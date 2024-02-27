Kripto para borsası OKX, Türkiye'ye giriş yaptı: OKX TR hizmete sunuldu!

OKX TR, ülkemizdeki yerel yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde çalışacak. Müşteriler Türk Lirası ile alım satım yapabiliyor. Kripto para birimlerine ek olarak USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. OKX TR için OKX’ten ayrı bir mobil uygulama geliştirildi. Ayrıca müşterilere 7 gün 24 saat Türkçe ve İngilizce yerel müşteri hizmeti sunulduğu ifade ediyor.
OKX'in Türkiye'de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan'ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp'leri kullanabiliyor. Çok taraflı hesaplama teknolojisine ve hesap soyutlama özelliklerine sahip olan OKX Web3 Cüzdan, teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için süreci basitleştirerek Web3 ekosisteminin yaygın olarak benimsenmesini sağlıyor.
OKX TR’nin hizmete sunulması hakkında açıklamalarda bulunan OKX Başkanı Hong Fang, şunları söyledi:
“Nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye'nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, halihazırda canlı olan bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.