Tam Boyutta Gör 32 ülkeden 46 bağımsız tüketici örgütünün çatı grubu BEUC, sosyal medya platformlarındaki kripto reklamları için harekete geçti. BEUC’un yaptığı şikayette kripto reklamlarının yanıltıcı olduğunu ve tüketicilerin ciddi miktarlarda zarar ettiği ifade edildi.

BEUC, sosyal medyadaki kripto reklamları için Avrupa Komisyonu‘na şikayette bulundu. Instagram, YouTube, TikTok ve Twitter‘ın düzenleyici baskıları ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

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Platformlara, Influencer’ların tüketicileri yanıltmasını önlemek için tedbir almaları için çağrı yapıldı. Şikayette, Avrupa Komisyonu’nu önlemlerin etkinliği hakkında bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Tüketici Koruma İşbirliği Ağı, çevrimiçi platformların kripto konusunda daha sıkı reklam politikaları benimsemeleri gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği, geçen ay kripto varlık düzenlemesine (MiCA) yönelik dünyanın ilk kapsamlı kurallar setini kabul etmişti.

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Kripto reklamları için düzenleme çağrısı