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    Spotify’dan dev zam! İşte yeni Spotify abonelik ücretleri

    Çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Firma bir süre önce ABD’deki abonelik ücretlerini yükseltmişti ve bu zammın gelmesi bekleniyordu.
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    Spotify’a dev zam! İşte yeni Spotify abonelik ücretleri Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki yükselen kurlar çeşitli abonelik hizmetlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Bir süre önce ABD’deki fiyatlarını yükselten Spotify, şimdi de Türkiye’deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zamlarla birlikte tüm paketlerde fiyat artışı yüzde 30’un üzerinde gerçekleşti. İşte zam sonrası yeni Spotify abonelik ücretleri:

    Spotify abonelik ücretleri zamlandı

    Spotify’a dev zam! İşte yeni Spotify abonelik ücretleri Tam Boyutta Gör

    • Bireysel: 39,99 TL
    • Duo: 54,99 TL
    • Aile: 64,99 TL
    • Öğrenci: 21,99 TL

    Zamlar sonrasında Spotify Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL’den 39,99 TL’ye; Duo paketi: 39,99 TL’ten 54,99 TL’ye; Aile paketi 49,99 TL’den 64,99 TL’ye ve son olarak Öğrenci paketi 14,99 TL’den 21,99 TL’ye yükseldi.

    Spotify’ın ana rakibi olan Apple Music için mevcut fiyatlar ise öğrenci, bireysel ve aile paketleri için sırasıyla 9,99 TL, 19,99 TL ve 29,99 TL seviyesinde. Apple, Türkiye’deki ürünlerinin fiyatlarını kur artışlarıyla birlikte hızlı bir şekilde yükselte de uzunca bir süredir Music hizmetinin fiyatları sabit. Diğer rakip YouTube Premium’da ise fiyatlar 29,99 TL’den başlıyor. Öğrenciler için ise aylık 19,49 TL. Sizler yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 3 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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