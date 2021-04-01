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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı

    Bir süredir hızla artan uygulama harcamaları bu yılın ilk çeyreğiyle beraber rekor seviyeyi gördü. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %40 artış yaşandı.
    01 Nisan 2021, 20:00 (1 hf.)
    981
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı
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    Pandemi ile birlikte uygulamalara artan talep bu yılın ilk çeyreğiyle yeni bir rekora imza atılmasıyla sonuçlandı. App Annie'den gelen son verilere göre 2021'in ilk çeyreğinde tüketicilerin hem App Store hem de Google Play'deki uygulamalara 32 milyar dolar harcadı. Bu, 2020'nin ilk çeyreğine göre yıllık %40 artış olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack"

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    Uygulama harcamalarında rekor yaşandı

    Şirket yayınladığı verilerle tüketici harcamasını iOS'ta 21 milyar dolara, Android'de ise yaklaşık 11 milyar dolara ulaştığını belirtti. Toplamdaki 32 milyar dolar harcama geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre 9 milyar dolarlık bir artış olduğunu gösteriyor.

    Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı
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    Toplam indirme sayısı da 2021'in ilk çeyreğinde 2020'nin son çeyreğine göre arttı. App Annie, hem iOS hem de Android'deki uygulama indirmelerinin 2021'in ilk çeyreğinde yaklaşık %10 artarak 31 milyara yükseldiğini belirtti.

    Oyun uygulamaları, uygulama marketlerdeki en etkili kategori olduğunu bir kez daha kanıtladı. Oyun uygulamalarına yapılan toplam tüketici harcamaları, App Store'da %30 artışla 13 milyar dolara, Google Play'de ise %9 artışla 9 milyar dolara ulaşarak 2021'in 1. çeyreğinde 22 milyar doları buldu.

    Oyun dışı kategorinin en üst sıralarında TikTok, YouTube ve Facebook yer aldı.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/31/app-spending-surged-40-year-over-year-to-a-record-high-of-32-billion-in-q1
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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