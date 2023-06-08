Kripto reklamları için düzenleme çağrısı

BEUC, sosyal medyadaki kripto reklamları için Avrupa Komisyonu‘na şikayette bulundu. Instagram, YouTube, TikTok ve Twitter‘ın düzenleyici baskıları ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Platformlara, Influencer’ların tüketicileri yanıltmasını önlemek için tedbir almaları için çağrı yapıldı. Şikayette, Avrupa Komisyonu’nu önlemlerin etkinliği hakkında bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Tüketici Koruma İşbirliği Ağı, çevrimiçi platformların kripto konusunda daha sıkı reklam politikaları benimsemeleri gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği, geçen ay kripto varlık düzenlemesine (MiCA) yönelik dünyanın ilk kapsamlı kurallar setini kabul etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi