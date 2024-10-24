KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı

Tam Boyutta Gör KTM, 2025 yılında tanıtmayı planladığı 1390 Super Adventure S Evo modeliyle motosiklet dünyasında teknolojiyi yeni bir seviyeye taşıyor. Özellikle uzun yolculuklar ve maceralar için geliştirilen motosiklet, sunduğu yüksek tork, büyük yakıt tankı ve özenle seçilmiş parçalarıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl farkını, kullanıcı konforunu ve sürüş kolaylığını maksimum düzeye çıkaran teknolojik yenilikleriyle yaratıyor.

Hem otomatik hem manuel

Tam Boyutta Gör Bu modelde ilk kez kullanılan "Otomatikleştirilmiş Manuel Şanzıman" (AMT) sistemi, sürücünün manuel vites değiştirme ile tamamen otomatik sürüş arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Bu sistem, motor devri, tork, eğim açısı ve hızlanma gibi birçok parametreyi analiz ederek vites geçişlerini sadece 50 milisaniyede gerçekleştiriyor. Ayrıca, sürücü dilediği zaman manuel vites moduna geri dönebiliyor. Bu noktada bile sadece gazı kapatarak vites düşürme işlemi otomatik olarak yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yenilikçi şanzıman, 1350 cc'lik motorla eşleştirildiğinde 170 beygir gücü ve 145 Nm tork üretiyor; bu da hem asfalt hem de arazi sürüşlerinde yeterli performansı sürücünün ellerine veriyor.

Tam Boyutta Gör Premium touring segmentindeki 1390 Super Adventure S Evo süspansiyon teknolojisi açısından da en ileri seviyede. WP marka yarı aktif süspansiyon sistemi, yol durumu ve sürücü girdilerine göre amortisörleri ayarlayarak konforu en üst düzeye çıkarıyor. Sürücü, dört farklı sürüş modundan birini seçerek süspansiyon ayarlarını değiştirebiliyor. KTM, Suspension Pro paketi ile daha fazla seçenek de sunacak.

Hız sabitleyici, çarpışma uyarısı, fren desteği ve dahası

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafına geçtiğimizde ise KTM, bu modelinde beşinci nesil Bosch radar sistemine yer veriyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) gibi radar destekli sürüş asistanlarını standart hale getiren sistem, hız sabitlemenin ötesine geçerek fren desteği, çarpışma uyarısı, takip mesafesi uyarısı gibi ekstra güvenlik önlemleri sunuyor. Ayrıca, "Grup Sürüş Asistanı" sayesinde konvoy halinde sürüş yapan kullanıcıların hızları otomatik olarak ayarlanıyor. Ayrıca ABS ve çekiş kontrolü gibi standart özellikler de araçta bulunuyor. ACC Stop & Go özelliği ile ise öndeki araç takip ediliyor. Araç durunca S Evo da güvenli mesafede duruyor ve araç hareket ettiğinde tekrar hareket etmeye başlıyor.

KTM bunların yanı sıra anahtarsız çalıştırma, yakıt kapağı ve bagaj kilitleme sistemi, 8.8 inçlik renkli TFT dokunmatik ekran, KTMconnect mobil uygulama bağlantısı, lastik basıncı izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler de sunuyor. Yeni elektronik mimari sayesinde KTM, ota güncellemeleri de sunacak. 32 GB ve 3 GB RAM'e sahip olan sistemde GPS, eSIM, Wifi, Bluetooth ve Android otomotiv işletim sistemi bulunuyor.

Rakiplerinden Ducati Multistrada V4 ve BMW R 1300 GS gibi modeller bazı benzer özellikler sunsa da, KTM'nin bu modeli çok daha geniş bir teknoloji yelpazesi ile öne çıkıyor. KTM, henüz 2025 model 1390 Super Adventure S Evo’nun fiyatını açıklamadı ancak önceki model ile benzer bir fiyata (24 bin dolar civarı) sahip olması bekleniyor. 2024 modelin Türkiye fiyatının 1 milyon 116 bin 500 TL seviyesinde olduğunu da belirtelim.

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KTM, şimdiye kadarki en teknolojik motosiklete imza attı