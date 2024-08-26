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    SPK lisans başvurusu yapan kripto para borsalarını açıkladı

    SPK lisans başvurusunda bulunan ve başvurusu iptal edilen şirketlerin listesini duyurdu. Şu ana kadar 75 şirket faaliyet başvurusu yaptı. 8 şirket faaliyetini sonlandıracağını bildirdi.
    SPK başvuruda bulunan kripto para borsalarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında yayımlanarak yürürlüğe giren kripto yasası ile kripto para borsaları ve kripto varlık platformlarının Türkiye’de faaliyetini sürdürebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisans (faaliyet izni) alması zorunlu tutuldu. Ayrıca yeni düzenlemenin ardından Türkiye’de faaliyetini sonlandırmak isteyen borsaların da tasfiye beyanında bulunması gerekli.

    SPK tarafından kullanıma sunulan https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar web sayfası üzerinden lisans veya tasfiye başvurusunda bulunan şirketlerin listesine ulaşılabiliyor.

    75 şirket faaliyet başvurusu yaptı

    Şu ana kadar faaliyet başvurusunda bulunan toplam 75 kripto para platformu bulunuyor. Bu platformlar arasında BTCTurk, Paribu, Bitci gibi yerli borsaların yanı sıra BinanceTR, Coinbase, Crypto.com gibi global borsalar da yer alıyor. Ayrıca İş Bankası, Garanti BBVA Kripto ve QNB Dijital Varlıklar’ın da başvuru yaptığı görülüyor.

    Faaliyet Başvurusunda Bulunan Platformlar

    1. Akatılım
    2. Arbitex
    3. Artiox
    4. Balance Network
    5. BINGX TR
    6. Bilira Kripto
    7. BirGate
    8. BNS
    9. Bitci Borsa Teknoloji AŞ
    10. Bitexen Teknoloji AŞ
    11. Bitfinex
    12. Bithero
    13. Bitlo
    14. BitTurk
    15. Ortak
    16. Binance TR
    17. Byte Exchange
    18. Bzetmex
    19. Citypay
    20. Coinbase
    21. CoinO
    22. Destek Kripto
    23. Keyex
    24. Kripdome
    25. Dyorex
    26. Egemoney
    27. Ekonobi
    28. BTCTurk Kripto
    29. Elitbit
    30. EXZİ
    31. Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ
    32. Finceptor
    33. Finnova Teknoloji AŞ
    34. Crypto.com
    35. Fasset
    36. Fexobit
    37. Garanti BBVA Kripto
    38. GateTR
    39. GMS Kripto
    40. Bitistanbul
    41. Icrypex
    42. İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu)
    43. KarumX
    44. Koinim
    45. Kointra
    46. Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ
    47. Kuantist
    48. Kucoin TR
    49. Trinkex
    50. AreonX
    51. Cointr
    52. Midas Kripto
    53. Misyon Finansal Teknolojiler AŞ
    54. Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu)
    55. Coinpara
    56. Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ
    57. TRNexo
    58. Okx TR
    59. Bitviva
    60. Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu)
    61. Paribu
    62. Crypto Powerex
    63. QNB Dijital Varlıklar
    64. Rain Yazılım ve Ticaret AŞ
    65. Roobit
    66. Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ
    67. Stablex
    68. Stanfex
    69. Starex
    70. Backpack Exchange
    71. Turkex
    72. Block Earner
    73. HepBit
    74. Whitebit-Tr
    75. XYZ Teknoloji
    76. Norbi

    Türkiye’de faaliyetine devam etmeyeceğini bildiren 8 borsa bulunuyor. Bitget Global'den ayrı bir oluşum olarak faaliyet gösteren Bitget TR, CoinTR tarafından satın alınmıştı. Bitget TR operasyonlarını CoinTR üzerinden sürdürecek.

    Tasfiye Beyanında Bulunan Platformlar

    1. KRNS Bilişim ve Ticaret AŞ
    2. Coinsate Teknoloji AŞ
    3. Every Bit Counts Teknoloji AŞ
    4. Bitget Teknoloji AŞ
    5. Bitbu Teknoloji AŞ
    6. Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ
    7. Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ
    8. Mudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ

    Eksik belge nedeniyle 32 başvuru işleme alınmadı

    SPK’dan yapılan duyuruya göre Türkiye’de faaliyet beyanında bulunan 32 kripto para şirketinin açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle başvuruların iptal etti.

    Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar

    1. Aleyna YETGİN
    2. Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
    3. Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ
    4. Biturca Teknoloji AŞ
    5. BOV Gate Teknoloji AŞ
    6. BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ
    7. Carny Teknoloji AŞ
    8. Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ
    9. Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ
    10. Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ
    11. Easy International Teknoloji Yatırım AŞ
    12. Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ
    13. FreeBNK Holdings Limited
    14. Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ
    15. Global Fintech Teknoloji AŞ
    16. Kolay Finansal Teknolojiler AŞ
    17. Kriptobin Teknoloji AŞ
    18. M313 Teknoloji Yatırım AŞ
    19. Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ
    20. MH Finans Teknoloji AŞ
    21. Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ
    22. Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ
    23. Seçgin YETGİN
    24. Tomya Teknoloji AŞ
    25. Türkinvest Teknoloji AŞ
    26. Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ
    27. Webthree Teknoloji Ticaret AŞ
    28. Winansör Teknoloji AŞ
    29. Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ
    30. Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti
    31. Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ
    32. Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti

    Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar

    SPK müşterilerine ait bakiye bulunmayan 32 şirketin daha başvurusunu işleme almadığını duyurdu.

    1. AHL Gold E-Ticaret AŞ
    2. Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ 
    3. And X Teknoloji AŞ
    4. Apenin Teknoloji AŞ
    5. Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ
    6. BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti
    7. CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ
    8. CLTS Teknoloji AŞ
    9. Coinlist Teknoloji AŞ
    10. Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ
    11. Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ
    12. Deca Finansal Teknolojiler AŞ
    13. Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti
    14. Floww Finansal Teknolojiler AŞ
    15. Fuze Teknoloji AŞ
    16. FX Bilişim ve Teknoloji AŞ
    17. GCB Finansal Teknoloji AŞ
    18. Icon T Teknoloji Ltd Şti
    19. Kentkart Global Elektronik AŞ
    20. Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ
    21. Mamoru Turkey Teknoloji AŞ
    22. Mavi Yelken Teknoloji AŞ
    23. MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ
    24. Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ
    25. Primera Finansal Teknoloji AŞ
    26. PrimeXBT Teknoloji AŞ
    27. Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ
    28. Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti
    29. Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ
    30. Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ
    31. Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ
    32. Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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