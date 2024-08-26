SPK lisans başvurusu yapan kripto para borsalarını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Temmuz ayında yayımlanarak yürürlüğe giren kripto yasası ile kripto para borsaları ve kripto varlık platformlarının Türkiye’de faaliyetini sürdürebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisans (faaliyet izni) alması zorunlu tutuldu. Ayrıca yeni düzenlemenin ardından Türkiye’de faaliyetini sonlandırmak isteyen borsaların da tasfiye beyanında bulunması gerekli.

SPK tarafından kullanıma sunulan https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar web sayfası üzerinden lisans veya tasfiye başvurusunda bulunan şirketlerin listesine ulaşılabiliyor.

75 şirket faaliyet başvurusu yaptı

Şu ana kadar faaliyet başvurusunda bulunan toplam 75 kripto para platformu bulunuyor. Bu platformlar arasında BTCTurk, Paribu, Bitci gibi yerli borsaların yanı sıra BinanceTR, Coinbase, Crypto.com gibi global borsalar da yer alıyor. Ayrıca İş Bankası, Garanti BBVA Kripto ve QNB Dijital Varlıklar’ın da başvuru yaptığı görülüyor.

Faaliyet Başvurusunda Bulunan Platformlar

Akatılım Arbitex Artiox Balance Network BINGX TR Bilira Kripto BirGate BNS Bitci Borsa Teknoloji AŞ Bitexen Teknoloji AŞ Bitfinex Bithero Bitlo BitTurk Ortak Binance TR Byte Exchange Bzetmex Citypay Coinbase CoinO Destek Kripto Keyex Kripdome Dyorex Egemoney Ekonobi BTCTurk Kripto Elitbit EXZİ Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ Finceptor Finnova Teknoloji AŞ Crypto.com Fasset Fexobit Garanti BBVA Kripto GateTR GMS Kripto Bitistanbul Icrypex İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) KarumX Koinim Kointra Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ Kuantist Kucoin TR Trinkex AreonX Cointr Midas Kripto Misyon Finansal Teknolojiler AŞ Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu) Coinpara Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ TRNexo Okx TR Bitviva Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu) Paribu Crypto Powerex QNB Dijital Varlıklar Rain Yazılım ve Ticaret AŞ Roobit Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ Stablex Stanfex Starex Backpack Exchange Turkex Block Earner HepBit Whitebit-Tr XYZ Teknoloji Norbi

Türkiye’de faaliyetine devam etmeyeceğini bildiren 8 borsa bulunuyor. Bitget Global'den ayrı bir oluşum olarak faaliyet gösteren Bitget TR, CoinTR tarafından satın alınmıştı. Bitget TR operasyonlarını CoinTR üzerinden sürdürecek.

Tasfiye Beyanında Bulunan Platformlar

KRNS Bilişim ve Ticaret AŞ Coinsate Teknoloji AŞ Every Bit Counts Teknoloji AŞ Bitget Teknoloji AŞ Bitbu Teknoloji AŞ Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ Mudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ

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Eksik belge nedeniyle 32 başvuru işleme alınmadı

SPK’dan yapılan duyuruya göre Türkiye’de faaliyet beyanında bulunan 32 kripto para şirketinin açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle başvuruların iptal etti.

Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar

Aleyna YETGİN Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ Biturca Teknoloji AŞ BOV Gate Teknoloji AŞ BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ Carny Teknoloji AŞ Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ Easy International Teknoloji Yatırım AŞ Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ FreeBNK Holdings Limited Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ Global Fintech Teknoloji AŞ Kolay Finansal Teknolojiler AŞ Kriptobin Teknoloji AŞ M313 Teknoloji Yatırım AŞ Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ MH Finans Teknoloji AŞ Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ Seçgin YETGİN Tomya Teknoloji AŞ Türkinvest Teknoloji AŞ Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ Webthree Teknoloji Ticaret AŞ Winansör Teknoloji AŞ Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti

Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar

SPK müşterilerine ait bakiye bulunmayan 32 şirketin daha başvurusunu işleme almadığını duyurdu.

AHL Gold E-Ticaret AŞ Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ And X Teknoloji AŞ Apenin Teknoloji AŞ Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ CLTS Teknoloji AŞ Coinlist Teknoloji AŞ Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ Deca Finansal Teknolojiler AŞ Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti Floww Finansal Teknolojiler AŞ Fuze Teknoloji AŞ FX Bilişim ve Teknoloji AŞ GCB Finansal Teknoloji AŞ Icon T Teknoloji Ltd Şti Kentkart Global Elektronik AŞ Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ Mamoru Turkey Teknoloji AŞ Mavi Yelken Teknoloji AŞ MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ Primera Finansal Teknoloji AŞ PrimeXBT Teknoloji AŞ Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ

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SPK başvuruda bulunan kripto para borsalarını açıkladı