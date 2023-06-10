Kripto düzenlemesi MiCA, AB'nin Resmi Gazetesinde yayımlandı

Yayımlanan yasaya göre, kripto hizmet sağlayıcılarının birçok konuda dikkatli davranması gerekiyor. MiCA kapsamında kripto şirketlerine lisans alma zorunluluğu getirilecek. Kripto cüzdanı sağlayıcıları fon transferleri için müşterilerini tanımlamaları gerekecek. Stablecoin şirketleri de düzenleme kapsamına alınacak.
Kripto yasası, tam anlamıyla ise 30 Aralık 2024’te uygulamaya alınacak. Bu tarihte kripto şirketlerine lisans zorunluluğu getirilecek. MiCA düzenlemesinin ana hatları geçen yılın Haziran ayında kabul edilmişti. Avrupa Parlamentosu’ndaki oylama ise teknik düzenlemeler nedeniyle iki kere ertelenmişti.
Düzenleme için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ile Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi kurumlar çalışmalara başlamıştı. MiCA çerçevesinde şirketler, üye ülkelerin herhangi birine lisans başvurusu yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi