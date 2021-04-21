Kripto para borsasında yeni Tosuncuk olayı mı?

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Ülkemizde yıllardır faaliyet gösteren ve ABD’de işletme lisansı alan ilk yerli kripto para borsası olmasıyla övünen Thodex platformunda ilginç olaylar yaşanıyor. Borsa yatırımcıları yönetimin paralarla ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.

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Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere bakılacak olursa pek çok yatırımcının birikimi borsada kalmış durumda ve çekimlere izin verilmiyor. Ayrıca borsada işlemlerin durduğuna veya aksadığına yönelik şikayetler de var. Hatta bazı kullanıcılar borsanın İstanbul’daki ofisine polis nezaretinde gittiklerini ve boş olduğunu gördüklerini ifade ediyor. Yine borsanın sahibinin yurt dışına kaçtığını söyleyenler de mevcut zira Twitter hesabı kapatılmış.

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Thodex ise bu iddialara yönelik bir açıklama yayınladı. Borsa yurt dışına önemli bir kaç banka ve fondan oluşan ortaklığa satış sürecinde olduğunu ve bu nedenle 4-5 iş günü sürecek bir bakıma girdiğini belirtiyor.

Normalde bu tarz açıklamaların KAP gibi ortamlara yapılması gerekir ancak Thodex sosyal medyayı seçmiş. Bu da şüpheleri arttırıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Tosuncuk olayının tekrarlanmamasını diliyoruz.

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