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    Kripto para sektörü 2022'de 650 milyar dolardan fazla kaybetti

    Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) raporuna göre kripto para sektörü 2022 yılında 650 milyar dolar kayıp yaşadı.                                                 
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    Kripto para sektörü 2022'de 650 milyar dolardan fazla kaybetti Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yakın tarihli bir raporu, kripto sektörünün geçen yıl piyasayı sarsan iki büyük skandalın ardından 650 milyar dolardan fazla kaybettiğini ortaya koydu. "Kripto Şokları ve Perakende Kayıpları" başlıklı rapor, yatırımcıların skandallar sırasında ve sonrasında alım satım davranışlarını, karlarını ve kayıplarını ve kripto piyasası kargaşasının daha geniş finansal sistemdeki etkilerini açıkladı.

    BIS tarafından hazırlanan raporda, FTX’in iflas etmesiyle ve Terra krizinin etkisiyle milyarlarca dolarlık düşüşlere maruz kalan kripto endüstrisi irdelendi. BIS, bu iki büyük çöküşün ardından, 2022 yılında kripto sektörünün 650 milyar dolardan fazla kaybettiğini bildirdi. Sadece FTX’in iflasında, bir milyondan fazla kripto yatırımcısı olumsuz anlamda etkilenmişti.

    BIS ayrıca, yatırımcılar portföylerini ayarlamaya çalıştıkça geçen yıl kripto ticaret platformlarında günlük kullanıcı etkinliğinin arttığını tespit etti. Stres altındaki token’lardan uzaklaşmaya çalıştılar. 

    BIS’e göre, Mayıs ayında 40 milyar dolarlık Terra ekosisteminin çökmesi, piyasadan 450 milyar dolardan fazla parayı buharlaştırdı. Yaklaşık altı ay sonra gerçekleşen FTX iflası da piyasadan 200 milyar dolardan fazla parayı buharlaştırdı.

    Büyük yatırımcılar varlıklarını satarken, orta ölçekli yatırımcılar ve perakende yatırımcılar dip satın alarak Bitcoin pozisyonlarını artırdı. BIS’e göre; balinalar muhtemelen daha küçük sahiplerin pahasına para kazandı. 

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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