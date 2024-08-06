Figure, yeni nesil insansı robotunu duyurdu: BMW’de çalışıyor

Karşınızda Figure 02
Figure'ün robotu, ticari uygulamalarda ve yakın gelecekte evlerde çok çeşitli görevleri yerine getirmek için insan formunun el becerisini gelişmiş yapay zeka ile bir araya getiriyor. Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız üzere Figure AI ve yapay zeka şirketi OpenAI arasında bir ortaklık kurulmuştu. Hatta ortaklık kapsamında önceki versiyon Figure 01, insan gibi konuşabiliyordu.
Figure 02 ise önceki versiyonda olan eksiklikleri ortadan kaldıran ve revizyon. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetti.
Robotun en ciddi gelişim gösterdiği donanımı ise elleri. İnsan ölçeğindeki en yeni eller, çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesi ve insana eşdeğer kavrama gücü ile desteklenmiş durumda. Tüm yazılım ve donanımın yönetilmesi için ise önceki nesle kıyasla yerleşik olarak 3 kat daha fazla hesaplama ve yapay zeka çıkarımına sahip CPU ve GPU kullanılıyor. Bu donanım gücü robotun gerçek dünyadaki yapay zeka görevlerinin tamamen otonom olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Figure 02 kısa süre önce bu yeni yeteneklerini BMW Manufacturing'de test etti ve burada yapay zeka veri toplama ve kullanım durumu eğitimi gerçekleştirdi. Firmanın robotları BMW’nin fabrikalarında test edilmeye devam ediyor.Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/figure-unveils-figure-02-its-second-generation-humanoid-setting-new-standards-in-ai-and-robotics-302214889.html https://www.figure.ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.