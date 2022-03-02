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    Coinbase, Rusları engellememe kararının nedenini açıkladı

    ABD'li kripto para borsası Coinbase, Rus kullanıcıların cüzdanlarını erişiminin engellenmesi konusundaki talebe uymayacağını duyurdu. Bunun gerekçesini de açıkladı
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    Kripto Borsası Coinbase, Rus Kullanıcıları Engellemeyecek
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    Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Rus kullanıcıların adreslerini engellemek için tüm büyük kripto para borsalarına çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya kripto para borsası Coinbase tarafından da yanıt gecikmedi. 

    Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, taraflar bazı şirketlere de taleplerde bulunmaya devam ediyor. Talepte bulunulan borsalardan biri olan Coinbase, Ukrayna hükümetinin talebini karşılamayı reddeden kripto borsaları arasına katıldı.

    Coinbase tüm Rus kullanıcıların yasaklanmasına yönelik talebe uymayacağını, bu durumun sıradan Rus vatandaşlarını cezalandıracağını söyledi.

    Şirketten bir sözcü Decrypt‘e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

    “Tek taraflı ve tam bir yasak, hükümetlerinin demokratik bir komşuya karşı saldırganlığının bir sonucu olarak tarihi para istikrarsızlaşmasına katlanan sıradan Rus vatandaşlarını cezalandıracaktır”

    Ayrıca hatırlatmak gerekirse kripto borsası Kraken CEO’su Jesse Powell da konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yapmıştı:

     “Misyonumuz, herhangi bir hükümet veya siyasi grubunkinden daha çok bireysel ihtiyaçlara odaklanarak daha iyi hizmet ediyor. Halkın Parası, insanlar için bir çıkış stratejisi, savaş için değil, barış için bir silahtır” diyerek, çağrıyı reddetmişti.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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