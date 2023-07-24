Spotify’dan dev zam! İşte yeni Spotify abonelik ücretleri

Spotify abonelik ücretleri zamlandı
- Bireysel: 39,99 TL
- Duo: 54,99 TL
- Aile: 64,99 TL
- Öğrenci: 21,99 TL
Zamlar sonrasında Spotify Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL’den 39,99 TL’ye; Duo paketi: 39,99 TL’ten 54,99 TL’ye; Aile paketi 49,99 TL’den 64,99 TL’ye ve son olarak Öğrenci paketi 14,99 TL’den 21,99 TL’ye yükseldi.
Spotify’ın ana rakibi olan Apple Music için mevcut fiyatlar ise öğrenci, bireysel ve aile paketleri için sırasıyla 9,99 TL, 19,99 TL ve 29,99 TL seviyesinde. Apple, Türkiye’deki ürünlerinin fiyatlarını kur artışlarıyla birlikte hızlı bir şekilde yükselte de uzunca bir süredir Music hizmetinin fiyatları sabit. Diğer rakip YouTube Premium’da ise fiyatlar 29,99 TL’den başlıyor. Öğrenciler için ise aylık 19,49 TL. Sizler yeni fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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