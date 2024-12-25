Kripto para borsalarında varlık transferlerinde yeni dönem

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde kripto para kullanımının Avrupa ortalamalarının üzerine çıkması ile yasal düzenlemeler de gerekli hale geldi. Gri listeden çıkmak için yapılan düzenlemelerin ardından SPK da lisans için borsalara yönelik yeni bir düzenleme başlattı. Bir yandan da ulusal para akışında küçük revizyonlar yapılıyor.

Kripto borsalarında varlık transferi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bugüne kadar kripto varlık hizmet sağlayıcılarının varlık transferlerinde kimlik tespiti yapma zorunluluğu yoktu.

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25 Aralık tarihli Resmi Gazete’nin ilgili hükmü gereği bundan sonra 15 bin TL ve üzerindeki varlık transferlerinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kimlik tespiti yapması zorunlu hale geldi. Bu meblağın altındaki transferler için bir yükümlülük bulunmuyor.

Zaten kripto para borsalarında varlık transferi veya banka transferi yapmak için KYC doğrulaması genelde isteniyordu. İstemeyen sağlayıcıların da bu madde gereğince istemesi ve transferin gerçek faydalanıcısını ortaya çıkarması gerekiyor.

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Kripto varlık transferinde kimlik tespiti