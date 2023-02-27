Tam Boyutta Gör Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yakın tarihli bir raporu, kripto sektörünün geçen yıl piyasayı sarsan iki büyük skandalın ardından 650 milyar dolardan fazla kaybettiğini ortaya koydu. "Kripto Şokları ve Perakende Kayıpları" başlıklı rapor, yatırımcıların skandallar sırasında ve sonrasında alım satım davranışlarını, karlarını ve kayıplarını ve kripto piyasası kargaşasının daha geniş finansal sistemdeki etkilerini açıkladı.

BIS tarafından hazırlanan raporda, FTX’in iflas etmesiyle ve Terra krizinin etkisiyle milyarlarca dolarlık düşüşlere maruz kalan kripto endüstrisi irdelendi. BIS, bu iki büyük çöküşün ardından, 2022 yılında kripto sektörünün 650 milyar dolardan fazla kaybettiğini bildirdi. Sadece FTX’in iflasında, bir milyondan fazla kripto yatırımcısı olumsuz anlamda etkilenmişti.

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BIS ayrıca, yatırımcılar portföylerini ayarlamaya çalıştıkça geçen yıl kripto ticaret platformlarında günlük kullanıcı etkinliğinin arttığını tespit etti. Stres altındaki token’lardan uzaklaşmaya çalıştılar.

BIS’e göre, Mayıs ayında 40 milyar dolarlık Terra ekosisteminin çökmesi, piyasadan 450 milyar dolardan fazla parayı buharlaştırdı. Yaklaşık altı ay sonra gerçekleşen FTX iflası da piyasadan 200 milyar dolardan fazla parayı buharlaştırdı.

Büyük yatırımcılar varlıklarını satarken, orta ölçekli yatırımcılar ve perakende yatırımcılar dip satın alarak Bitcoin pozisyonlarını artırdı. BIS’e göre; balinalar muhtemelen daha küçük sahiplerin pahasına para kazandı.

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Kripto para sektörü 2022'de 650 milyar dolardan fazla kaybetti