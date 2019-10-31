Kripto para 110 yıllık bir elektrik santralini yıkılmaktan kurtardı

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ABD'nin kuzeybatısı bölgesinde yer alan Montana eyaletindeki son derece eski bir elektrik santrali kripto para üretimi yapacak bir madencilik çiftliğine dönüşüyor. Böylelikle 100 yıldan daha eski ve tarihi değeri olan elektrik santrali kripto para sayesinde yıkılmaktan kurtarılmış olacak.

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110 yıllık Rainbow elektrik santral için Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'ndan (FERC) gerekli onay alındı. Tesis 365 gün boyunca günde 24 saat çalışacak bir kripto para madenciliği çiftliğine dönüştürülecek. 2013 yılında tamamen hizmet dışı kalan elektrik santralinin nasıl değerlendirileceği tartışma konusu olmuştu.

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Binanın tarihi yapısı bozulmayacak

Şu an için tesiste hangi kripto para birimi için madencilik yapılacağı belli değil ancak Montana sakinlerinin hepsi, binanın tarihi yapısının bozmayacak olmasından son derece memnun. Zira, FERC'e sunulan teklifte "binanın tarihi özelliğinin" korunacağı belirtiliyor. Dolayısı ile elektrik santrali madencilik tesisine dönüştürülürken üzerinde çok az değişiklik yapılacak.

https://news.yahoo.com/hydroelectric-power-station-converted-cryptomining-170048803.html