Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para borsasında yeni Tosuncuk olayı mı?

    Thodex kripto para borsası bir kaç gündür işlemleri ve çekimleri durdurmuş durumda. Yetkililer borsanın satış sürecinde olduğunu ve tamamlandığında yeniden işleme açılacağını belirtiyor.
    21 Nisan 2021, 15:15 (1 sa.)
    1,5b
    198
    11
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Kripto para borsasında yeni Tosuncuk olayı mı?
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde yıllardır faaliyet gösteren ve ABD’de işletme lisansı alan ilk yerli kripto para borsası olmasıyla övünen Thodex platformunda ilginç olaylar yaşanıyor. Borsa yatırımcıları yönetimin paralarla ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Coinbase başarı mı yoksa algı operasyonu mu?

    Thodex’te neler oluyor?

    Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilere bakılacak olursa pek çok yatırımcının birikimi borsada kalmış durumda ve çekimlere izin verilmiyor. Ayrıca borsada işlemlerin durduğuna veya aksadığına yönelik şikayetler de var. Hatta bazı kullanıcılar borsanın İstanbul’daki ofisine polis nezaretinde gittiklerini ve boş olduğunu gördüklerini ifade ediyor. Yine borsanın sahibinin yurt dışına kaçtığını söyleyenler de mevcut zira Twitter hesabı kapatılmış.

    Ayrıca Bkz. "Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı"

    Thodex ise bu iddialara yönelik bir açıklama yayınladı. Borsa yurt dışına önemli bir kaç banka ve fondan oluşan ortaklığa satış sürecinde olduğunu ve bu nedenle 4-5 iş günü sürecek bir bakıma girdiğini belirtiyor.

    Normalde bu tarz açıklamaların KAP gibi ortamlara yapılması gerekir ancak Thodex sosyal medyayı seçmiş. Bu da şüpheleri arttırıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan Tosuncuk olayının tekrarlanmamasını diliyoruz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    FerdosParadise 17 saat önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 19 saat önce

    Aha yeni seks robotu.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Asıl tosuncuk BİTÇİ borsası olacak gibime geliyor ünlülere reklam vs veriyor görecez bakalım :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Epey infaal çıkarmış bu. CEO hesabını silmiş diyorlar. Yani işler yokuşa sürükleniyor. Borsa da parası olana Allah sabır versin diyeyim. Paraları size ait olan cüzdan da bekletmek her zaman en iyisi arkadaşlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Sirkadyen 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üyeliğim vardı sadece coin alışverişi yapmamıştım hiç iyi ki. Kimlik bilgileri gitti ama o sıkıntı. Borsa siteleri kimlik bilgilerini kendi içinde mi saklıyor bilen birisi var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üzücü ve endişe uyandırıcı bir durum. Bir mekana gizlice doluşup üç kişi poker oynasa mekan basılıp adamlar hapse atılır ama sen bir yasal mı değil mi belirsiz kripto para borsası kurup milletten komisyonlarca para toplayıp her saniye kumar gibi kripto para oynatıp bir gecede tüm kripto ve parayla yok olup kaçsan, bunu modernlik ve medeniyet ve geleceğin teknolojisi olarak gören devletler üç maymunu oynayıp hiç bir şey yapmayacak. Şu olayda bile devletlerin elinin kolunun ne kadar bağlı kurbanların da ne kadar çaresiz kaldığından cesaretle sanıyorum bu borsaların sayısı da, kaçıp yok olanların sayısı da artacaktır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kordexa 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Thodex yıllardır para konusunda sorun çıkardığını görmediğim bir borsa idi



    Yine de bir şey diyemem



    Eğer o lisans olayı falan doğru ise o da garip.



    Ama tam bir çiftlikbank olan başka bir borsa var.. Acayip bir vurgun yapmışa benziyor çünkü şikayetvar. Com da baya yazılmış hakkında... Ama hiç haberi çıkmamış hayret hatta

    ekşi de bile o borsa hakkında anca 4 sayfa yazılmış



    Neyse yerli borsalarda para tutmayı hep riskli gördüm
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gowlet 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerde o çiftçiyle coini kıyaslayan arkadaş?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mekanikk.g 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu ülkede yapılacak en rahat iş dolandırıcılık.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beter olsunlar enayiler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CWaRRioR 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Mion
    Diye haykırdı ciğere uzanamayan kedi.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Poco M2 Reloaded tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 32 dk. Huawei teknolojileriyle donatılan ilk otomobil Çin'de satışa sunuldu 47 dk. Call of Duty: Warzone'un 100 milyon oyuncuyu geçtiği açıklandı 1 sa. Apple önümüzdeki hafta iOS 14.5'i yayınlayacak: Ne gibi yenilikler var? 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kripto para borsasında yeni Tosuncuk olayı mı? Sonraki Oppo uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığını tanıttı: Enco Buds 2 sa. Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon yayın dönemi açıklandı 2 sa. Yeni iPad Pro, PS5 ve Xbox Series'in kontrolcülerini destekleyecek 3 sa. Google, Android uygulamalarında WebView kaynaklı çökme yaşanmaması için sıkı önlemler alacak 3 sa. Android kullanıcıları da Apple AirTag aparatına ulaşabilecek 3 sa. Yeni iPad ve Apple TV'nin tanıtılmasıyla beraber eski modellere zam geldi 4 sa. Google FLoC sistemine tepkiler büyüyor 4 sa. 2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi belli oldu 4 sa. Tesla’ya şok protesto: Şangay fuarı karıştı 4 sa. YouTube'un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids Türkiye'de erişime açıldı! 5 sa. PayPal’ın mobil ödeme hizmeti Venmo’dan kripto para hamlesi 5 sa. Merakla beklenen Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası paylaşıldı 6 sa. Metan ve karbon emisyonlarının kaynaklarını belirlemek için yörüngeye uydu ağı yerleştirilecek 6 sa. Microsoft ve Discord arasındaki görüşmeler sonlandı: Microsoft Discord'u satın almıyor 6 sa. DH ve Amazon iş birliği ile mobil aksesuarlarda geçerli 20 TL indirim kodu 7 sa. RX 6600M AMD’nin sürücüsünde ortay çıktı 8 sa. VESA sahte DisplayHDR 2000 sertifikalarına karşı uyardı 13 sa. DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı 14 sa. Microsoft, Windows 10 için Mağaza uygulamasını güncelliyor 15 sa. Bulmaca oyunu Machinika Museum, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız