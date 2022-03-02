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Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) son günlerde yaklaşık 45 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesi, kripto para piyasasının değerini 2 trilyon doların üzerine çıkardı.

Bilindiği üzere kripto para piyasasının değeri, en son 2021 yılının Ağustos ayında 2 trilyon dolara ulaşmıştı. Tabii ki yaşanan düşüş eğilimleri ile beraber söz konusu piyasanın değeri de geriledi. Ancak son zamanlarda kripto para birimleri yavaş yavaş değer kazanmaya başladı diyebiliriz.

Örnek verecek olursak geçtiğimiz hafta Bitcoin yaklaşık yüzde 14 değerlenirken, Ethereum (ETH) yüzde 12 oranında yükseldi. Bu yükselme ile beraber CoinGecko tarafından elde edilen verilerine göre, kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.

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Kripto para piyasasının 2 trilyon doların üzerine çıkmasında Rusya’daki sermaye kontrollerinin bir etken olduğu düşünülüyor. Analist Alex Kruger, daha önce bu konu ile ilgili olarak verdiği bir röportajda şu şekilde konuştu:

“Talepsiz sermaye kontrolleri fiyat üzerinde bir etki yapmaz. Sermaye kontrolleri, fiyatın talebin nerede olduğuna veya olduğuna bağlı olarak bir tarafa veya diğerine sapacağı anlamına gelir”

Son olarak Bitcoin, şimdilerde yaklaşık 835 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu belirtelim.

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Kripto para piyasanın değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı