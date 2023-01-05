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    Endonezya ulusal bir kripto borsası kurmayı planlıyor

    Endonezya, kripto paralara yönelik yasal düzenlemeler hazırlarken aynı zamanda ulusal bir kripto para borsası kurmayı planlıyor. Devlet kontrolünde bir kripto para borsası kurulacak.
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    Endonezya ulusal bir kripto borsası kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Endonezya uzun zamandır kripto para birimlerini düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Endonezya, kripto para düzenleme çalışmalarından önce birtakım planlar peşinde. Ülke, bu yıl içerisinde ulusal bir kripto para borsası kurmak istiyor.

    Endonezya, bu tür varlıklar üzerindeki düzenleyici yetkileri bir emtia kurumundan Finansal Hizmetler Otoritesine (FSA) devretmeden önce bu yıl bir kripto borsası kurmayı planlıyor. Endonezyalı düzenleyici, önümüzdeki iki yıl boyunca FSA'nın kriptolar üzerinde daha geniş bir düzenleyici güç üstleneceğini belirtti. 

    Endonezya’daki kripto para birimleri şu anda Bappebti olarak bilinen Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Düzenleme Kurumu’nun gözetimi altında emtia sözleşmeleriyle birlikte alınıp satılıyor. 

    Bappebti’nin Başkan Vekili Didid Noordiatmoko yaptığı açıklamada, daha geniş bir finans sektörü reformunun parçası olarak, FSA’nın önümüzdeki iki yıl boyunca varlıklar üzerinde düzenleyici güç üstleneceğini ve bu zamana kadar borsanın kurulması gerektiğini söyledi.

    Ülkenin ticaret bakan yardımcısı Jerry Sambuaga yaptığı açıklamada, Endonezya hükümetinin kripto para birimlerine olan ilgi arttıkça borsayı tüketicileri korumanın bir aracı olarak gördüğünü söylemişti.

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