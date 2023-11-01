Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralara el atıyor

Tam Boyutta Gör Ülkemizde birkaç yıldır kripto paralara uygulanacak vergiler konuşuluyor. 2024 hükümet planları arasında yer alan kripto paralara vergi tek konu değil. Tüm dünyada gündemde olan kara para aklama ve ambargo konusu da baş ağrıtıyor. Finansal Görev Gücü – FATF bu konuda Türkiye’yi sürekli uyarıyor.

Kripto paralara büyük kıskaç

FATF global finans sistemini korumak için G7 ülkeleri tarafından hayata geçirilmiş bir yapı. Yapı 2019 yılında kitle imha silahları ve terörizmle ilişkili hesapların dondurulması gibi konularda yetersiz kalan Türkiye’yi uyarmış, 2021 yılında da gri listeye almıştı.

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Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemi ile birlikte FATF tarafından belirlenen 40 standardı karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, 39 standartta başarıya ulaştı. Sadece kripto paralar ile ilgili düzenleme kaldı.

Kripto paralara verginin yanında global olarak kara listeye alınmış kişilerin borsalara erişememesi, Türk kullanıcılar ile birebir kripto para alışverişi yapamaması, kripto para borsalarının düzenlenmesi gibi adımların da atılması gerekiyor. Mehmet Şimşek hızlı bir şekilde Meclise kanun teklifi sunacaklarını açıkladı. Bu bakımdan en geç yeni yılın ilk aylarında vergi konusu ve borsa düzenlemelerinin hayata geçirilmiş olması bekleniyor.

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