Kullanıcılar, 2021'in ilk çeyreğinde uygulamalara 32 milyar dolarlık rekor harcama yaptı

Tam Boyutta Gör

Pandemi ile birlikte uygulamalara artan talep bu yılın ilk çeyreğiyle yeni bir rekora imza atılmasıyla sonuçlandı. App Annie'den gelen son verilere göre 2021'in ilk çeyreğinde tüketicilerin hem App Store hem de Google Play'deki uygulamalara 32 milyar dolar harcadı. Bu, 2020'nin ilk çeyreğine göre yıllık %40 artış olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack"

İlginizi Çekebilir

Avrupa; uygulama mağazalarına yeni kurallar getiriyor

Uygulama harcamalarında rekor yaşandı

Şirket yayınladığı verilerle tüketici harcamasını iOS'ta 21 milyar dolara, Android'de ise yaklaşık 11 milyar dolara ulaştığını belirtti. Toplamdaki 32 milyar dolar harcama geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre 9 milyar dolarlık bir artış olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Toplam indirme sayısı da 2021'in ilk çeyreğinde 2020'nin son çeyreğine göre arttı. App Annie, hem iOS hem de Android'deki uygulama indirmelerinin 2021'in ilk çeyreğinde yaklaşık %10 artarak 31 milyara yükseldiğini belirtti.

Oyun uygulamaları, uygulama marketlerdeki en etkili kategori olduğunu bir kez daha kanıtladı. Oyun uygulamalarına yapılan toplam tüketici harcamaları, App Store'da %30 artışla 13 milyar dolara, Google Play'de ise %9 artışla 9 milyar dolara ulaşarak 2021'in 1. çeyreğinde 22 milyar doları buldu.

Oyun dışı kategorinin en üst sıralarında TikTok, YouTube ve Facebook yer aldı.

https://appleinsider.com/articles/21/03/31/app-spending-surged-40-year-over-year-to-a-record-high-of-32-billion-in-q1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.