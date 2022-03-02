Kripto para piyasanın değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) son günlerde yaklaşık 45 bin dolar seviyelerine kadar yükselmesi, kripto para piyasasının değerini 2 trilyon doların üzerine çıkardı.
Bilindiği üzere kripto para piyasasının değeri, en son 2021 yılının Ağustos ayında 2 trilyon dolara ulaşmıştı. Tabii ki yaşanan düşüş eğilimleri ile beraber söz konusu piyasanın değeri de geriledi. Ancak son zamanlarda kripto para birimleri yavaş yavaş değer kazanmaya başladı diyebiliriz.
Örnek verecek olursak geçtiğimiz hafta Bitcoin yaklaşık yüzde 14 değerlenirken, Ethereum (ETH) yüzde 12 oranında yükseldi. Bu yükselme ile beraber CoinGecko tarafından elde edilen verilerine göre, kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.
Kripto para piyasasının 2 trilyon doların üzerine çıkmasında Rusya’daki sermaye kontrollerinin bir etken olduğu düşünülüyor. Analist Alex Kruger, daha önce bu konu ile ilgili olarak verdiği bir röportajda şu şekilde konuştu:
“Talepsiz sermaye kontrolleri fiyat üzerinde bir etki yapmaz. Sermaye kontrolleri, fiyatın talebin nerede olduğuna veya olduğuna bağlı olarak bir tarafa veya diğerine sapacağı anlamına gelir”
Son olarak Bitcoin, şimdilerde yaklaşık 835 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..