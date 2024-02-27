Kripto para borsası OKX, Türkiye'ye giriş yaptı: OKX TR hizmete sunuldu!

Tam Boyutta Gör İşlem hacmi verilerine göre en büyük dördüncü kripto para borsası OKX, Türkiye pazarına yerel borsa ile adım attı. OKX TR kripto para borsası hizmete sunuldu. OKX TR’nin açılışına özel olarak müşterilere 250 TL değerinde kripto para hediye ediliyor.

OKX TR, ülkemizdeki yerel yasa ve düzenlemelere uyumlu şekilde çalışacak. Müşteriler Türk Lirası ile alım satım yapabiliyor. Kripto para birimlerine ek olarak USDT/TRY, BTC/TRY ve ETH/TRY işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. OKX TR için OKX’ten ayrı bir mobil uygulama geliştirildi. Ayrıca müşterilere 7 gün 24 saat Türkçe ve İngilizce yerel müşteri hizmeti sunulduğu ifade ediyor.

OKX'in Türkiye'de non-custodial (gözetimsiz) bir Web3 cüzdanı olan OKX Web3 Cüzdan'ı da kullanıma sunmasıyla birlikte OKX TR kullanıcıları, kendi varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını mümkün kılan bu platform üzerinden NFT alıp satabiliyor, dApp'leri kullanabiliyor. Çok taraflı hesaplama teknolojisine ve hesap soyutlama özelliklerine sahip olan OKX Web3 Cüzdan, teknik bilgisi daha az olan kullanıcılar için süreci basitleştirerek Web3 ekosisteminin yaygın olarak benimsenmesini sağlıyor.

OKX TR’nin hizmete sunulması hakkında açıklamalarda bulunan OKX Başkanı Hong Fang, şunları söyledi:

“Nüfusun dijital varlıklara yönelik anlayışı ve yoğun ilgisi, Türkiye'nin hizmet sunmamız için ideal bir pazar olduğunu kanıtlıyor. OKX olarak, halihazırda canlı olan bu ekosistemin gelişimine ve daha da büyümesine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız.”

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Kripto para borsası OKX, Türkiye'de: OKX TR hizmete sunuldu!