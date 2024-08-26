SPK lisans başvurusu yapan kripto para borsalarını açıkladı

- 75 şirket faaliyet başvurusu yaptı
- Faaliyet Başvurusunda Bulunan Platformlar
- Tasfiye Beyanında Bulunan Platformlar
- Eksik belge nedeniyle 32 başvuru işleme alınmadı
- Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar
- Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar
- Yorumlar
SPK tarafından kullanıma sunulan https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar web sayfası üzerinden lisans veya tasfiye başvurusunda bulunan şirketlerin listesine ulaşılabiliyor.
75 şirket faaliyet başvurusu yaptı
Şu ana kadar faaliyet başvurusunda bulunan toplam 75 kripto para platformu bulunuyor. Bu platformlar arasında BTCTurk, Paribu, Bitci gibi yerli borsaların yanı sıra BinanceTR, Coinbase, Crypto.com gibi global borsalar da yer alıyor. Ayrıca İş Bankası, Garanti BBVA Kripto ve QNB Dijital Varlıklar’ın da başvuru yaptığı görülüyor.
Faaliyet Başvurusunda Bulunan Platformlar
- Akatılım
- Arbitex
- Artiox
- Balance Network
- BINGX TR
- Bilira Kripto
- BirGate
- BNS
- Bitci Borsa Teknoloji AŞ
- Bitexen Teknoloji AŞ
- Bitfinex
- Bithero
- Bitlo
- BitTurk
- Ortak
- Binance TR
- Byte Exchange
- Bzetmex
- Citypay
- Coinbase
- CoinO
- Destek Kripto
- Keyex
- Kripdome
- Dyorex
- Egemoney
- Ekonobi
- BTCTurk Kripto
- Elitbit
- EXZİ
- Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ
- Finceptor
- Finnova Teknoloji AŞ
- Crypto.com
- Fasset
- Fexobit
- Garanti BBVA Kripto
- GateTR
- GMS Kripto
- Bitistanbul
- Icrypex
- İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu)
- KarumX
- Koinim
- Kointra
- Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ
- Kuantist
- Kucoin TR
- Trinkex
- AreonX
- Cointr
- Midas Kripto
- Misyon Finansal Teknolojiler AŞ
- Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu)
- Coinpara
- Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ
- TRNexo
- Okx TR
- Bitviva
- Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu)
- Paribu
- Crypto Powerex
- QNB Dijital Varlıklar
- Rain Yazılım ve Ticaret AŞ
- Roobit
- Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ
- Stablex
- Stanfex
- Starex
- Backpack Exchange
- Turkex
- Block Earner
- HepBit
- Whitebit-Tr
- XYZ Teknoloji
- Norbi
Türkiye’de faaliyetine devam etmeyeceğini bildiren 8 borsa bulunuyor. Bitget Global'den ayrı bir oluşum olarak faaliyet gösteren Bitget TR, CoinTR tarafından satın alınmıştı. Bitget TR operasyonlarını CoinTR üzerinden sürdürecek.
Tasfiye Beyanında Bulunan Platformlar
- KRNS Bilişim ve Ticaret AŞ
- Coinsate Teknoloji AŞ
- Every Bit Counts Teknoloji AŞ
- Bitget Teknoloji AŞ
- Bitbu Teknoloji AŞ
- Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ
- Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ
- Mudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ
Eksik belge nedeniyle 32 başvuru işleme alınmadı
SPK’dan yapılan duyuruya göre Türkiye’de faaliyet beyanında bulunan 32 kripto para şirketinin açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle başvuruların iptal etti.
Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar
- Aleyna YETGİN
- Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
- Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ
- Biturca Teknoloji AŞ
- BOV Gate Teknoloji AŞ
- BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ
- Carny Teknoloji AŞ
- Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ
- Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ
- Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ
- Easy International Teknoloji Yatırım AŞ
- Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ
- FreeBNK Holdings Limited
- Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ
- Global Fintech Teknoloji AŞ
- Kolay Finansal Teknolojiler AŞ
- Kriptobin Teknoloji AŞ
- M313 Teknoloji Yatırım AŞ
- Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ
- MH Finans Teknoloji AŞ
- Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ
- Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ
- Seçgin YETGİN
- Tomya Teknoloji AŞ
- Türkinvest Teknoloji AŞ
- Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ
- Webthree Teknoloji Ticaret AŞ
- Winansör Teknoloji AŞ
- Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ
- Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti
- Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ
- Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti
Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar
SPK müşterilerine ait bakiye bulunmayan 32 şirketin daha başvurusunu işleme almadığını duyurdu.
- AHL Gold E-Ticaret AŞ
- Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ
- And X Teknoloji AŞ
- Apenin Teknoloji AŞ
- Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ
- BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti
- CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ
- CLTS Teknoloji AŞ
- Coinlist Teknoloji AŞ
- Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ
- Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ
- Deca Finansal Teknolojiler AŞ
- Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti
- Floww Finansal Teknolojiler AŞ
- Fuze Teknoloji AŞ
- FX Bilişim ve Teknoloji AŞ
- GCB Finansal Teknoloji AŞ
- Icon T Teknoloji Ltd Şti
- Kentkart Global Elektronik AŞ
- Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ
- Mamoru Turkey Teknoloji AŞ
- Mavi Yelken Teknoloji AŞ
- MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ
- Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ
- Primera Finansal Teknoloji AŞ
- PrimeXBT Teknoloji AŞ
- Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ
- Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti
- Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ
- Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ
- Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ
- Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.