Kripto Dünyasında SHEPE Rüzgarı! Dikkat Çeken Diğer Coinler Hangileri?

Kripto dünyası bir taraftan meme coin projelerini diğer taraftan düzenleyici kararlarını konuşuyor. Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin borsa yatırım fonu olan ETF başvuruları ile ilgili erteleme yönündeki tavrı ile hareketli günler geçiriyor. ETF başvurularının onaylanmasında yaşanan gecikmeler, Bitcoin fiyatını olumsuz etkilerken yeni bir meme coin ilgi görüyor.

SEC’in Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili 240 günlük inceleme süresini sonuna kadar kullanmaya karar vermesi üzerine Bitcoin iki gün içerisinde yüzde 5,5 düşerek 26 bin doların altında seyrediyor. Bitcoin’in yaşadığı gerilemenin de katkısıyla sahneye yeni çıkan bir kripto para birimi olan SHEPE coin dikkatleri üzerine çekiyor.

29 Ağustos’ta Uniswap’ta tanıtılan SHEPE coin, dört gün içerisinde DEXTools’un en popüler çiftler listesinde 6. sıraya yükselerek ön plana çıkıyor.

Shiba ve Pepe’nin birleşiminden doğan ve iki kripto topluluğunun rekabetini temsil eden SHEPE, piyasadaki ilk iki gününde kaydettiği yüzde 1943’lük artış ile kripto dünyasında hareketlilik yaşanmasına yol açıyor. Ancak bu yükselmenin hemen arkasından gelen yüzde 48’lik düşüş, yatırımcıların farklı projelere yönelmesine yol açıyor.

SHEPE’nin popülerliği devam ederken yatırımcıların radarına takılan projeler arasında Wall Street Memes token ve Sonik coin’in olduğu görülüyor.

Topluluk Odaklı Wall Street Meme Token Nedir?

Borsa listelemeleri öncesinde Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunan ön satış etkinliği ile dikkatleri üzerine çeken WSM token, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde topladığı fonlarla adından söz ettiriyor.

25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonların 25 milyon doları aşması ile gelecek vadeden kripto coin’ler arasına giren Wall Street Memes token, topluluk odaklı yaklaşımı ve Elon Musk’ın adının geçtiği paylaşımlarla gündeme geliyor.

2021 tarihli GameStop olayını kendine milat kabul eden Wall Street Memes projesi, yatırımcılarına viral meme’ler yaratmaları doğrultusunda popülerlik ve kazanç sağlamayı vadediyor.

Topluluk odaklı bir proje olan Wall Street Memes, tıpkı GameStop olayında olduğu gibi gücünü kitlesinden alıyor. Sosyal medya hesaplarında 1 milyondan fazla takipçisi bulunan proje, bu sayede 27 Eylül’deki borsa listelemelerine güçlü bir başlangıç yapacağını düşünüyor.

Wall Street Memes tokenin hızlı yükselişinde ünlü milyarder Elon Musk’ın da etkisi olduğu görülüyor. Musk’ın iki farklı tarihte WSM projesinin Twitter hesabındaki paylaşımlara vermiş olduğu yanıtlar, kripto topluluğunu heyecanlandırıyor.

Devreye alınan staking mekanizması ile şu ana kadar stake edilen tokenlerin 270 milyonu aştığı projenin native tokeni Wall Street Memes token, halen devam eden ön satış etkinliğinde 0,0337 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Borsa listelemelerine 25 günden az bir süre kalmışken yatırımcılar, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanarak Wall Street Memes token satın alma imkanı buluyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1636924379086077954

Sonik Coin Yeni PEPE Coin Olabilir Mi?

Shiba ve Pepe’nin birleşiminden doğan SHEPE coin piyasalara hızlı bir giriş yaparken PEPE coin ile ilgili skandal gündemde kalmaya devam ediyor.

Meme coin çılgınlığına imza atan kurbağa temalı PEPE coin ekibinden üç kişinin milyonlarca dolar değerindeki PEPE coin’leri çalması ve PEPE topluluğuna büyük bir darbe vurması, yatırımcıların alternatif projelere yönelmesine yol açıyor.

Bir süredir PEPE coin alternatifi olarak gösterilen Sonik coin, yatırımcıların radarındaki projelerden biri olarak konumlanıyor.

En hızlı meme coin iddiasıyla ön satış etkinliğinin son günlerini yaşayan proje, listelenmeler öncesi indirimli fiyattan Sonik coin satın alma imkanı sunuyor.

Sonik coin ön satış etkinliği çoğu ön satışta olduğu gibi aşamalı bir şekilde fiyat artışı politikası izlemiyor. Proje ekibi yatırımcıların sabit fiyatlardan Sonik coin satın almasına olanak tanıyor.

Proje ön satış sayfasındaki bilgiler, 2 milyon 98 bin 547 dolar yatırım toplanana kadar kadar 1 SONIK coin’in 0,000014 dolar olacak şekilde satın alınabileceğini söylüyor.

Sonik coin’in token arzı sayısı da yatırımcıların dikkatini çekiyor. 299,792,458,000 adet arzı bulunan Sonik coin için bu sayı ışık hızını temsil ediyor.

En hızlı meme coin olmayı hedefleyen SONIK ön satışı, kurbağa temalı rakibini unutturmak üzere ilerliyor.

Sonik coin yalnızca borsa listelemeleri sonrasındaki fiyat artış beklentisi ile değil devreye alınan staking mekanizması ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yatırımcıların pasif gelir elde etmesine olanak tanıyan staking mekanizmasının yıllık getiri yüzdesinin bu yazı yazıldığı saat itibarıyla yüzde 61 olduğu belirtiliyor.

Proje ekibi, token arzının yüzde 40’ını dört yıl boyunca SONIK coin stake eden yatırımcılara dağıtacağını ifade ediyor. Yatırımcıların elde edeceği ödüllerin, stake havuzundaki yüzdelere ve yıllık getiri yüzdesine göre hesaplanacağı söyleniyor.

Projeye inanan yatırımcıların şu ana kadar stake ettiği Sonik coin sayısının 39 milyarı geçtiği görülüyor.

Toplam token arzının yarısının sabit fiyatlarla yatırımcıların beğenisine sunulduğu ön satış etkinliğinde Sonik coin, Ethereum ve USDT kullanılarak satın alınabiliyor.





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