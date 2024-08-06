Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka robot şirketi Figure AI, ikinci nesil insansı robotu Figure 02'yi tüm detaylarıyla tanıttı. Firma, zaten birkaç gün önce robotun duyurusunu gerçekleştirmiş ancak spesifik detaylarını paylaşmamıştı. Şirketten yapılan açıklamada “en yüksek performanslı insansı robot” olarak tanımlanan Figure 02’nin aynı zamanda BMW’nin fabrikasında çalıştığının da altı çizildi.

Karşınızda Figure 02

Figure'ün robotu, ticari uygulamalarda ve yakın gelecekte evlerde çok çeşitli görevleri yerine getirmek için insan formunun el becerisini gelişmiş yapay zeka ile bir araya getiriyor. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız üzere Figure AI ve yapay zeka şirketi OpenAI arasında bir ortaklık kurulmuştu. Hatta ortaklık kapsamında önceki versiyon Figure 01, insan gibi konuşabiliyordu.

Figure 02 ise önceki versiyonda olan eksiklikleri ortadan kaldıran ve revizyon. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetti.

Tam Boyutta Gör Figure 02, OpenAI ile ortaklaşa eğitilen özel yapay zeka modellerine bağlı yerleşik mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla insanlarla doğal dilde konuşma yeteneğine sahip. Robotta aynı zamanda 6 adet RGB fonksiyonlu yerleşik kameraları ile sağduyulu görsel muhakeme elde etmesini mümkün kılan bir görüş dili modeli de bulunuyor. Donanım tarafında ise yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağlayan 2,25 KWh özel batarya paketi bulunuyor.

Türkiye’de yapay zekalı insansı robot geliştirildi 4 gün önce eklendi

Robotun en ciddi gelişim gösterdiği donanımı ise elleri. İnsan ölçeğindeki en yeni eller, çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesi ve insana eşdeğer kavrama gücü ile desteklenmiş durumda. Tüm yazılım ve donanımın yönetilmesi için ise önceki nesle kıyasla yerleşik olarak 3 kat daha fazla hesaplama ve yapay zeka çıkarımına sahip CPU ve GPU kullanılıyor. Bu donanım gücü robotun gerçek dünyadaki yapay zeka görevlerinin tamamen otonom olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Figure 02 kısa süre önce bu yeni yeteneklerini BMW Manufacturing'de test etti ve burada yapay zeka veri toplama ve kullanım durumu eğitimi gerçekleştirdi. Firmanın robotları BMW’nin fabrikalarında test edilmeye devam ediyor.

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Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor