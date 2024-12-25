Kripto para borsalarında varlık transferlerinde yeni dönem

Kripto borsalarında varlık transferi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bugüne kadar kripto varlık hizmet sağlayıcılarının varlık transferlerinde kimlik tespiti yapma zorunluluğu yoktu.
25 Aralık tarihli Resmi Gazete’nin ilgili hükmü gereği bundan sonra 15 bin TL ve üzerindeki varlık transferlerinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kimlik tespiti yapması zorunlu hale geldi. Bu meblağın altındaki transferler için bir yükümlülük bulunmuyor.
Zaten kripto para borsalarında varlık transferi veya banka transferi yapmak için KYC doğrulaması genelde isteniyordu. İstemeyen sağlayıcıların da bu madde gereğince istemesi ve transferin gerçek faydalanıcısını ortaya çıkarması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.