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    Anlık Bildirim

    Kripto reklamları için düzenleme çağrısı

    Kripto endüstrisinin geçirdiği kötü günlerin ortasında, sosyal medya platformlarını ilgilendiren yeni bir olay gündeme geldi. BEUC, sosyal medyadaki kripto reklamlarının yasaklanmasını istedi.
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    Kripto reklamları için düzenleme çağrısı Tam Boyutta Gör
    32 ülkeden 46 bağımsız tüketici örgütünün çatı grubu BEUC, sosyal medya platformlarındaki kripto reklamları için harekete geçti. BEUC’un yaptığı şikayette kripto reklamlarının yanıltıcı olduğunu ve tüketicilerin ciddi miktarlarda zarar ettiği ifade edildi.

    BEUC, sosyal medyadaki kripto reklamları için Avrupa Komisyonu‘na şikayette bulundu. Instagram, YouTube, TikTok ve Twitter‘ın düzenleyici baskıları ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

    Platformlara, Influencer’ların tüketicileri yanıltmasını önlemek için tedbir almaları için çağrı yapıldı. Şikayette, Avrupa Komisyonu’nu önlemlerin etkinliği hakkında bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Tüketici Koruma İşbirliği Ağı, çevrimiçi platformların kripto konusunda daha sıkı reklam politikaları benimsemeleri gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği, geçen ay kripto varlık düzenlemesine (MiCA) yönelik dünyanın ilk kapsamlı kurallar setini kabul etmişti.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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