hızlı adamlar. Üretimi de durmadı adamların ara vermeden çalıştılar. Uçağı da dezenfektan ile yıkamışlar
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    KaleyDeskop (ali ) 13 sa.
    bedelini ödemek zorundalar eb azından öleblerin ailelerine tazminat ödemeleri gerek. her b.ku yiyip virüs üretip dünya ile dalga geçer gibi salgın bitti karantina yok demeleri de ayrı bir ironi..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    sniper23 (Enes Şahinler) 11 sa. KaleyDeskop
    Bir çok yer de durumu kritik olanların, ceset poşetlerine konup fırınları verildiği haberi var. Binlerce kişinin evlerinde öldüğü haberleri dolaşıyor. Bence onların böyle bir şey yapacağını sanmam.

    Hayvanları canlı canlı yiyenlerin olduğu bir ülkede pek şaşırtıcı şeyler değil aslında.
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    pspoor (hasan gündoğdu) 13 sa. en beğenilen
    Cin virusu dunyaya yaydi, simdi digerleri batarken keyif yapacaklar. Biyolojik savas olsa ancak bu kadar kazancli cikabilirdi cin...
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