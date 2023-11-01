Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralara el atıyor

Kripto paralara büyük kıskaç
FATF global finans sistemini korumak için G7 ülkeleri tarafından hayata geçirilmiş bir yapı. Yapı 2019 yılında kitle imha silahları ve terörizmle ilişkili hesapların dondurulması gibi konularda yetersiz kalan Türkiye’yi uyarmış, 2021 yılında da gri listeye almıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemi ile birlikte FATF tarafından belirlenen 40 standardı karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, 39 standartta başarıya ulaştı. Sadece kripto paralar ile ilgili düzenleme kaldı.
Kripto paralara verginin yanında global olarak kara listeye alınmış kişilerin borsalara erişememesi, Türk kullanıcılar ile birebir kripto para alışverişi yapamaması, kripto para borsalarının düzenlenmesi gibi adımların da atılması gerekiyor. Mehmet Şimşek hızlı bir şekilde Meclise kanun teklifi sunacaklarını açıkladı. Bu bakımdan en geç yeni yılın ilk aylarında vergi konusu ve borsa düzenlemelerinin hayata geçirilmiş olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.