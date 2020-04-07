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    PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı

    PS5 konsolu için oyuncuların en hayati aksesuarı olarak kontrolcü resmiyete kavuştu. DualSense adındaki kontrolcü önceki nesle göre önemli avantajlarla donatılmış.
    1 gün
    18,7b
    19
    119
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı
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    Yılın en çok beklenen ürünlerinden birisi olan PlayStation 5 için hazırlıklar son aşamaya gelirken artık konsol kontrolcüsünün de hazırlıkları tamamlandı. Sayısız tasarım çalışmasının ardından nihai tasarım tanıtıldı.

    Sony DualSense nedir?

    PlayStation 5 kontrolcüsünün ismi DualSense olarak belirlenmiş ve Sony bir blog yazısı ile kontrolcünün genel hatlarını ortaya çıkardı. DualSense oyunlara yeni his boyutu katmayı amaçlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

    Beyaz ağırlıklı bir tema benimseyen kontrolcünün joystick ve mikrofon tuşunun olduğu alt kısım siyah olarak bırakılmış. Dokunmatik yüzey yine mevcut ve tetik tuşlarının da siyah detaylara sahip olduğu görülüyor.

    PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı
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    DualSense kontrolcüsünde titreşim seviyeleri artık daha fazla. Oyundaki sahnelere göre titreşim seviyeleri en iyi hissiyatı verecek şekilde kendisini ayarlıyor. L2 ve R2 tetik tuşları ise uyguladığınız baskıya göre oyunlara etki ediyor. Bunun için tuşların açısı biraz değiştirilmiş.

    Önceki nesilde Share olarak yer alan paylaşma tuşu artık Create adını almış. Oyuncular bu tuş ile oyun yayınlarını ister herkesle ister kendileriyle paylaşabiliyor. Ayrıca entegre hoparlör ve mikrofon sayesinde kulaklığa gerek olmadan sohbet edebilecekler. DualSense ve barındırdığı teknolojiler ile ilgili ileride daha fazla detay verilecek.



    https://blog.us.playstation.com/2020/04/07/introducing-dualsense-the-new-wireless-game-controller-for-playstation-5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MacGyver. (MacGyver ) 1 gün en beğenilen
    xbox'ın gamepad'ine benziyor.

    ayrıca bu dokunmatik kısım niye hala var? 7 sene boyunca doğru düzgün ne işe yaradı ki bunu hala tutuyorlar?
    3 Yanıt Yanıtla +82
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    Rachsuchtig 1 gün MacGyver.
    PS4 oyunlarinin bazilarinda kullaniliyordu geriye uyumlu olacagi icin yer vermisler
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    Castle Bravo 17 sa. MacGyver.
    Oynadığım oyunlar arasında, dokunmatik özelliğini kullananlar sadece Killzone: Shadow Fall ve inFamous: Second Son'dı. KZ'de yanımızdaki drone'a dokunmatik hareketleriyle komut veriyorduk. inFamous'ta da obje etkileşimi için kullanılıyordu.



    Bunlar dışında, touchpad'in sağına tıklayınca haritanın, soluna tıklayınca foto modunun açılması gibi kullanımlar oldu (God of War) ama dokunmatik olarak KZ ve kısmen inFamous dışında hatırlamıyorum.



    Belki bu sefer web browser için destek eklenir. PC'de touchpad ve sixaxis, mouse yerine kullanılabiliyordu ama PS4'te nedense desteklenmedi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 10 sa. MacGyver.
    kullanmasını bilene işe yarıyor ki duruyor...
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün
    Güzel olmuş ancak yeni nesilde Türkiye'de 3-5 kişi alacak, herkes artık XBOX'cı oldu, PlayStation Türkiye bitirdi piyasasını.
    3 Yanıt Yanıtla +75
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    smart1978 (X Y) 19 sa. MaximillianFoe
    Amac sirkulasyon olusturmakti.
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    ...F.E.A.R... (Buğra XxX) 15 sa. MaximillianFoe
    PlayStation Türkiye nin fiyat planlaması her ne kadar büyük etki ortaya koymuş olsa bile PSone'dan bu yana sevenleri yine de takipte ve oyun da olacaklardır.Ne de olsa ilk konsollarda P.S. Store adında mağaza yoktu.
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    BoRriZ (Laz Barış) 11 sa. MaximillianFoe
    ben de PC oyunculuğuna dönmeyi düşünüyorum. eğer yeni nesil konsol alırsam da xbox olur kesinlikle. bir PS oyununa 500+ lira verilemez artık. xbox game pass alırım takılırım
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    Yorumlar (81) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    fractal design (Evren ) 5 sa.
    Konsol kullanıcısı değilim. xbox kumandaları daha güzel geliyor gözüme.
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    mertvontrier 7 sa.
    Batarya ömrü önemli.
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    melkor23 (Ertunga ) 8 sa.
    Hala daha Xbox gamepad'ine benzemiş diyenler var! Birincisi DualSense o kadar geniş değil boşa yaygara yapmayın, ikincisi ise yaşı yetmeyen genç arkadaşlar ve yaşı yettiği halde unutmuş olanlar, şöyle bir Google'da Dreamcast ve GameCube gamepadlerine bir baksın önce, yapısal ve tuş tasarımı olarak kim neyi neyden araklamış öğrensinler ve hatırlasınlar.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 8 sa.
    Ben gayet beğendim. Eğer tuşlar da alttan renklerine göre led aydınlatmalı olursa efsane olur. Yalnız sol joystick xbox'daki gibi yukarda olsa daha güzel olabilirdi. Zaten yıllardır bilinen bir şey bu xbox kontrolcüsü daha iyiydi, dualshock elinizde kayboluyordu bu hali bi tık daha iyi :)
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 3 sa. tahir40
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    akabeyss (ahmet hacıhaliloğlu) 10 sa.
    Devir rgb devri Bence de ışık koyarlar tuşlara. hatta dpadler bile ışıldar gibi duruyor.
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    cimbomman (mustafa öztürk) 11 sa.
    Herkesin görsel zekası yüksek olmak zorunda değil tabiki...



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    Kuyucaklı Joseph 11 sa.
    O orta dokunmatik alan yıllardır bir işe yaramıyor bari basit bir ekran gibi bir şey yapsalar da rpg oyunlarda kısayol olarak kullanılsa, 1 2 3 4 yazsa bile yeter oyundan pot, skill falan atar oradan istediğin gibi kullanırsın
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 12 sa.
    Özel oyunlardan mütevellit Playstation ile devam edeceğim ve kontrolcüyü tasarım olarak beğenmedim, hoşuma gitmedi.
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    devmanetihad 12 sa.
    Resmen Xbox dan copy+paste .utanmasalar sol analoguda uste koyacaklarmis
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    18735 kez okundu.
    79 kişi, toplam 81 yorum yazdı.

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