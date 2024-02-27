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    Anlık Bildirim

    Kripto para borsası OKX, Türkiye'ye giriş yaptı: OKX TR hizmete sunuldu!

    Global kripto para borsası OKX, Türkiye pazarına yerel borsayla giriş yaptı. OKX TR ismindeki yeni kripto para borsası, Türk yatırımcıların hizmetine sunuldu.     
    Kripto para borsası OKX, Türkiye'de: OKX TR hizmete sunuldu! Tam Boyutta Gör
    İşlem hacmi verilerine göre en büyük dördüncü kripto para borsası OKX, Türkiye pazarına yerel borsa ile adım attı. OKX TR kripto para borsası hizmete sunuldu. OKX TR’nin açılışına özel olarak müşterilere 250 TL değerinde kripto para hediye ediliyor.

    OKX TR, ülkemizdeki yerel yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde çalışacak. Müşteriler Türk Lirası ile alım satım yapabiliyor. Kripto para birimlerine ek olarak USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. OKX TR için OKX’ten ayrı bir mobil uygulama geliştirildi. Ayrıca müşterilere 7 gün 24 saat Türkçe ve İngilizce yerel müşteri hizmeti sunulduğu ifade ediyor.

    OKX'in Türkiye'de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan'ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp'leri kullanabiliyor. Çok taraflı hesaplama teknolojisine ve hesap soyutlama özelliklerine sahip olan OKX Web3 Cüzdan, teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için süreci basitleştirerek Web3 ekosisteminin yaygın olarak benimsenmesini sağlıyor.

    OKX TR’nin hizmete sunulması hakkında açıklamalarda bulunan OKX Başkanı Hong Fang, şunları söyledi:

    “Nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye'nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, halihazırda canlı olan bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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