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    Akıllı saatler için dünyanın en küçük hoparlörü tanıtıldı

    xMEMS Labs, özellikle bileğe takılan giyilebilir cihazlar için tasarlanmış dünyanın en ince hoparlörünü tanıttı. Sycamore-W isimli hoparlör, yalnızca 1 mm kalınlığa ve 150 mg ağırlığa sahip.

    Akıllı saatler için dünyanın en küçük hoparlörü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya merkezli xMEMS Labs, özellikle bileğe takılan giyilebilir cihazlar için tasarlanmış dünyanın en ince hoparlörünü tanıttı. Sycamore-W isimli hoparlör, yalnızca 1 mm kalınlığa, 2 mm uzunluğa ve 150 mg ağırlığa sahip. Şirket, hoparlörün akıllı saatlerde kullanılan standart hoparlörlerden yaklaşık %70 daha küçük olduğunu söylüyor. 

    Akıllı saatler ve bileklikler için ağırlık ve hacim büyük önem taşıdığından,  xMEMS Labs'ın yeni hoparlörünün akıllı saat üreticilerinin ilgisini çekeceği kesin.

    Akıllı saatler için dünyanın en küçük hoparlörü tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Katı hal teknolojisini kullanıyor

    Katı hal teknolojisine sahip olan mikro hoparlör, ses dalgaları üreten bir silikon zarı uyarmak için ince film piezo aktüatörleri kullanarak çalışıyor. Şirket, bu tasarımın küçük boyutlu dinamik sürücülere kıyasla daha az iç hacim gerektirdiğini, buna rağmen benzer bir orta-bas tepkisi sunduğunu ve aynı zamanda yüksek frekanslarda da daha yüksek performans sağladığını iddia ediyor.

    Katı hal tasarımının dayanıklılığı da arttırdığı belirtiliyor. 10.000 g'ye kadar darbeye dayanabilen hoparlör, IP58 standartlarına göre toz girişine karşı bileşen düzeyinde koruma da sunuyor.

    xMEMS, Sycamore-W için seri üretime 2026'nın ikinci çeyreğinde başlamayı planlıyor. Şirket, akıllı gözlükler, açık kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar için orijinal Sycamore hoparlörlerini üretmeye devam edecek, ancak önümüzdeki aylarda daha spesifik uygulamalar için daha fazla model duyuracak.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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