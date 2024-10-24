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    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı

    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosikleti üretti. 2025 model 1390 Super Adventure S Evo modeli premium touring segmentine oldukça zengin yeni teknolojiler getiriyor.
    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı Tam Boyutta Gör
    KTM, 2025 yılında tanıtmayı planladığı 1390 Super Adventure S Evo modeliyle motosiklet dünyasında teknolojiyi yeni bir seviyeye taşıyor. Özellikle uzun yolculuklar ve maceralar için geliştirilen motosiklet, sunduğu yüksek tork, büyük yakıt tankı ve özenle seçilmiş parçalarıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl farkını, kullanıcı konforunu ve sürüş kolaylığını maksimum düzeye çıkaran teknolojik yenilikleriyle yaratıyor.

    Hem otomatik hem manuel

    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı Tam Boyutta Gör
    Bu modelde ilk kez kullanılan "Otomatikleştirilmiş Manuel Şanzıman" (AMT) sistemi, sürücünün manuel vites değiştirme ile tamamen otomatik sürüş arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Bu sistem, motor devri, tork, eğim açısı ve hızlanma gibi birçok parametreyi analiz ederek vites geçişlerini sadece 50 milisaniyede gerçekleştiriyor. Ayrıca, sürücü dilediği zaman manuel vites moduna geri dönebiliyor. Bu noktada bile sadece gazı kapatarak vites düşürme işlemi otomatik olarak yapılabiliyor.
    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı Tam Boyutta Gör
    Bu yenilikçi şanzıman, 1350 cc'lik motorla eşleştirildiğinde 170 beygir gücü ve 145 Nm tork üretiyor; bu da hem asfalt hem de arazi sürüşlerinde yeterli performansı sürücünün ellerine veriyor.
    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı Tam Boyutta Gör
    Premium touring segmentindeki 1390 Super Adventure S Evo süspansiyon teknolojisi açısından da en ileri seviyede. WP marka yarı aktif süspansiyon sistemi, yol durumu ve sürücü girdilerine göre amortisörleri ayarlayarak konforu en üst düzeye çıkarıyor. Sürücü, dört farklı sürüş modundan birini seçerek süspansiyon ayarlarını değiştirebiliyor. KTM, Suspension Pro paketi ile daha fazla seçenek de sunacak.

    Hız sabitleyici, çarpışma uyarısı, fren desteği ve dahası

    KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafına geçtiğimizde ise KTM, bu modelinde beşinci nesil Bosch radar sistemine yer veriyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) gibi radar destekli sürüş asistanlarını standart hale getiren sistem, hız sabitlemenin ötesine geçerek fren desteği, çarpışma uyarısı, takip mesafesi uyarısı gibi ekstra güvenlik önlemleri sunuyor. Ayrıca, "Grup Sürüş Asistanı" sayesinde konvoy halinde sürüş yapan kullanıcıların hızları otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca ABS ve çekiş kontrolü gibi standart özellikler de araçta bulunuyor. ACC Stop & Go özelliği ile ise öndeki araç takip ediliyor. Araç durunca S Evo da güvenli mesafede duruyor ve araç hareket ettiğinde tekrar hareket etmeye başlıyor.

    KTM bunların yanı sıra anahtarsız çalıştırma, yakıt kapağı ve bagaj kilitleme sistemi, 8.8 inçlik renkli TFT dokunmatik ekran, KTMconnect mobil uygulama bağlantısı, lastik basıncı izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler de sunuyor. Yeni elektronik mimari sayesinde KTM, ota güncellemeleri de sunacak. 32 GB ve 3 GB RAM'e sahip olan sistemde GPS, eSIM, Wifi, Bluetooth ve Android otomotiv işletim sistemi bulunuyor.

    Rakiplerinden Ducati Multistrada V4 ve BMW R 1300 GS gibi modeller bazı benzer özellikler sunsa da, KTM'nin bu modeli çok daha geniş bir teknoloji yelpazesi ile öne çıkıyor. KTM, henüz 2025 model 1390 Super Adventure S Evo’nun fiyatını açıklamadı ancak önceki model ile benzer bir fiyata (24 bin dolar civarı) sahip olması bekleniyor. 2024 modelin Türkiye fiyatının 1 milyon 116 bin 500 TL seviyesinde olduğunu da belirtelim.

    Kaynakça https://press.ktm.com/news-next-level-crazy-more-is-more-introducing-the-2025-ktm-1390-super-adventure-s-evo?id=207065&menueid=3050&l=international https://newatlas.com/motorcycles/ktm-2025-1390-super-adventure-s-evo/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 15 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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