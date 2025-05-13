Akıllı saatler için dünyanın en küçük hoparlörü tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Kaliforniya merkezli xMEMS Labs, özellikle bileğe takılan giyilebilir cihazlar için tasarlanmış dünyanın en ince hoparlörünü tanıttı. Sycamore-W isimli hoparlör, yalnızca 1 mm kalınlığa, 2 mm uzunluğa ve 150 mg ağırlığa sahip. Şirket, hoparlörün akıllı saatlerde kullanılan standart hoparlörlerden yaklaşık %70 daha küçük olduğunu söylüyor.

Akıllı saatler ve bileklikler için ağırlık ve hacim büyük önem taşıdığından, xMEMS Labs'ın yeni hoparlörünün akıllı saat üreticilerinin ilgisini çekeceği kesin.

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Katı hal teknolojisini kullanıyor

Katı hal teknolojisine sahip olan mikro hoparlör, ses dalgaları üreten bir silikon zarı uyarmak için ince film piezo aktüatörleri kullanarak çalışıyor. Şirket, bu tasarımın küçük boyutlu dinamik sürücülere kıyasla daha az iç hacim gerektirdiğini, buna rağmen benzer bir orta-bas tepkisi sunduğunu ve aynı zamanda yüksek frekanslarda da daha yüksek performans sağladığını iddia ediyor.

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Katı hal tasarımının dayanıklılığı da arttırdığı belirtiliyor. 10.000 g'ye kadar darbeye dayanabilen hoparlör, IP58 standartlarına göre toz girişine karşı bileşen düzeyinde koruma da sunuyor.

xMEMS, Sycamore-W için seri üretime 2026'nın ikinci çeyreğinde başlamayı planlıyor. Şirket, akıllı gözlükler, açık kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar için orijinal Sycamore hoparlörlerini üretmeye devam edecek, ancak önümüzdeki aylarda daha spesifik uygulamalar için daha fazla model duyuracak.

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