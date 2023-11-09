JBL Tune kulaklık serisi 4 yeni modelini daha Türkiye’ye getirdi

Kulaklık ve hoparlör denilince akla ilk gelen markalardan JBL, Türkiye’de en çok tercih edilen kulak üstü Tune serisini 4 yeni ürün ile güncelledi. Yeni kulaklıklar 76 saati bulan artırılmış pil kapasitesi, çoklu bağlantı ve sesli asistan desteği gibi farklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

JBL Tune 570BT, Tune 670BT NC, Tune720BT ve Tune 770BT NC kulaklıklar

JBL Tune 570BT kulaklık modeli 160 gramlık hafif ve katlanabilir tasarımıyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Bluetooth 5.0 ile farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık 40 saate kadar pil ömrüne sahip. Batarya 2 saatte tam dolarken 5 dakika hızlı şarj ile 2 saat süre sağlayabiliyor. JBL imzası taşıyan Pure Bass teknolojisi barındıran JBL Tune 570BT 1,690 TL’lik fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

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JBL Tune 670BT NC modeli adaptif gürültü engelleyici özelliği ile farklılaşıyor. 70 saate varan kullanım süresi ile rekor kıran kulaklık 5 dakika hızlı şarjla 3 saat ekstra kullanım sunuyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile aynı anda farklı cihazlara bağlanabilen kulaklık 3.990 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

JBL Tune 720BT modeli 76 saate varan kullanım süresi yanında kulağı saran yapısıyla fiziksel olarak dış gürültüleri engelliyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık 2790TL fiyat etiketine sahip.

JBL Tune770BT NC ise serinin en üst modeli. 40mm sürücülere sahip olan kulaklık 70 saate kadar kullanılabiliyor. Uyumlanabilir Gürültü Engelleme (ANC) özelliği ortam seslerini artırarak işlek caddelerde güvenle yürümenizi sağlayan Ambient Aware ve aramalarda müziği kısıp konuşmanızı güçlendiren Talk Thru modlarıyla çalışıyor.

Multi-Point bağlantı özelliği sayesinde bir cihazdan diğerine zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlayan Tune 770BT NC’nin EQ setlerini, sesli asistan ve akıllı ortam ayarlarını da mobil uygulama ile kişiselleştirebiliyorsunuz. JBL Tune770NC BT, 5490 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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JBL Tune 770BT NC ülkemizde: İşte özellikleri ve fiyatı