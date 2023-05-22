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    Anlık Bildirim

    Malezya, Huobi Global’e dava açtığını duyurdu

    Malezya, kripto para borsası Huobi'ye dava açtığını duyurdu. Huobi'nin ülkedeki faaliyetlerini durdurması isteniyor.                                              
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    Malezya, Huobi Global’e dava açtığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu (SC), Huobi Global Limited kripto borsasına lisanssız bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini sonlandırmasını emretti. Bununla birlikte SC, ülkede yasa dışı faaliyet gösterdiği için hem Huobi’ye hem de CEO Leon Li’ye karşı dava açtı. 

    Son dönemde birçok şirket kendilerine açılan davalar ile başı dertte. Son olarak Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu, Malezya'da lisanssız şekilde faaliyetini sürdürdüğü için Huobi'ye dava açtı. Huobi'nin Apple Store, Google Play'deki mobil uygulaması web sitesine erişimi durdurmasını talep etti.

    Malezya, Huobi’nin ülkedeki web sitesini ve mobil uygulamasını devre dışı bırakmasının yanı sıra Malezyalı yatırımcılara yönelik her türlü reklamı durdurması gerektiğini söyledi. Düzenleyici kurum, Leon Li’ye de bu direktiflerin yerine getirilmesini sağlaması için özel olarak talimat verildiğini belirtti.

    Huobi Global Limited’e ayrıca Malezyalı yatırımcılara e-posta veya sosyal medya platformlarında herhangi bir reklamın dolaşımını, yayınlanmasını veya gönderilmesini durdurması talimatı verildi. CEO olarak Leon Li’ye de yukarıdaki direktiflerin yerine getirilmesini sağlamak için özel olarak talimat verildi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 5 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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