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    Kripto düzenlemesi MiCA, AB'nin Resmi Gazetesinde yayımlandı

    Avrupa Birliği'ne bağlı tüm ülkeleri ilgilendiren kripto para düzenlemesi MiCA, AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. 30 Haziran'da yürürlüğe girecek.               
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    Kripto düzenlemesi MiCA, AB'nin Resmi Gazetesinde yayımlandı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği‘nin kripto yasa tasarısı (MiCA), Resmi Gazetesi’nde (OJEU) yayımlandı. Böylece kripto tasarısının yürürlüğe girmesi için geri sayım başladı. Kripto düzenlemesinin ana hatları 30 Haziran’da yürürlüğe girecek. 

    Yayımlanan yasaya göre, kripto hizmet sağlayıcılarının birçok konuda dikkatli davranması gerekiyor. MiCA kapsamında kripto şirketlerine lisans alma zorunluluğu getirilecek. Kripto cüzdanı sağlayıcıları fon transferleri için müşterilerini tanımlamaları gerekecek. Stablecoin şirketleri de düzenleme kapsamına alınacak. 

    Kripto yasası, tam anlamıyla ise 30 Aralık 2024’te uygulamaya alınacak. Bu tarihte kripto şirketlerine lisans zorunluluğu getirilecek. MiCA düzenlemesinin ana hatları geçen yılın Haziran ayında kabul edilmişti. Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama ise teknik düzenlemeler nedeniyle iki kere ertelenmişti. 

    Düzenleme için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ile Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi kurumlar çalışmalara başlamıştı. MiCA çerçevesinde şirketler, üye ülkelerin herhangi birine lisans başvurusu yapabilecek. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    teknolojikolik.com 23 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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