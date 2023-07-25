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    Kullanıcı sayısını artıran Spotify'ın gelirleri düştü!

    Spotify, 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Popüler müzik şirketi, bünyesine milyonlarca yeni abone kattı ancak gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla düştü. 
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    Spotify, 2023 ikinci çeyrek gelirleri açıkladı. Dijital müzik platformu, 30 Haziran itibarıyla 220 milyon Premium aboneye ulaşırken, Spotify’ı aktif kullananların sayısı 550 milyonu geçti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Premium abone sayısında %27, aktif kullanıcı sayısında da %17 artış oldu.

    220 milyon Premium abone, 551 milyon aktif kullanıcı

    Spotify üzerinden müzik dinleyenlerin sayısı artarken, elde edilen gelir azaldı. Spotify’ın şu anda kullanıcı başına ortalama geliri; 4.72 dolar. Geçen yıla kıyasla çok az bir düşüş (4.79 dolar) söz konusu. Ancak, şirket 333 milyon dolar net zarar kaydetti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 138.5 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

    Spotify, geçtiğimiz günlerde Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı. Amerika’nın ardından Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelerde Spotify Premium üyelik fiyatı arttı. 24 Temmuz itibarıyla yapılan zamla Spotify fiyatı 40 TL’den başlıyor.

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