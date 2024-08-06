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    Anlık Bildirim

    Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor

    Yapay zeka robot şirketi Figure, ikinci nesil insansı robotu Figure 02'yi tanıttı. Firma, gelişmiş insansısı Figure 02'nin aynı zamanda BMW’nin fabrikasında çalıştığını da açıkladı.
    Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka robot şirketi Figure AI, ikinci nesil insansı robotu Figure 02'yi tüm detaylarıyla tanıttı. Firma, zaten birkaç gün önce robotun duyurusunu gerçekleştirmiş ancak spesifik detaylarını paylaşmamıştı. Şirketten yapılan açıklamada “en yüksek performanslı insansı robot” olarak tanımlanan Figure 02’nin aynı zamanda BMW’nin fabrikasında çalıştığının da altı çizildi.

    Karşınızda Figure 02

    Figure'ün robotu, ticari uygulamalarda ve yakın gelecekte evlerde çok çeşitli görevleri yerine getirmek için insan formunun el becerisini gelişmiş yapay zeka ile bir araya getiriyor. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız üzere Figure AI ve yapay zeka şirketi OpenAI arasında bir ortaklık kurulmuştu. Hatta ortaklık kapsamında önceki versiyon Figure 01, insan gibi konuşabiliyordu.

    Figure 02 ise önceki versiyonda olan eksiklikleri ortadan kaldıran ve revizyon. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetti.

    Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Figure 02, OpenAI ile ortaklaşa eğitilen özel yapay zeka modellerine bağlı yerleşik mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla insanlarla doğal dilde konuşma yeteneğine sahip. Robotta aynı zamanda 6 adet RGB fonksiyonlu yerleşik kameraları ile sağduyulu görsel muhakeme elde etmesini mümkün kılan bir görüş dili modeli de bulunuyor. Donanım tarafında ise yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağlayan 2,25 KWh özel batarya paketi bulunuyor.

     

    Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Figure 01

    Robotun en ciddi gelişim gösterdiği donanımı ise elleri. İnsan ölçeğindeki en yeni eller, çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesi ve insana eşdeğer kavrama gücü ile desteklenmiş durumda. Tüm yazılım ve donanımın yönetilmesi için ise önceki nesle kıyasla yerleşik olarak 3 kat daha fazla hesaplama ve yapay zeka çıkarımına sahip CPU ve GPU kullanılıyor. Bu donanım gücü robotun gerçek dünyadaki yapay zeka görevlerinin tamamen otonom olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

    Figure 02 kısa süre önce bu yeni yeteneklerini BMW Manufacturing'de test etti ve burada yapay zeka veri toplama ve kullanım durumu eğitimi gerçekleştirdi. Firmanın robotları BMW’nin fabrikalarında test edilmeye devam ediyor.

    Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/figure-unveils-figure-02-its-second-generation-humanoid-setting-new-standards-in-ai-and-robotics-302214889.html https://www.figure.ai/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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