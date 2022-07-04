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    FTX patronu batık Bitcoin madenlerini kurtaracak

    FTX borsasının patronu Sam Bankman-Fried, kripto para piyasasında bir çöküş zincirini engellemek adına zorlanan madenleri kurtarmaya yönelik bir plan hazırlıyor. 
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    Bitcoin
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    Kripto para dünyasında yaşanan büyük çöküş iflasları da beraberinde getirdi. Özellikle LUNA skandalı sonrasında Celsius Network ve Voyager Digital iflasın eşiğine geldi. Ayrıca kripto para madencileri de birer birer kepenk kapatıyor. Tam da bu dönemde bir kurtarıcı sahneye çıktı.

    FTX patronu kripto para dünyasını sırtlıyor

    Geçmiş dönemde bazı düşüşlerin arkasındaki isim olarak gösterilse de FTX patronu Sam Bankman-Fried şu sıralarda kurtarıcı rolü üstleniyor. Batmakta olan BlockFi platformuna kredi desteği veren Fried şimdi de kripto para madencilerini kurtaracak.

    Kripto para sektöründe bir iflas zincirinin başlamasını önlemek adına Fried, zorlanan madencileri çatısı altına almayı düşünüyor. Sadece Kuzey Amerika’da kripto para madencilerinin 2-4 milyar dolar arasında borcu olduğu tahmin ediliyor.

    FTX doğrudan madenci satın almak yerine ilgili firmalarla kredi anlaşmaları veya hissedarlık tarzında çözümler planlıyor. Bunun için belirli bir bütçe ayrılacak. Proje ne zaman hayata geçirilecek bir açıklama yapılmadı.

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