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    Anlık Bildirim

    Kripto para kullanıcıları bir yılda yüzde 40 arttı

    Geçen yıl kripto para sahibi olan kişilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. En az bir kere kripto para ticareti yapanların sayısında da önemli artışlar yaşanıyor. 
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    Kripto para dünyasının en zor yılı olarak kabul edilen 2022 geride kalırken, yaşanan olaylar yatırımcıları korkutmamış görünüyor. Geçen yıl kripto para sahibi olan yatırımcıların sayısı zirve yaptı.

    Kripto para piyasalarına ilgi büyüyor

    Crypto.com tarafından yapılan analize göre global kripto para sahibi olan kişilerin sayısı geçen yıl 306 milyondan 425 milyona yükseldi ve yüzde 39 artış yaşadı. Bitcoin sahibi olan kişilerin sayısı 183 milyon ile yüzde 20 artarken, Ethereum sahibi olan sayısı ise 87 milyon ile yüzde 263 arttı.

    Özellikle The Merge güncellemesi sonrasında madencilik sisteminden varlık sahipliği sistemine geçiş yapan Ethereum kripto parası bu sayede büyük ilgi gördü. Yönetimde söz sahibi olmak isteyenlerin Ethereum satın aldığı ve birikim yaptığı görülüyor.

    Daha önce yapılan bir araştırmaya göre de en az bir kere kripto para ticareti yapan kişi sayısı 900 milyon olarak açıklanmıştı. Ülkemizde ise 35 milyon kripto para kullanıcısı bulunuyor. Görünen o ki kripto paralara olan ilgi düşecek gibi değil.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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