Kuantum teknolojisi tıpkı yapay zeka gibi bir kırılma noktasına yaklaşıyor

Dünyanın ilk özel kuantum kod çözücü çipi geliştirildi
Riverlane, kuantum bilgisayarların en büyük engellerinden biri olan hata düzeltme konusunda önemli bir adım atmış durumda. Şirket, dünyanın ilk özel kuantum kod çözücü çipini geliştirdi. Bu çip, kuantum bilgisayarların karşılaştığı hataları tespit edip düzeltebiliyor. Eski Google Quantum AI lideri John Martinis'e göre, bu tür hata düzeltme yöntemleri, kuantum bilgisayarların potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için kritik öneme sahip.
Kuantum bilgisayarların en büyük avantajlarından biri, diğer kuantum sistemlerini (yani atomlar, parçacıklar ve moleküller arası etkileşimler gibi) simüle edebilme yetenekleri. Bu yetenek, yeni nesil ilaçların keşfi ve küresel CO2 emisyonlarının yüzde 2'sini oluşturan gübre endüstrisinin verimliliğini artırma gibi alanlarda devrim yaratabilir. Ayrıca, kuantum bilgisayarlar, daha verimli bataryalar geliştirilmesi gibi iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip yeniliklere de kapı aralayabilir.
Ancak kuantum bilgisayarların bu potansiyelini gerçekleştirebilmesi için hâlâ aşılması gereken önemli zorluklar var. Kübitler, çevresel gürültüden kaynaklanan hatalara karşı son derece hassas. Bu nedenle, bu hataları düzeltmek, kuantum bilgisayarların kullanımını genişletmek için hayati önem taşıyor. Teknoloji devleri Google, IBM, Microsoft ve Amazon, bu hataları azaltmak ve kuantum bilgisayarları daha güvenilir hale getirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Günümüz kuantum bilgisayarlarının hatalara boğulmadan önce yalnızca yaklaşık 1.000 işlem gerçekleştirebildiğine dikkat çekiliyor.
Tüm şifreler kırılabilir
Kuantum bilişimdeki bu ilerlemeler, kuantum bilgisayarların kriptografi alanında da devrim yaratabileceği ve mevcut tüm şifreleme yöntemlerini kırabileceği anlamına geliyor. Bu durum haliyle düzenleyicileri harekete geçmeye zorluyor. Brierley, bu yeni teknolojinin potansiyel etkilerini anlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Brierley, yapay zekadan öğrendiğimiz dersleri kuantum bilgisayarlar için de uygulamamamız ve bu teknolojinin sürprizlerine hazırlıklı olarak sonuçlarını erkenden düşünmemiz gerektiğini söylüyor. Brierley ayrıca kuantum bilişiminin çok önemli bir teknoloji olduğunu ve hiçbir ülkenin ikinci olmak istemeyeceği bir şey olduğuna dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.