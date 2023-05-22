Malezya, Huobi Global’e dava açtığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC), Huobi Global Limited kripto borsasına lisanssız bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini sonlandırmasını emretti. Bununla birlikte SC, ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği için hem Huobi’ye hem de CEO Leon Li’ye karşı dava açtı.

Son dönemde birçok şirket kendilerine açılan davalar ile başı dertte. Son olarak Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, Malezya'da lisanssız şekilde faaliyetini sürdürdüğü için Huobi'ye dava açtı. Huobi'nin Apple Store, Google Play'deki mobil uygulaması web sitesine erişimi durdurmasını talep etti.

Hotbit kullanıcıları dikkat! 6 sa. önce eklendi

Malezya, Huobi’nin ülkedeki web sitesini ve mobil uygulamasını devre dışı bırakmasının yanı sıra Malezyalı yatırımcılara yönelik her türlü reklamı durdurması gerektiğini söyledi. Düzenleyici kurum, Leon Li’ye de bu direktiflerin yerine getirilmesini sağlaması için özel olarak talimat verildiğini belirtti.

Huobi Global Limited’e ayrıca Malezyalı yatırımcılara e-posta veya sosyal medya platformlarında herhangi bir reklamın dolaşımını, yayınlanmasını veya gönderilmesini durdurması talimatı verildi. CEO olarak Leon Li’ye de yukarıdaki direktiflerin yerine getirilmesini sağlamak için özel olarak talimat verildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.