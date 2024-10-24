KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı

Hız sabitleyici, çarpışma uyarısı, fren desteği ve dahası
KTM bunların yanı sıra anahtarsız çalıştırma, yakıt kapağı ve bagaj kilitleme sistemi, 8.8 inçlik renkli TFT dokunmatik ekran, KTMconnect mobil uygulama bağlantısı, lastik basıncı izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler de sunuyor. Yeni elektronik mimari sayesinde KTM, ota güncellemeleri de sunacak. 32 GB ve 3 GB RAM'e sahip olan sistemde GPS, eSIM, Wifi, Bluetooth ve Android otomotiv işletim sistemi bulunuyor.
Rakiplerinden Ducati Multistrada V4 ve BMW R 1300 GS gibi modeller bazı benzer özellikler sunsa da, KTM'nin bu modeli çok daha geniş bir teknoloji yelpazesi ile öne çıkıyor. KTM, henüz 2025 model 1390 Super Adventure S Evo’nun fiyatını açıklamadı ancak önceki model ile benzer bir fiyata (24 bin dolar civarı) sahip olması bekleniyor. 2024 modelin Türkiye fiyatının 1 milyon 116 bin 500 TL seviyesinde olduğunu da belirtelim.
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu