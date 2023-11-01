Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralara el atıyor

    Kripto paralara uygulanacak vergilerin yanında kara listedeki ve ambargo altındaki kişilerin erişimini de yasaklayacak bir dizi tedbirin hayata geçirilmesi bekleniyor.

    Kripto para Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde birkaç yıldır kripto paralara uygulanacak vergiler konuşuluyor. 2024 hükümet planları arasında yer alan kripto paralara vergi tek konu değil. Tüm dünyada gündemde olan kara para aklama ve ambargo konusu da baş ağrıtıyor. Finansal Görev Gücü – FATF bu konuda Türkiye’yi sürekli uyarıyor.

    Kripto paralara büyük kıskaç

    FATF global finans sistemini korumak için G7 ülkeleri tarafından hayata geçirilmiş bir yapı. Yapı 2019 yılında kitle imha silahları ve terörizmle ilişkili hesapların dondurulması gibi konularda yetersiz kalan Türkiye’yi uyarmış, 2021 yılında da gri listeye almıştı.

    Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemi ile birlikte FATF tarafından belirlenen 40 standardı karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, 39 standartta başarıya ulaştı. Sadece kripto paralar ile ilgili düzenleme kaldı.

    Kripto paralara verginin yanında global olarak kara listeye alınmış kişilerin borsalara erişememesi, Türk kullanıcılar ile birebir kripto para alışverişi yapamaması, kripto para borsalarının düzenlenmesi gibi adımların da atılması gerekiyor. Mehmet Şimşek hızlı bir şekilde Meclise kanun teklifi sunacaklarını açıkladı. Bu bakımdan en geç yeni yılın ilk aylarında vergi konusu ve borsa düzenlemelerinin hayata geçirilmiş olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vücutta uzun siyah kıl çıkması monster anime konusu sinyal gücü ve sinyal kalitesi nedir lpg göstergesi yanlış gösteriyor uydu splitter ne işe yarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız