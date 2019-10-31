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    Kripto para 110 yıllık bir elektrik santralini yıkılmaktan kurtardı

    ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, Montana'daki 110 yıllık elektrik santralinin madencilik çiftliğine dönüştürülmesine onay verdi. Rainbow adlı tesis yıkılmaktan kripto para sayesinde kurtuldu.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kripto para 110 yıllık bir elektrik santralini yıkılmaktan kurtardı
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    ABD'nin kuzeybatısı bölgesinde yer alan Montana eyaletindeki son derece eski bir elektrik santrali kripto para üretimi yapacak bir madencilik çiftliğine dönüşüyor. Böylelikle 100 yıldan daha eski ve tarihi değeri olan elektrik santrali kripto para sayesinde yıkılmaktan kurtarılmış olacak.

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    110 yıllık Rainbow elektrik santral için Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'ndan (FERC) gerekli onay alındı. Tesis 365 gün boyunca günde 24 saat çalışacak bir kripto para madenciliği çiftliğine dönüştürülecek. 2013 yılında tamamen hizmet dışı kalan elektrik santralinin nasıl değerlendirileceği tartışma konusu olmuştu.

    Kripto para 110 yıllık bir elektrik santralini yıkılmaktan kurtardı
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    Binanın tarihi yapısı bozulmayacak

    Şu an için tesiste hangi kripto para birimi için madencilik yapılacağı belli değil ancak Montana sakinlerinin hepsi, binanın tarihi yapısının bozmayacak olmasından son derece memnun. Zira, FERC'e sunulan teklifte "binanın tarihi özelliğinin" korunacağı belirtiliyor. Dolayısı ile elektrik santrali madencilik tesisine dönüştürülürken üzerinde çok az değişiklik yapılacak.



    https://news.yahoo.com/hydroelectric-power-station-converted-cryptomining-170048803.html Yorum Yaz
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    labtek38 3 sa.
    Elektrik üretmekten ziyade sadece bir bina olarak kullanılacağını anladım. O kadar eski santral verimli değildir. Verimli hale getirmek için nerdeyse baştan yapılmalı. Bence sadece mekan olarak kullanacaklar.
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    H34RTL3SS 3 sa.
    vizyon sahipliği lvl up :) serverleri depolamak için zaten biryere ihtiyacı vardı ve elektirik ihtiyacınıda santralden karşlayıp operasyon maliyetini minimuma çekmiş para ya para demiycek artık cripto coin der artık :)
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